세계 물의 날 맞아 금강 합강리에서 시민 참여 하천정화 활동

큰사진보기 ▲청소를 준비중인 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲버드나무 사이에 숨은 쓰레기를 청소하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲청소를 진행한 이후 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

세계 물의 날(3월 22일)을 맞아 대전환경운동연합은 지난 21일 금강 합강리 일대에서 하천정화 활동을 진행했다. 이번 활동은 한국수달네트워크와 WWF의 후원으로 물의 소중함과 하천 생태계 보전의 중요성을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다.이번 하천 정화활동을 한 금강 합강리 일대는 금강과 미호강이 만나는 공간으로, 다양한 생물이 서식하는 생태적으로 중요한 구간이다. 동시에 시민들의 이용이 잦은 장소이기도 해 지속적인 관리와 관심이 필요한 곳으로 꼽힌다. 참가자들은 단순한 쓰레기 수거를 넘어, 인간의 이용 공간과 자연 생태 공간이 공존할 수 있는 하천 환경 조성의 필요성을 직접 체감하는 시간을 가졌다.'세계 물의 날'은 물 관리의 중요성과 물의 가치를 알리기 위해 UN이 지정한 국제 기념일로, 우리나라에서도 1995년부터 기념행사가 이어지고 있다. 올해는 '모두를 이롭게, 세상을 품는 생명의 물'을 주제로, 물 복지와 건강한 물순환 회복의 의미를 강조하고 있다. 이날 참가자들은 활동에 앞서 간단한 안전교육과 안내를 받은 뒤, 금강 합강리 일대에서 하천 주변 쓰레기 수거 등 환경정화 활동을 진행했다. 따뜻한 날씨 속에서 참가자들은 열정적으로 활동에 임했다.현장에는 너무나 많은 쓰레기가 있어 참가자들은 수거하면서 걱정이 많았다. 소수로 진행된 하천정화 활동이라 수거된 쓰레기의 양이 많지 않아 아쉬움을 남겼지만, 플라스틱, 스티로폼 등 다양한 성상의 쓰레기가 확인되었다. 하천 오염의 복합적인 지속적인 양상을 확인하고 대규모 하천청소의 필요성을 확인하는 계기가 되었다.특히 반복적으로 유입된 것으로 보이는 생활쓰레기들이 확인되며, 일회성 정화 활동을 넘어 보다 체계적인 관리의 필요성을 이야기하기도 했다. 참가자들은 향후 보다 많은 시민이 참여하는 대규모 하천정화 활동을 이어가겠다는 뜻을 모았다.대전환경운동연합 이정임 의장은 "하천은 단순한 물길이 아니라 생태와 시민의 삶이 만나는 공간"이라며 "세계 물의 날을 계기로 시민들이 직접 하천을 돌보고 가꾸는 경험이 확산되길 바란다"고 말했다. 이번 활동은 비교적 소규모로 진행됐지만, 다양한 단체가 함께 참여하며 하천 보전의 중요성을 다시 확인하는 계기가 됐다. 대전환경운동연합은 앞으로도 시민과 함께하는 하천 보호 활동을 이어갈 계획이다.