"선생님, 이번 생은 망했어요"...벌점이 낳은 비극

큰사진보기 ▲서울 한 고등학교의 쉬는 시간 풍경 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한 고등학교의 등교 모습(기사 내용과 관련이 없습니다) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲마침표의 자리에 쉼표를 그리다단절된 길(마침표)에서 피어나는 새싹과 다시 이어지는 빛나는 길(쉼표). 아이들에게 필요한 것은 한 번의 실패로 끝나는 마침표가 아니라, 다시 시작할 수 있는 회복의 자리입니다. ⓒ 생성형 AI 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사가 채택된 후에 개인블로그에도 올릴 예정입니다.

요즘 교실에서 "안녕" 다음으로 자주 들리는 말이 있다."이번 생은 망했어요."이른바 '이생망'이다.대개는 농담처럼 던진다. 표정도 가볍다. 그런데 그 말은 이상하게도 오래 남는다. 웃고 지나가도 교실 공기 어딘가에 매달려, 다음 수업의 문장들까지 조금씩 무겁게 만든다. 가벼운 유행어처럼 보이지만, 그 말은 종종 개인의 기분이 아니라 사회가 실패를 다루는 방식에 대한 직감으로 들린다.이생망은 패배의 고백이라기보다, 패배를 미리 선언함으로써 더 큰 상처를 피하려는 자기방어에 가깝다. 아직 살아보지도 않은 '이번 생'을 아이들이 이렇게 일찍 정리해 버리는 이유를, 게으름이나 나약함만으로 설명하기는 어렵다.그 말의 밑바닥에는 "되돌릴 수 없다"는 감각이 깔려 있다. 실수는 곧 기록이 되고, 기록은 곧 평가가 되며, 평가는 곧 경로를 결정한다는 두려움이 아이들의 언어를 바꿔 놓는다.학교 안에서 그 감각은 종종 너무 이른 나이에 모습을 드러낸다. 작은 실수나 기대에 미치지 못한 성적 앞에서, 아이들은 너무 쉽게 자기 삶의 문을 닫아버린다."선생님, 저 이번 생은 그냥 끝났어요."그 말을 들을 때마다 마음 한편이 아득해진다. 찰나의 실패를 '지나가는 장면'으로 받지 못하고, 자신의 전 생애를 실패의 연대기로 서둘러 봉인해 버리는 얼굴들 앞에서 어떤 언어를 건네야 할지 자주 길을 잃는다. 성찰 대신 체념이, 배움 대신 포기가 너무 이른 나이에 삶의 방식으로 굳어지는 장면을 마주하게 되기 때문이다.몇 해 전 인근 학교에서 있었던 사건은 이 감각을 더 선명하게 드러냈다. 수업 중 부적절한 행동을 한 학생에게 교사가 규정에 따라 벌점을 예고했다. 교육 현장에서 흔히 있을 수 있는 지도 과정이었다.그러나 쉬는 시간, 아이는 교무실로 오는 대신 스스로 삶을 놓아버리려는 위태로운 발걸음을 내디뎠다. 다행히 생명은 건졌지만 크게 다쳐 긴 회복 과정을 거쳐야 했다. 나중에 전해 들은 아이의 말은 마음을 깊이 파고들었다."벌점을 받으면 생활기록부에 남잖아요. 그러면 제가 원하는 고등학교도 갈 수 없고요. 제 인생은 영원히 끝이라고 생각했어요."사실 벌점은 생활기록부에 기록되지 않는다. 벌점 하나가 정말 '인생의 종말'을 의미할 리는 없다. 그러나 아이에게 벌점은 벌점이 아니었다. 그것은 고칠 수 있는 실수의 표지가 아니라, 평생을 따라다니며 자신을 규정할 낙인처럼 느껴졌다. 되돌릴 수 없는 선고에 가까웠다.이 공포를 아이 개인의 과민함으로만 정리하면 마음이 편해지지만, 정작 중요한 질문이 사라진다. 왜 아이는 벌점 하나를 인생의 종말로 여기게 되었는가.아이의 공포는 혼자 만들어지지 않는다. 아이가 기록에 과도하게 반응한 것은, 우리 사회가 오랫동안 기록을 다루는 방식으로 아이들을 길들여 왔기 때문이라고 나는 생각한다. 기록은 남고, 남은 기록은 평가되고, 평가는 줄을 세우고, 줄은 한 번 흔들리면 다시 올라가기 어렵다는 감각이 학교 안팎에 퍼져 있다.아이들은 이것을 말로 배우기 전에, 어른들의 표정과 한숨으로 배운다. "지금 뒤처지면 끝"이라는 경고, "이거 기록에 남는다"는 훈육의 관성, 한 번의 미끄러짐이 돌이키기 어려운 손해가 된다는 불안이 아이들의 몸에 먼저 들어간다. 그 결과 아이들 마음속에는 하나의 사회 모델이 만들어진다. 회복보다 심판이 먼저 도착하는 사회라는 모델이다.'이생망'을 개인 심리의 문제로만 다룰 수 없다. 오히려 이것은 한국 사회가 오랫동안 구축해 온 '원샷 게임(One-shot game)'의 문법이 아이의 언어로 번역된 결과에 가깝다.여기서 말하는 원샷 게임이란, 말 그대로 '단 한 번의 시도(One shot)'로 모든 승패가 영구히 결정되는 가혹한 시스템을 빗댄 말이다. 기회가 여러 번 주어지는 전제가 약하고, 한 번의 실패가 다음의 가능성을 급격히 좁히는 사회적 구조를 뜻한다. 이 냉혹한 게임의 규칙은 단순하다. 기회는 두 번 오지 않고, 한 번의 실패는 배움이 아니라 낙오로 해석되며, 그 낙오는 온전히 개인의 책임으로 귀결된다.이 구조에서는 실패가 경험으로 남지 않는다. 실패는 신분처럼 달라붙는다. "이번엔 실패했지만 다음엔 다르게 해보자"라는 문장이 설 자리는 좁아지고, "너는 원래 그 정도야"라는 판정이 더 빨리 도착한다. 그러니 아이는 실패를 사건으로 경험하지 못한다. 실패를 존재의 판정으로 경험한다. 그때부터 말은 달라진다. "이번 시험 망했다"가 아니라 "내 인생 망했다"가 된다.특히 출발선이 불평등할수록 이 문법은 더 강하게 작동한다. 실패를 감당할 여유가 적은 사람일수록, 한 번의 미끄러짐이 치명적이기 때문이다.그래서 많은 아이가 더 깊이 상처받지 않기 위해 자신을 먼저 패배자로 선언하는 길을 택한다. "망했다"는 선언은 실패의 자백이기 이전에, 타인의 기대와 사회적 압박으로부터 자신을 격리해 보호하려는 가장 슬픈 자기방어가 된다.여기서 우리는 흔히 마음가짐을 말한다. "다시 해보자", "실패는 배움이다", "너 자신을 믿어라" 같은 문장들이다. 그 말들은 분명 필요하다.그러나 그 말이 아무런 조건 없이 반복될 때, 때로는 아이를 더 외롭게 만들기도 한다. 성찰은 개인의 미덕만으로 작동하지 않기 때문이다. 성찰은 사회가 최소한의 '되돌릴 수 있음'을 보장할 때 비로소 가능해진다.절망은 말한다. "여기서 더 이상의 가능성은 없다."성찰은 묻는다. "그럼에도 불구하고, 여기서 무엇을 배울 수 있을까."둘은 같은 과거를 바라보지만, 하나는 삶의 문을 닫고 다른 하나는 삶의 창을 연다. 문제는 성찰이 공중에서 떠오르지 않는다는 데 있다. 성찰에는 바닥이 필요하다. 그 바닥은 실패해도 다시 설 수 있다는 제도적 감각이다.기회가 한 번뿐인 사회에서 "성찰하라"는 말은 자주 "혼자 버텨라"로 들린다. 그러니 이생망이 개인의 결함이라면 왜 이렇게 많은 아이가 같은 언어를 공유하게 되었는지 설명되지 않는다. 이생망이 집단의 말이 되었다면, 그것은 개인의 문제가 아니라 사회가 만들어낸 집단적 문법이라는 해석이 더 자연스럽다.우리는 실패를 '회복의 기회'로 설계하기보다 '낙인의 자료'로 축적해 왔다. 그러니 아이들은 성찰보다 절망을 더 빨리 배운다. 그리고 그 절망은 누군가의 마음이 약해서가 아니라, 사회가 실패를 다루는 방식이 너무 차갑고 빠르게 판결로 기울어 있기 때문에 자란다.이 구조는 학교 밖에서 더 노골적으로 드러난다. 한 번의 공백이 "의지가 부족하다"로 해석되고, 한 번의 연체가 "신뢰할 수 없다"로 환원되며, 한 번의 실수가 캡처와 검색으로 떠돌아 사람의 전부가 되는 사회가 있다.실수는 사건으로 끝나지 않고 인물의 성격으로 굳어진다. 사회는 점점 더 기억하는 방식으로 그리고 판결하는 방식으로 작동한다.어떤 사람에게는 신용점수의 작은 흔들림이 다음 선택지를 급격히 줄이고, 어떤 사람에게는 플랫폼의 별점 한 번이 생계의 무게로 돌아온다. 채용 과정에서의 공백은 '사정'으로 읽히기보다 '태도'로 재단되기 쉽고, 온라인에 남은 조각난 문장 하나는 맥락을 잃은 채 사람의 전부처럼 떠돌기도 한다. 이때 기록은 정보를 남기는 장치가 아니라, 사람을 고정하는 틀이 된다.그 결과 우리는 서로에게 "왜 그랬어?"를 묻기보다 "너는 원래 그런 사람이야?"라고 묻는다. 이 질문이 늘어날수록 사람들은 다시 시도하는 대신 숨어버린다. 다시 시도하려면 설명해야 하고, 설명하려면 낙인의 위험을 감수해야 하기 때문이다.그래서 많은 이들이 처음부터 안 하는 쪽을 택한다. 실패를 피하는 가장 확실한 방법은 시도 자체를 줄이는 것이니까. 아이들의 이생망은 바로 이런 냉혹한 사회 시스템이 만들어낸 그림자이기도 하다.성찰의 중요성을 말하는 것으로 끝내기에는, 아이들이 처한 바닥이 너무 미끄럽게 설계되어 있다. 지금 필요한 것은 낙관의 주문이 아니라, 실패가 끝이 되지 않도록 만드는 회복의 질서라고 나는 믿는다.회복의 질서란 거창한 이상이 아니다. 실수가 처벌로만 남지 않고 다시 참여할 수 있는 길을 동반하는 상태를 말한다. 그 질서는 먼저 어른들의 언어에서 시작된다.우리는 아이를 지도할 때 "기록 남는다"는 말로 공포를 주어 손쉽게 통제하려는 유혹을 자주 만난다. 그러나 그 말은 아이에게 질서가 아니라 종말로 들릴 수 있다. 사건과 사람을 분리해 말하는 습관이 필요하다. 행동은 수정되어야 하지만, 그 행동이 곧바로 존재 전체의 판정으로 번역되지 않도록 말이 먼저 조심스러워져야 한다.학교의 설계도 달라져야 한다. 벌점과 징계가 기록의 축적으로만 남지 않도록, 관계 회복과 재참여의 절차가 실제로 작동해야 한다. 학생에게 필요한 것은 봐주는 일이 아니라 돌아올 수 있는 구조다. 사과와 조정, 책임의 분담, 재발 방지의 계획 같은 과정이 특정 교사의 선의에만 의존하지 않도록 학교 차원의 표준 절차로 마련되어야 한다. 회복은 감정이 아니라 설계이기도 하다.그리고 제도와 사회 안전망이 바뀌어야 한다. 실패의 비용을 과도하게 키우는 기록과 평가, 선발의 구조가 그대로인 채로 교실에서만 회복을 말하면 아이들은 다시 원샷 게임의 언어로 돌아갈 것이다.한 번의 실수가 삶 전체를 결정하지 않도록 기록의 유통과 해석이 통제되어야 하고, 재도전의 통로가 넓어져야 한다. 상담과 치료 같은 마음건강 지원은 개인의 의지 문제가 아니라 공공서비스로 연결되어야 한다. "마음 단단히 먹어라"는 말이 완전히 무의미한 것은 아니지만, 그 말이 작동하려면 단단해질 수 있는 바닥이 사회적으로 먼저 제공되어야 한다.우리는 아이들에게 성찰하라고 말한다. 그 말이 폭력이 되지 않으려면 사회가 먼저 말해야 한다. 다시 시도할 수 있도록 구조를 고치겠다고.이생망의 시대에 필요한 것은 개인에게 더 강한 마음을 요구하는 일이 아니라, 실패가 끝이 되지 않도록 설계된 사회를 만드는 일이다. 교육을 방치하면 아이들의 언어는 더 일찍 무너진다.반대로 회복의 질서를 조금이라도 세우기 시작하면, 아이들은 마침표 대신 쉼표를 배운다. 삶은 원래 그렇게 다시 써지는 것이기 때문이다.