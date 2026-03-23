정년퇴직 후, 8천 명의 독자를 만날 줄이야

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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큰사진보기 ▲서울 대공원에 봄이 오고 있다부모는 아이의 보폭에 맞추어 걷다. 느림이 주는 행복 ⓒ 정일국 관련사진보기

"야, 일국이가 기자가 됐다. 큰일 해냈네!"

덧붙이는 글 | 비록 육신은 낡아가도 새로운 문명을 향한 갈구는 나를 영원한 청년으로 남게 한다. 길을 잃어도 다시 돌아가면 되고, 정거장을 지나쳐도 다시 시작하면 된다.





마음을 내려놓으니 비로소 인생의 길이 보이기 시작한다.