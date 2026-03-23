여수국가산단 위기... 노동자·시민 총궐기 "국가가 책임져라"

큰사진보기 ▲여수국가산단살리기 시민총궐기대회 준비위원회(이하 위원회)는 22일 오후 1시 여수 무선지구 원예농협 사거리에서 시민 총궐기대회를 열고, 노동자와 시민, 소상공인, 정치권이 함께 모여 일방적 구조조정 중단과 정부의 실질적 지원 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 김수 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 위 기사는 아따매거진에도 실립니다.

여수국가산단살리기 시민총궐기대회 준비위원회(아래 위원회)는 지난 22일 오후 1시 여수 무선지구 원예농협 사거리에서 시민 총궐기대회를 열었다.이날 총궐기대회에 참여한 노동자, 시민, 소상공인, 정치권은 일방적 구조조정 중단과 정부의 실질적 지원 대책 마련을 촉구했다.집회는 특정 단체를 넘어 지역 사회 전반이 참여한 범시민 행동으로 진행됐으며, 참석자들은 여수산단 위기를 지역을 넘어선 생존의 문제로 규정하고 공동 대응의 필요성을 강조했다.현장에서는 대회사에 이어 노동자와 소상공인, 정치권 인사들이 잇따라 발언에 나서 여수산단 위기 대응을 위한 실질적 대책 마련을 촉구했다.김종주 산별노조 공동대책위원회 상임대표는 "여수국가산단은 대한민국 산업의 핵심 기반"이라며 "현재 위기는 지역 경제와 시민 생계 전반에 영향을 미치는 사안"이라고 밝혔다.김종주 대표는 정부와 기업, 정치권을 향해 ▲산업 경쟁력 강화 정책 마련 ▲투자 축소 중단 및 고용 유지 ▲실질적 예산 지원 등 대책을 요구했다.김성호 화섬식품노조 광전지부장은 현재 진행 중인 구조조정 방식에 문제를 제기하며 "위기의 책임은 분명하지 않은 채 부담이 노동자에게 집중되고 있다. 노동자를 배제한 구조조정은 중단돼야 한다"고 주장했다.시민사회도 산업 구조조정 과정의 불균형을 지적했다. 김대희 여수YMCA 사무총장은 "석유화학 산업 감산과 구조조정이 특정 지역에 집중되고 있다"며 "노동자와 중소 협력업체가 논의 과정에서 배제되고 있다"고 밝혔다.소상공인 역시 산단 침체가 지역 경제 전반에 영향을 미치고 있다고 호소했다. 김겸 여수소상공인연합회 회장은 "산단 위기와 관광 침체가 동시에 진행되면서 폐업 증가와 소비 감소 등 지역 상권 위축이 나타나고 있다"고 설명했다.정치권에서도 산업 구조 전환 과정에서 고용 보호 대책이 필요하다는 입장이 나왔다. 백인숙 여수시의회 의장은 "산업 전환은 필요하지만 고용과 지역경제 보호가 병행돼야 한다"며 정부 차원의 지원 정책 마련을 촉구했다.참가자들은 "일방적 구조조정 중단", "고용 보장", "여수국가산단 살리기" 등의 구호를 외치며 정부와 기업의 책임 있는 대응을 요구했다.