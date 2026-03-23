[서산] 공무원에 선거 중립 당부한 예비후보… 왜?

큰사진보기 ▲맹정호 예비후보는 22일, 자신의 SNS에 ‘시청 직원 여러분께 드리는 글’을 게시하고 “공무원은 시민을 위해 공적 업무를 수행하는 사람”이라면서 선거중립을 당부했다. ⓒ 맹정호 SNS 갈무리 관련사진보기

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지방선거 서산시장에 출마하는 더불어민주당 맹정호 예비후보가 공무원의 선거 중립을 강조했다.맹 예비후보는 22일, 자신의 SNS에 '시청 직원 여러분께 드리는 글'을 게시하고 "공무원은 시민을 위해 공적 업무를 수행하는 사람"이라면서 "시장 한 사람에게 충성하는 사기업이 아니다"며 "그러나 누구를 리더로 두느냐에 따라 여러분(공무원)의 일하는 방식과 태도, 생활이 달라지는 것도 사실"이라고 말했다.그러면서 "저는 사람의 자발성과 창의성을 믿는 사람"이라며 "코로나19 상황 속에서도 서산시가 많은 성과를 낸 것은 전적으로 여러분(공무원)의 노력 덕분"이라고 평가했다.맹 예비후보는 코로나19 당시 민선 7기 서산시장을 지낸 후 재선에 나섰으나 실패 후, 이번 민선 9기에 재도전하고 있다.맹 시장은 "여러분(공무원)의 시간을, 시민을 위한 시간으로 돌려드리겠다"면서 "과도한 의전과 허례 의식은 과감하게 혁신하겠다"며 "5·6 공화국식 조직 분위기를 2026년에 맞는 조직문화로 바꾸겠다"고 밝혔다.이어 "눈치를 보지 않는 행복한 직장으로 만들고, 시정의 가치를 이해하고 자신의 업무에 능통한 직원을 우대하겠다"며 "직렬에 맞는 인사를 하겠다"고 약속했다.또한, "조직의 질서와 체계를 존중하고 '누구는 누구 사람이다'는 식의 낙인찍기, 줄 세우기 인사 등은 하지 않겠다"면서 "저는 여러분(공무원)이 곧 시장이라고 생각한다"며 서산시 직원들의 마음 잡기에 나섰다.이외에도 맹 예비후보는 공무원들의 실수가 있더라도 자신이 먼저 시민들에게 사과하고, 최악의 결정을 미리 방지할 수 있도록 공무원의 의견을 모아 방향을 정하겠다고 강조했다.특히, "공직자로서 늘 공부하고 책임을 다하는 여러분(공무원)이 되어 주시기 바란다"면서 "늘 시민의 입장에서 혁신하고 협업하며 긍정적인 자세를 유지해 줄 것"을 당부했다.맹 예비후보는 "시장 선거가 다가오고 있지만, 공무원에게는 선거 중립의 의무가 있다"며 "지켜보는 눈이 많다는 점을 명심하고, 지지하는 사람이 있다면 마음으로만 해주기를 바란다"고 말했다.맹 예비후보는 "시대는 늘 변화하고, 그 시대에는 시대정신이 있다"면서 "그 시대 정신에 맞는 사람이 선택받는 것이 역사의 이치"라고 강조했다.마지막으로 "2026년 서산의 시대정신은 변화이며, 그 변화의 주인공은 맹정호"라며 "다시 함께 일하기를 기원한다. 곧 가겠다"고 덧붙였다.