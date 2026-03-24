박진희 충북도의원 '단재고 입학 전형 의혹' 제보 공개... 충북교육청 측 "사실 무근"

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큰사진보기 ▲단재고등학교는 지난 해 2026학년도 신입생 모집 전형을 시행하면서, 입시원사 마감일인 9월 19일을 하루 앞두고 갑자기 마감 일자를 5일이나 연장했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲단재고 입학전형 관련 타임라인 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

박진희(더불어민주당) 충북도의원이 충북교육청 A과장이 단재고 입학원서 접수 마감 하루 전 일방적으로 모집기간을 연장하라고 요구했다는 내부제보자의 제보 내용을 공개했다. 이에 대해 A과장은 "그런 말을 한 적이 없다"라며 "제보 내용은 사실 무근의 근거 없는 주장"이라고 일축했다.박진희 도의원은 지난 20일 진행된 충북도의회 5분 발언을 통해 충북단재고등학교 입학 전형의 객관성이 크게 훼손됐다고 주장했다.박 의원은 "입학 신청서 접수 마감 하루 전, 접수 기간이 5일 더 연장됐고 접수 방식과 제출 기준까지 변경됐다"며 "입학 전형 변경은 입학전형위원회를 거쳐야 함에도, 위원회 개최 이전에 이미 공문이 시행됐다. 결정은 미리 내려졌고, 위원회는 사후에 형식만 갖춘 것"이라고 문제를 제기했다.이어 학교는 "1차 합격자 발표 직전, 합격자 수까지 늘렸다"며 "그 결과, 경쟁률은 더 높아졌고, 이 과정에서 어느 학생의 기회는 사라졌다"고 주장했다.박 의원은 "접수기한 연장과 증원이 없었다면, 결과는 달라질 수 있었던 상황"이라고 강조했다.박 의원은 이 과정에서 충북교육청 소속 A과장이 개입했다는 주장을 펴며, 내부 제보자가 제공한 내용을 공개했다.박 의원이 제보 받은 내용에 따르면, 내부제보자는 "원서접수 연장 사유는 A과장이 '단재고 입학 전형에서 미달되면 교육감에 누가 된다. 혼난다'면서 난리를 쳤다"라고 A과장이 개입한 것이라고 제보했다.제보자는 "A과장이 9월 17일 학교를 방문했을 때 당시 모집정원 32명에 못 미친 17명 정도였다"고 당시 상황을 전했다.이어 "금요일(9월 19일)까지 접수 예정이라 이틀이 남아 있어 기다리자고 했지만 막무가내였다"며 "결국 교장선생님은 A과장의 말을 따르기로 했다"고 밝혔다.제보자는 "연기할 명분을 찾으라고 해서 도말처리(제출 서류에서 출신학교 등 특정 부분을 가려서 제출하는 절차)를 명분으로 삼자고 했다"며 "그 상황에서 A과장의 주장을 꺾기는 어려웠다"고 전했다.이 같은 의혹에 대해 A과장은 박진희 의원이 공개한 제보 내용을 부인했다.그는 "사실 무근의 허위 주장이다. '교육감에 누가 된다'는 등의 말을 전혀 한 적이 없다"라고 강하게 부인했다.단재고등학교는 지난해 5월 15일과 21일, 입학전형위원회 1·2차 회의를 열고 2026학년 신입생 모집 전형을 확정했다.이에 따르면 정원 32명 중 일반전형(16명), 지역우선전형(6명), 사회통합전형(10명)으로 구분해 선발하기로 했다.시험은 1단계 전형(학생생활기록부평가, 글쓰기)과 2단계 전형(면접)으로 나누기로 했다.2단계 전형에 응시하기 위해선 1단계 전형을 통과해야 한다.1단계 전형 통과기준은 최종 선발예정인 정원의 2배수 이내에서 선발하기로 했다.전형 일정도 확정됐다. 원서접수 기간은 9월 11일부터 19일까지 9일동안 진행하고, 9월 27일 1차전형 글쓰기 시험을 진행하기로 했다.10월 2일 2단계평가 대상 합격자를 발표하는 것으로 일정이 확정됐다.지난 6월 단재고등학교는 확정된 입학전형요강에 따라 원서접수기간을 공고했다.공고된 접수기기간은 9월 11일부터 19일까지였다.원서 접수 방법은 방문접수와 우편접수 두 가지 방법으로 공지됐다. 방문접수는 9월 19일까지였고, 우편접수는 9월 22일까지 도착한 것까지만 인정하기로 했다.그런데 방문접수 마감 하루 전인 9월 18일 방문접수 마감일을 9월 19일에서 24일까지 5일 연장한다고 공지했다.기간이 5일 연장되면서 16명 정원의 일반 전형 응시자 수는 50% 증가했다. 변경 전 마감일인 19일까지는 31명이 응시했다. 하지만 24일로 접수 기간이 연장되면서 최종 47명이 응시해 경쟁률은 2:1에서 3:1로 급등했다.일정만 변경된 것이 아니다. 규칙도 바꿨다.원서를 접수할 때 제출해야 하는 학생생활기록부의 경우 도말처리를 해야 하는 규정을 삭제했다.도말처리는 출신 중학교에 대한 편견을 제거해 공정성을 기하기 위해 마련된 것이었다.또 접수 방법도 기존 방문 및 우편접수에 이메일 접수도 추가했다.단재고등학교 입학 전형 요강에 따르면 입학 전형을 변경하기 위해선, 반드시 입학전형위원회를 거쳐야 한다.취재 결과 단재고등학교는 원서접수 마감 하루 전인 9월 18일 오전 11시 20분에서 12시 40분까지 제3차 입학전형위원회를 개최했다.단재고는 이날 회의를 통해 접수기간 연장안을 공식 확정했다.그런데 단재고는 입학전형위원회를 개최하기 하루 전인 9월 17일 "접수기간이 연장됐다"는 공문을 작성해 배포했다.단재고가 작성한 공문제목은 '2026 단재고등학교 신입생모집관련 변경안내'(문서번호 단재고등학교-7503)였다.어떻게 이런 일이 가능했을까?이에 대해 단재고등학교 교장 B씨는 "17일 학교에 소속된 입학전형위원들이 논의를 했다"며 "회의를 하지 않은 상태에서 공문부터 보냈다는 것은 사실이 아니다"고 밝혔다.입학전형위원회 정식회의가 아니라 단재고 내부 회의라는 지적에 대해 B 교장은 답변하지 않았다.단재고등학교의 입학 전형은 지난 10월 1일 또 다시 변경된다.취재결과 단재고등학교는 10월 1일 오전 9시부터 10시까지 한 시간 동안 제4차 입학전형위원회의를 개최했다.이 날은 2차 전형에 응시할 수 있는 합격자(1차 전형 합격자)를 발표하기 하루 전날이었다.단재고는 이날 회의에서 지난 5월달에 발표된 2차 전형 응시자 선발인원 규모를 변경하는 안건을 올려 통과시켰다.원래 "최종 선발 정원의 2배수 이내에서 2차 전형 응시자를 선발"하기로 했던 것을 "최대 선발 가능인원"으로 변경했다.변경사유는 "더 많은 지원자들에게 심층면접 기회를 제공해, 적합한 학생 선발에 도움이 될 것"이라는 이유를 들었다.단재고는 "심층 면접을 준비하고 응시하는 과정이 학생에게 충분히 의미 있는 경험일 될 것이기 때문에, 많은 지원자들에게 응시기회를 부여하는 것이 중요하다"며 이같이 결정했다.입학 전형이 변경되면서 원래대로라면 1차 전형에서 탈락해야 할 학생들이 구제된 것으로 확인됐다.단재고 여학생 일반 전형의 정원은 8명으로 변경 전 입학 전형에 따르면 2차 전형에 응시할 수 있는 합격자는 16명 이내여야 한다.하지만 단재고등학교 홈페이지에 공시한 합격자발표명단에는 총 22명이 합격한 것으로 나타났다. 탈락대상자 6명이 사실상 구제를 받은 셈이다.남학생 일반 전형의 경우도 정원은 8명으로 16명이 선발돼야 했지만 18명이 1차 전형을 통과했다.단재고등학교 입학 전형에 따르면 최종합격자는 1차 전형 성적 60%, 2차 전형 심층면접점수 40%를 합산해 선발하도록 돼 있다.1차 전형에서 뒤쳐졌다 하더라도, 2차 심층면접 점수를 통해 만회할 수 있는 구조다.40%가 반영되는 심층면접 성적이 중요해지는 대목이다.이에 따라 변경 전 입학 전형에 따르면 1차 전형에서 컷오프 대상이었던 일반 전형 학생 8명(여 6명, 남 2명)도 심층면접 결과에 따라 최종합격자가 될 기회가 생겼다.2차 전형 응시 합격자 발표 하루 전 입학 전형이 변경된 것도 의심스러운 대목이다.1차 전형 시험이 9월 27일 시행된 만큼, 합격자 발표 하루 전인 10월 1일에는 1차 전형 채점이 완료됐을 가능성이 매우 높은 시점이다.단재고 입시 문제가 논란이 일자 지난해 12월 청주상당경찰서는 직권남용과 업무방해 혐의에 대해 입건 전 조사를 진행하고 있다.경찰은 2026학년 단재고 신입생 모집 전형에 참여했다 불합격 처리된 학생의 학부모에 대한 참고인 조사도 이미 진행한 상태다.만약 제보자의 주장이 사실이라면 A과장이 입학 전형 변경을 요구한 것이 정당한 업무범위 내였는지가 쟁점이 될 전망이다.그동안 충북교육청은 단재고 입학 전형은 학교의 권한으로, 자체적으로 진행됐다는 입장을 밝혔다.도교육청 관계자는 지난 2025년 12월 <충청타임즈>와의 인터뷰에서 "대안학교 특성상 학교장의 요청이 있을 경우 입학전형위원회 심의를 거쳐 전형 절차를 변경할 수 있다"며 "법률 자문을 거친 결과 문제가 없다고 판단하고 있다"는 입장을 밝혔다. 또한, "입학 전형 변경으로 합격자가 떨어졌고 특정 학생이 합격했다는 의혹이 제기되고 있지만 이는 근거가 없다는 점을 분명히 밝힌다"고 주장했다.충북 청주시에 소재한 단재고등학교는 공립형 대안학교로 IB(국제 바칼로레아 : International Baccalaureate) 후보 학교다.올해 3월 1일 공식개교해 운영 중인데, 학년 당 정원은 32명이다.IB는 만 3세~19세까지 학생을 대상으로 하는 국제공인 프로그램을 말한다.1968년 스위스 제네바에 설립된 비영리 국제교육기구인 IB본부에 의해 개발·관리된다. 이 프로그램의 취지는 외교관 자녀 등 이주 학생들을 위해 설계, 국제적 소양과 주도성, 탐구력, 창의성 등을 지향한다.현재 선진국 유수의 대학들이 IB교육을 받은 학생들을 선호하고 이들이 점차 두각을 보이면서 세계 여러 나라가 IB에 주목하고 있다.