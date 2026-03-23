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연재일주일에 책 한권, 서평 보고 고르는 이번주 읽을 책  |  10화
26.03.23 09:53최종 업데이트 26.03.23 09:53

<데미안>이 던지는 끝없는 질문

선과 악의 경계를 허무는 헤르만 헤세의 성장 소설

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헤르만 헤세의 <데미안>은 '성장소설'이라는 말로 자주 묶이지만, 단순히 한 소년이 어른이 되어가는 이야기에 그치지 않는다. 이 작품은 오히려 우리가 당연하게 받아들여온 가치와 기준을 흔들며, 스스로의 내면을 들여다보게 만드는 질문의 소설에 가깝다.

그래서인지 <데미안>은 읽는 시기에 따라 전혀 다른 얼굴로 다가온다. 처음에는 이해하기 어렵게 느껴지다가도, 어느 순간 문장 하나가 오래 마음에 남고, 시간이 흐른 뒤 다시 펼치면 전과는 다른 의미로 다가오는 책이다.

데미안, 헤르만 헤세(지은이)
데미안, 헤르만 헤세(지은이) ⓒ 민음사

주인공 에밀 싱클레어는 '밝고 질서 있는 세계' 속에서 자라난 소년이다. 그의 가정은 안정적이고 도덕적이며, 세상은 명확하게 선과 악으로 나뉘어 있는 것처럼 보인다. 하지만 어느 순간, 그는 그 질서 바깥의 세계(설명하기 어려운 불안과 어둠)를 경험하게 된다. 그리고 그 균열은 점점 커진다. 싱클레어가 느끼는 이 낯선 감정은 특별한 것이 아니라, 오히려 우리가 성장 과정에서 한 번쯤 마주하게 되는 내면의 흔들림과 닮아 있다.

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이때 등장하는 인물이 바로 데미안이다. 그는 단순한 친구라기보다는, 싱클레어의 시선을 바꾸는 존재다. 특히 성경 속 '카인과 아벨' 이야기를 새롭게 해석하는 장면은 이 작품의 핵심을 잘 보여준다. 우리가 익숙하게 알고 있던 '선한 아벨'과 '악한 카인'이라는 구도를 뒤집으며, 사회가 만들어낸 기준과 낙인에 대해 질문을 던진다.

데미안은 카인을 단순한 죄인이 아니라, 기존 질서에 순응하지 않는 '다른 존재'로 바라본다. 이 장면을 읽다 보면 독자는 자연스럽게 스스로에게 묻게 된다. 나는 지금까지 무엇을 기준으로 옳고 그름을 판단해왔는가, 그리고 그 기준은 정말 나의 것인가.

<데미안>이 흥미로운 이유는 바로 이 지점에 있다. 이 책은 명확한 답을 주지 않는다. 대신 끊임없이 질문을 던진다. 그리고 그 질문은 단순히 철학적인 사유에 머무르지 않고, 독자의 삶과 직접 맞닿는다. '나는 누구인가', '나는 어떤 기준으로 살아가고 있는가', '지금의 나는 진짜 나인가'와 같은 질문들은 결코 가볍지 않지만, 그렇기에 더 깊이 파고든다.

또 하나 주목할 점은, 헤세가 '성장'을 바라보는 방식이다. 일반적인 성장 서사에서는 점점 더 안정되고 완성된 모습으로 나아가는 과정이 강조된다. 하지만 <데미안>에서의 성장은 오히려 그 반대에 가깝다. 기존의 세계가 무너지고, 익숙했던 가치가 흔들리며, 스스로도 이해할 수 없는 내면과 마주하는 과정이다. 그것은 결코 편안하지 않다. 때로는 외롭고, 때로는 두렵다. 그러나 헤세는 바로 그 불안과 혼란 속에서 비로소 '자기 자신'에 가까워질 수 있다고 말한다.

이러한 메시지는 작품 곳곳에 상징적으로 드러난다. 특히 '새는 알을 깨고 나온다'는 유명한 문장은 <데미안>을 읽지 않은 사람에게도 널리 알려져 있을 정도다. 이 문장은 단순한 비유를 넘어, 이 작품 전체를 관통하는 핵심적인 이미지다. 알은 안전하고 익숙한 세계를 의미하지만, 동시에 그 안에 머무르는 한 새로운 삶은 시작될 수 없다. 결국 깨고 나오는 순간의 고통과 불안을 감수해야만, 진정한 변화가 가능하다는 것이다.

그래서 <데미안>은 단번에 이해되는 소설이라기보다는, 읽는 사람의 상태에 따라 다르게 반응하는 작품이다. 어떤 이에게는 어렵고 난해하게 느껴질 수 있지만, 또 어떤 이에게는 지금의 고민을 정확히 건드리는 문장들이 연달아 등장하는 책이기도 하다. 특히 삶의 방향에 대해 고민하고 있거나, 기존의 가치관에 의문을 느끼고 있는 시기라면 이 작품은 더욱 깊이 다가온다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.


#데미안#헤르만헤세

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