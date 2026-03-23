"하천 생물 보전, 조사부터 시작한다"

큰사진보기 ▲출범식 진행 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲양현 박사 특강 진행 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

한국민물고기보전협회는 지난 21일과 22일 동학산장에서 '하천생물연구단' 출범식을 열고 담수 생물다양성 보전을 위한 본격적인 시민과학자들의 연구 활동에 돌입했다. 이날 행사에서는 연구단 비전 선포와 함께 학술 강연, 연구 과제 발표, 운영 방향 논의가 이어지며 향후 활동의 윤곽이 구체화됐다.이번 연구단 출범은 하천 개발과 준설, 수질 악화 등으로 서식지를 잃어가는 민물고기 보호를 위해 현장 기반 조사와 데이터 축적을 체계화하겠다는 취지에서 마련됐다. 특히 특정 종 중심의 단편적 보호를 넘어, 서식 환경 전반을 진단하고 복원 전략까지 연결하겠다는 점이 강조됐다.초청 강연에서는 어류 분류학과 시민 참여, 조사 방법론까지 폭넓은 주제가 다뤄졌다. 부경대학교 김형수 교수는 한국산 남자루아과 어류의 분류 체계와 생태적 특징을 소개하며 국내 담수어류 연구의 기초 자료 축적 필요성을 언급했다. 강원대학교 김석현 교수는 시민과학자의 참여가 장기적인 생물다양성 보전에 중요한 역할을 할 수 있다고 설명하며, 지역 기반 모니터링의 확대 필요성을 제시했다.이어 고수생태연구소 고명훈 박사는 어류 모니터링과 분석 방법을 통해 표준화된 조사 체계 구축의 중요성을 강조했고, SOKN연구소 김명철 박사는 무척추동물 조사 기법을 소개하며 하천 생태계를 통합적으로 이해해야 한다고 밝혔다. 생물다양성연구소 양현 박사는 하천공사로 인해 서식지가 단절되고 훼손되는 현실을 지적하며, 멸종위기 담수어류 보전을 위해서는 개발 이전 단계에서의 환경 검토와 서식지 보전 전략이 필수적이라고 제안 했다.연구단은 향후 1년간 수행할 연구 과제도 공개했다. 주요 과제로는 '미호종개를 지켜라'를 비롯해 몰개의 분류학적 위치 규명, 세종시 금강 일대 흰수마자 및 미호종개 서식 실태조사, 제주 지역 미꾸리 분포 조사, 전포천 하구 소형 어류상 모니터링 등이 포함됐다. 이는 특정 종의 보전뿐 아니라 지역별 서식 현황을 정밀하게 파악하고, 장기적인 변화 추이를 기록하려는 시도로 해석된다.이날 논의에서는 연구단의 지속 가능성을 위한 운영 방안도 다뤄졌다. 연회비 도입 여부와 수준, 정기 연구회 개최, 소식지 '우리 강 우리 물고기(가칭)' 발간 주기 등이 검토됐으며, 전국 하천 권역별 서식지 파괴 및 훼손 실태를 점검하고 개선 방안을 제안하는 역할도 수행하기로 했다. 협회와 연구단 간 협력 체계를 강화해 연구 결과가 실제 정책과 현장 보전에 반영될 수 있도록 하겠다는 방향도 제시됐다.