김성근 충북교육감 예비후보 개소식에 민주당 출마예정자 총출동

김성근 충북교육감 예비후보 개소식에, 더불어민주당 충북도지사 예비후보 등 지방선거 출마예정자들이 총출동했다.
반면 국민의힘 출마예정자들은 한 명도 참석하지 않아 대조를 이뤘다.
21일 김성근 예비후보는 정치권 인사 등 300여 명이 참여한 가운데 선거사무소 개소식을 진행했다. 이날 개소식엔 민주당 지방선거 출마자들이 총출동해, 흡사 민주당 지방선거 출정식 모습을 연상케 했다.
노영민 전 대통령 비서실장과 송기섭 전 진천군수, 신용한 지방시대부위원장 등 민주당 충북도지사 예비후보 세 명이 참석했다. 한범덕 전 청주시장은 참석하지 않았다.
청주시장 예비후보 중에선 이장섭 전 국회의원, 박완희 청주시의원, 허창원 전 도의원, 김학관 전 충북경찰처장, 김근태 농업법인 '함께' 대표, 서민석 변호사가 참석했다.
이 외에도 청주권 시·도의회 출마예정자 30여 명도 참석해 김성근 예비후보의 선전을 기원했다.
도종환 전 문화체육부 장관과 현재 민주당충북도당 공천관리위원장을 맡고 있는 김병우 전 교육감도 참석했다. 또 박문희·장선배 전 충북도의장도 참석했다.
민주당 출정식 방불… 교육감 선거 범진보
·범여권 결집할까?
민주당 뿐만 아니라 진보당 청주시의원 예비후보와 김기형 전 농민회충북도연맹 회장, 민주노총 소속 노동조합 관계자도 참석했다. 또 김태종 충북시민사회연대회의 공동대표와 송상호 충북기후위기행동 대표 등 지역 시민사회단체 관계자도 다수 참석했다.
모처럼 지역의 범여권과 범진보진영이 한자리에 모인 셈이다. 이에 따라 오는 6월에 치러지는 충북교육감 선거가 지난 교육감 선거처럼 범진보진영과 범보수 진영의 대결구도로 치러질 가능성도 높아졌다.
지난 교육감 선거에는 김병우 전 교육감과 윤건영 현 교육감의 양자대결로 치러줬다. 선거 결과 진보진영의 김 전 교육감은 44%를 얻는 데 그쳤고, 보수 진영을 대표하는 윤건영 현 교육감이 56%를 얻어 당선됐다.
이 수치는 동시에 치러진 충북도의회 비례대표 투표 당시, 민주당 등 범진보정당과 국민의힘이 득표한 수치와 정확하게 일치했다. 당시 충북도의회 비례대표에서 민주당과 정의당, 진보당이 얻은 정당득표율은 44%였고, 국민의힘이 얻은 정당득표율도 56%였다.
김성근 예비후보 개소식에 민주당 출마예정자들이 총출동하는 모양을 보이면서, 이번 충북교육감 선거가 4년 전 상황이 재연될지도 관심거리다. 윤건영 교육감은 선거 4개월 전 김병우 교육감 지지율과 20%P 이상 차이를 보이며 뒤쳐졌지만, 선거 막바지 국민의힘 정당 지지율이 대폭 상승하면서 대 역전극을 거뒀다. 2022년 2월 3일과 4일, KBS청주총국이 여론조사기관 케이스텟리서치에 의뢰한 적합도 조사에서 김병우 교육감은 34%를 나타낸 반면, 윤건영 현 교육감은 13%에 그쳤다.
김성근 예비후도 이를 의식한 듯 선거사무소 현수막과 유세복을 민주당 상징색인 파란색으로 통일했다. 또 노무현 정부 당시 청와대 행정관을 지낸 경력을 적극 홍보하고 있다.
충북교육감 선거에는 최종 4명의 후보가 경쟁할 것으로 예상된다. 현재 김진균 전 충북교총 회장, 조동욱 전 충북도립대 교수가 출마를 선언하고 예비후보로 활동하고 있다. 윤건영 현 충북교육감도 재선 의지를 표명한 상태다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.