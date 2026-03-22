세종시문화관광재단 '불공정 심의' 논란… 시인협회 "구조적 한계" vs 재단 "일방적 주장"

큰사진보기 ▲세종시인협회와 세종참여자치시민연대는 20일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 2026년도 전문예술지원사업 심사 과정 전반에 대한 불공정 의혹을 제기했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자들의 질의에 답변하고 있는 정일화 세종시인협회 회장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 연대 발언에 나선 성은정 세종참여연대 사무처장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 이정수 세종시인협회 전 회장이 성명서를 낭독했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다

세종시문화관광재단(대표이사 박영국)의 문화예술지원사업을 둘러싼 공정성 논란이 수면 위로 떠올랐다.세종시인협회(회장 정일화)와 세종참여자치시민연대(상임대표 정형근)는 20일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 2026년도 전문예술지원사업 심사 과정 전반에 대한 불공정 의혹을 제기했다. 양 단체는 일부에 편중된 지원으로 시민 신뢰가 훼손됐다며 공공성과 책임성 회복을 위한 공동 대응에 나섰다.이들은 성명서를 통해 "세종시문화관광재단은 불투명한 기준과 편향된 평가, 반복된 외면 속에서 공정과 신뢰를 스스로 무너뜨렸다"고 성토했다. 이어 "평가의 저울은 이미 한쪽으로 기울어져 있었으며, 그 결과 지원사업은 특정 개인과 단체를 위한 폐쇄적 구조로 전락했다"고 주장했다.세종시인협회 자체 분석에 따르면, 2017년부터 올해까지 문학 분야 지원사업 선정 총 95회 가운데 55회(약 58%)가 특정 단체 소속 인원에게 돌아간 것으로 나타났다. 또한 지원을 받은 47명 중 21명(44.7%)이 특정 단체 소속이었으며, 개인 지원금 총액 3억 1870만 원 가운데 1억 8800만 원(약 59%)이 해당 단체 소속 회원에게 집중된 것으로 분석됐다. 특히 일부 개인은 9년 동안 8차례 선정됐다는 지적이다.함께 공개된 시도별 심사 기준 비교 자료에서는 세종시의 심사 체계가 타 지자체에 비해 미흡하다는 주장도 제기됐다. 대전·충남·광주 등은 개인과 단체를 구분해 평가하고 단체의 역사성과 지역 기여도를 반영하는 반면, 세종시는 이를 통합 심사해 기준이 모호하다는 것이다.심사위원 구성에서도 차이가 있었다. 타 지역은 5인 이상 심사위원을 두고 최고·최저점을 제외하는 방식으로 편향성을 줄이지만, 세종시는 3인 심사 구조를 유지하고 있다. 또 일부 심사위원이 '사업 연속성'을 이유로 재위촉되면서 공정성 논란을 키울 수 있다는 주장도 나왔다.단체 지원금 차등 지급 기준 역시 불투명하다는 비판이 이어졌다. 같은 문학단체임에도 지원액 격차가 크지만 기준이 공개되지 않아 납득하기 어렵다는 지적이다.지원 구조 전반에 대한 문제 제기도 나왔다. 올해 사업은 총 17건 중 개인 12건, 단체 5건으로 개인 비중이 높은 것으로 나타났다. 정 회장은 "지역 문학 생태계는 단체 중심으로 유지되는데 개인 지원이 과도하다"며 "단체를 우선 지원해야 한다는 제안을 수차례 했지만 반영되지 않았다"고 밝혔다.논란이 단순한 '탈락 반발'이라는 시각에 대해서는 명확히 선을 그었다. 정 회장은 "지원 구조상 지원을 받는 입장이어서 문제 제기가 어려운 환경"이라며 "10년 넘게 누적된 문제를 처음으로 공론화한 것"이라고 강조했다. 이어 "문학인 간 갈등으로 비춰질 수 있다는 점에서 큰 부담을 느끼지만 공적 책임으로 나섰다"며 "심사가 공정하게 이뤄졌다면 이러한 문제 제기까지 이어지지 않았을 것"이라고 일축했다.정 회장은 "이번 사안은 세종시민의 소중한 세금이 지역 문화를 위해 공정하게 집행되고 있는가에 대한 문제"라며 "오늘 이 자리가 세종 문화예술 행정의 신뢰를 똑바로 세우는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.성은정 세종참여연대 사무처장은 "문화관광재단은 시민의 세금으로 운영되는 출자·출연기관으로서 지역의 문화 수준과 삶의 질을 좌우하는 막중한 책임이 있다"고 전제하며, "출자·출연기관장에 대한 인사청문회 제도를 도입해 시민의 알 권리와 정책 신뢰를 확보해야 한다"고 촉구했다.이날 세종시인협회 회원들은 무너진 신뢰 회복을 위해 ▲ 전문예술지원사업 전 과정에 대한 독립적 전수 감사 ▲ 심의 결과 및 평가 배점의 전면 공개 ▲ 휴식년제 실태 재검증 및 개인별 지원 총량제 도입 ▲ 2026년 전문예술지원사업 불공정 심사 무효화 및 즉각 재심의 등을 포함한 8대 요구안을 제시했다.한편, 세종시문화관광재단은 이날 설명자료를 통해 관련 의혹을 정면으로 반박했다. 재단은 2026년 전문예술지원사업이 사전에 공개된 공고문에 따라 심도 있게 평가됐으며 결과 또한 투명하게 공개됐다는 입장이다. 특히 심의위원 선정은 문학 분야의 경우 전국에서 추천받은 62명의 후보 중 무작위 추출과 추첨을 통해 3명을 공정하게 선정했다고 밝혔다.특정인 A씨의 반복 선정에 대해서는 사업계획의 우수성과 전문성을 인정받은 결과이며, 이를 방지하기 위해 2023년부터 '개인 휴식년제'를 도입해 2년 연속 선정 시 1년을 제외하는 규정을 시행 중이라고 해명했다. 실제 문제를 제기한 세종시인협회도 2018년 이후 총 6회 선정되어 2610만 원을 지원받은 사례가 있음을 명시하며 특정 단체 배제설을 일축했다.하지만 재단의 이러한 해명에도 불구하고 행정적 절차의 완결성 너머에 존재하는 구조적 한계는 여전히 숙제로 남았다. 재단은 내규에 따라 분야별 전문가 3명으로 심의위원을 구성하여 공정성을 확보했다고 주장하지만, 이는 소수 위원의 주관이 결과에 결정적인 영향을 미칠 수 있다는 예술계의 우려를 불식시키기엔 역부족이라는 지적이다. 특히 타 지자체가 5인 이상의 심사위원을 배치해 편향성을 최소화하는 것과 비교할 때, 현행 3인 심사 체제는 실질적인 공정성과 변별력을 확보하기에 행정적 편의주의에 가깝다는 비판을 피하기 어렵다.또한 개인에게 집중된 지원의 구조적 문제를 해소하는 데도 한계가 뚜렷하다. 재단이 심사 기준으로 제시한 사업계획 우수성(45점), 운영역량 전문성(45점), 예산편성 타당성(10점)은 개인과 단체의 특성을 고려한 차별화된 기준을 보여주지 못하고 있다. 이는 결국 '지역 단체의 역사성과 기여도'를 정당하게 평가받지 못하는 결과로 이어져, 열악한 환경 속에서 지역 문화 생태계를 지탱해 온 자생적 단체들에게는 오히려 '역차별'로 느껴지기에 충분하다는 분석이다.결국 재단이 더 명확한 근거를 확보하려면 단순히 절차 준수를 강조하는 것을 넘어, 타 지자체 대비 심사위원 수를 늘리거나 단체와 개인의 쿼터를 분리하는 등제도적 보완책을 선제적으로 제시할 필요가 있어 보인다.참여 단체들은 오는 23일 예정된 세종시의회와의 간담회를 통해 그동안 확보된 증빙 자료들을 공유하고, 문화가 시민 모두의 공공 자산으로 거듭날 때까지 법적·사회적 제재를 포함한 단호한 대응을 이어갈 방침이다.