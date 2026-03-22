김성근 충북교육감 예비후보 개소식에 민주당 출마예정자 총출동

큰사진보기 ▲지난 21일 진행된 김성근 충북교육감 예비후보 개소식에, 더불어민주당 충북도지사 예비후보 등 지방선거 출마예정자들이 총출동했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김성근 충북교육감 예비후보 개소식에, 더불어민주당 충북도지사 예비후보 등 지방선거 출마예정자들이 총출동했다.반면 국민의힘 출마예정자들은 한 명도 참석하지 않아 대조를 이뤘다.21일 김성근 예비후보는 정치권 인사 등 300여 명이 참여한 가운데 선거사무소 개소식을 진행했다. 이날 개소식엔 민주당 지방선거 출마자들이 총출동해, 흡사 민주당 지방선거 출정식 모습을 연상케 했다.노영민 전 대통령 비서실장과 송기섭 전 진천군수, 신용한 지방시대부위원장 등 민주당 충북도지사 예비후보 세 명이 참석했다. 한범덕 전 청주시장은 참석하지 않았다.청주시장 예비후보 중에선 이장섭 전 국회의원, 박완희 청주시의원, 허창원 전 도의원, 김학관 전 충북경찰처장, 김근태 농업법인 '함께' 대표, 서민석 변호사가 참석했다.이 외에도 청주권 시·도의회 출마예정자 30여 명도 참석해 김성근 예비후보의 선전을 기원했다.도종환 전 문화체육부 장관과 현재 민주당충북도당 공천관리위원장을 맡고 있는 김병우 전 교육감도 참석했다. 또 박문희·장선배 전 충북도의장도 참석했다.민주당 뿐만 아니라 진보당 청주시의원 예비후보와 김기형 전 농민회충북도연맹 회장, 민주노총 소속 노동조합 관계자도 참석했다. 또 김태종 충북시민사회연대회의 공동대표와 송상호 충북기후위기행동 대표 등 지역 시민사회단체 관계자도 다수 참석했다.모처럼 지역의 범여권과 범진보진영이 한자리에 모인 셈이다. 이에 따라 오는 6월에 치러지는 충북교육감 선거가 지난 교육감 선거처럼 범진보진영과 범보수 진영의 대결구도로 치러질 가능성도 높아졌다.지난 교육감 선거에는 김병우 전 교육감과 윤건영 현 교육감의 양자대결로 치러줬다. 선거 결과 진보진영의 김 전 교육감은 44%를 얻는 데 그쳤고, 보수 진영을 대표하는 윤건영 현 교육감이 56%를 얻어 당선됐다.이 수치는 동시에 치러진 충북도의회 비례대표 투표 당시, 민주당 등 범진보정당과 국민의힘이 득표한 수치와 정확하게 일치했다. 당시 충북도의회 비례대표에서 민주당과 정의당, 진보당이 얻은 정당득표율은 44%였고, 국민의힘이 얻은 정당득표율도 56%였다.김성근 예비후보 개소식에 민주당 출마예정자들이 총출동하는 모양을 보이면서, 이번 충북교육감 선거가 4년 전 상황이 재연될지도 관심거리다. 윤건영 교육감은 선거 4개월 전 김병우 교육감 지지율과 20%P 이상 차이를 보이며 뒤쳐졌지만, 선거 막바지 국민의힘 정당 지지율이 대폭 상승하면서 대 역전극을 거뒀다. 2022년 2월 3일과 4일, KBS청주총국이 여론조사기관 케이스텟리서치에 의뢰한 적합도 조사에서 김병우 교육감은 34%를 나타낸 반면, 윤건영 현 교육감은 13%에 그쳤다.김성근 예비후도 이를 의식한 듯 선거사무소 현수막과 유세복을 민주당 상징색인 파란색으로 통일했다. 또 노무현 정부 당시 청와대 행정관을 지낸 경력을 적극 홍보하고 있다.충북교육감 선거에는 최종 4명의 후보가 경쟁할 것으로 예상된다. 현재 김진균 전 충북교총 회장, 조동욱 전 충북도립대 교수가 출마를 선언하고 예비후보로 활동하고 있다. 윤건영 현 충북교육감도 재선 의지를 표명한 상태다.