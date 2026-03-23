[홍성] 군 지역 예비후보 등록 첫날, 홍성군수 후보 5명 등록

큰사진보기 ▲예비후보 등록 첫날인 22일, 홍성군수에 더불어민주당은 명원식 전국농어민위원회 부위원장, 손세희 전 대한한돈협회장, 조용한(위쪽 사진 왼쪽부터) 충남기술학원 원장 등 3명이 등록했다. 국민의힘에서는 박정주 전 충남행정부지사, 이정윤(아래쪽 사진, 왼쪽부터) 홍성군의회 의원이 등록을 마쳤다. ⓒ 중앙선관위 누리집 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기초의회 선거에서는 모두 5명(민주당 2명, 국힘 3명)이 예비후보로 등록했다. 가 선거구는 국민의힘 권영식 홍성군의회 의원, 나 선거구는 민주당 김관태 충남 현대특장 대표, 국민의힘 김호진(위쪽 사진, 왼쪽부터) 충남도당 청년위원장이 등록했다. 다 선거구는 민주당 신동규 홍성군의회 의원, 국민의힘 조현희(아래쪽 사진, 왼쪽부터) 충남도 정책특별보좌관 등이 출사표를 던졌다. ⓒ 중앙선관위 누리집 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남도의원 예비후보 등록에서 제1선거구에는 민주당 조성미 홍성 YMCA 전 이사장, 문정균 정책위 부의장, 이풍세(위쪽 사진, 왼쪽부터) 홍북농협 비상임 감사 등 3명이 등록했다. 제2선거구는 민주당 박현주 시회복지사, 국민의힘 이창엽(아래쪽 사진, 왼쪽부터) 한국공인중개사협회 홍성지회장이 예비후보 등록을 마쳤다. ⓒ 중앙선관위 누리집 갈무리 관련사진보기

6·3 지방선거를 73일 앞두고 군수·군의원 예비 후보자 등록이 시작됐다. 선거관리위원회가 22일 예비후보 등록을 시작하면서, 홍성에서도 본격적인 선거전이 이어질 것으로 보인다.공직선거법에 따르면 군의 지역구 의회 의원과 군수 선거는 선거기간 개시일 전 60일인, 이날부터 예비후보 등록이 시작된다.홍성군선거관리위원회에 따르면, 지난 6·3 지방선거에서 홍성군은 군수와 군의회의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의회의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명을 선출한다.중앙선관위 누리집에는 예비후보 등록 첫날인 22일, 홍성군수 선거에서 더불어민주당은 손세희 전 대한한돈협회장, 명원식 전국농어민위원회 부위원장, 조용한 충남기술학원 원장 등 3명이 등록했다.더불어민주당 손세희 전 대한한돈협회장은 이날 아침 예비후보 등록 후 SNS를 통해 "본격적인 선거운동에 앞서, 홍성 군민들과 민주당 당원동지 여러분들의 자부심을 위해 먼저 생각하고 행동하겠다"면서 출사표를 던졌다.취재에 따르면 지난 11일 출마를 선언한 민주당 이종화 의원은 현직 도의원으로, 충남도의회의 마지막 회기가 폐막하면 예비후보에 등록할 것으로 보인다.국민의힘에서는 박정주 전 충남행정부지사, 이정윤 홍성군의회 의원 등이 예비후보 등록을 마쳤다.첫날 등록을 마친 국민의힘 박정주 전 충남 부지사는 SNS를 통해 "화려함보다 진심으로, 말보다 행동으로, 늘 현장에서 답을 찾겠다"며 "홍성의 오늘을 더 단단하게, 내일을 더 따뜻하게 만들기 위해 멈추지 않겠다"면서 "군민의 삶 가까이에서 함께 웃고 고민하는 진짜 일꾼이 되겠다"는 각오를 전했다.같은 당 홍성군의회 이정윤 의원 역시 SNS에 "오늘, 홍성의 새로운 선택이 시작됐다"면서 "현장에서 답을 찾고 실천해 온 경험으로 결과로 증명하겠다"며 "홍성은 지금, 결정을 기다리고 있다"면서 "홍성의 새로운 변화, 지금 시작된다"고 목소리를 높였다.이런 가운데, 선거 때마다 보수 표심이 강한 홍성은 지방자치 출범 후 단 한 번도 민주당에 군수를 내주지 않았지만, 최근 이재명 정부에 대한 지지율이 높다. 이번 선거 결과에 관심이 높아지는 까닭이다.한편, 민주당은 이날 등록한 손세희 전 대한한돈협회장, 명원식 부위원장, 조용한 원장을 비롯해 12.3 불법 비상계엄 사과를 촉구하며 국민의힘을 탈당한 4선의 이종화 도의원, 정만철 농촌과 자치 연구소장 등이 출마를 준비하고 하고 있다.국민의힘에서는 이용록 현 군수와 오재영 전 강승규 국회의원 특보 그리고 예비후보 등록을 마친 박정주 전 충남 행정부지사와 이정윤 홍성군의회 의원 등이 공천 경쟁에 나선다.이런 가운데, 기초의회 선거에서는 모두 5명(민주당 2명, 국힘 3명)이 예비후보로 등록했다. 가 선거구(홍성읍)는 국민의힘 권영식 홍성군의회 의원, 나 선거구(홍북읍)는 민주당 김관태 충남 현대특장 대표, 국민의힘 김호진 충남도당 청년위원장이 등록했다.다 선거구는 (광천·금마·홍동·장곡) 민주당 신동규 홍성군의회 의원, 국민의힘 조현희 충남도 정책특별보좌관 등이 출사표를 던졌다.예비후보 등록 첫날임에도 특이한 부분은 젊은층이 출사표를 던지고 있다는 점이다. 기초의회에 도전하는 국민의힘 김호진, 조현희 예비후보는 20대 후반으로, 앞으로도 더 많은 정치신인들의 도전이 이어질 것으로 보인다.앞서 진행된 도의원 예비후보 등록에서 제1선거구에는 민주당 조성미 홍성 YMCA 전 이사장, 문정균 정책위 부의장, 이풍세 홍북농협 비상임 감사 등 3명이 등록했다.제2선거구는 민주당 박현주 시회복지사, 국민의힘 이창엽 한국공인중개사협회 홍성지회장이 예비후보 등록을 마쳤다.한편, 선관위에 따르면 예비 후보자로 등록하면 정치자금법에 따라 예비 후보자 후원회와 선거사무소를 설치할 수 있다.이외에도 선거 운동용 명함 배부, 선거구 안 세대수 10%에 예비 후보자 홍보물 작성·발송, 어깨띠 또는 표지물 착용·소지가 가능하다.