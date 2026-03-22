대전시, 문평동 화재 희생자 합동분향소 운영... 시청 1층 로비에 설치

큰사진보기 ▲대전시가 문평동 화재 사고 희생자를 추모하기 위한 합동분향소 대전시청 1층 로비에 합동분향소를 설치하고, 22일부터 4월 4일까지 운영한다고 밝혔다. 운영 시간은 매일 오전 8시부터 오후 9시까지다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시가 문평동 화재 사고 희생자를 추모하기 위한 합동분향소 대전시청 1층 로비에 합동분향소를 설치하고, 22일부터 4월 4일까지 운영한다고 밝혔다. 운영 시간은 매일 오전 8시부터 오후 9시까지다. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 문평동 화재 사고 희생자를 추모하기 위한 합동분향소를 마련하고 시민 추모 공간을 운영한다.대전시는 22일부터 4월 4일까지 대전시청 1층 로비에 합동분향소를 설치·운영한다고 밝혔다. 운영 시간은 매일 오전 8시부터 오후 9시까지다.합동분향소는 사고 희생자에 대한 시민들의 애도와 추모를 위한 공간으로, 대전시는 "시민 누구나 조용하고 경건한 분위기 속에서 추모할 수 있도록 분향 환경을 정비하고, 질서 있는 운영에 만전을 기하겠다"는 방침을 밝혔다.대전시는 유가족 지원 공간도 시청 내 별도로 마련했다. 시청 2층에는 유가족 대기실과 트라우마 지원센터를 조성해 유가족이 휴식과 상담을 받을 수 있도록 했고, 5층에는 '대전 대덕구 공장화재 중앙합동재난피해자지원센터'를 설치해 사고 수습과 지원을 총괄하고 있다. 재난심리회복지원센터도 함께 운영한다.대전시에 따르면 지원센터는 장례 지원을 비롯해 자금 융자, 납세 유예, 생활요금 경감 등 유가족 맞춤형 지원을 전담하며, 관계기관과 협력해 필요한 조치를 신속히 추진할 계획이다.대전시 관계자는 "갑작스러운 사고로 깊은 슬픔을 겪고 계신 유가족께 진심으로 위로의 말씀을 드린다"며 "유가족이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 끝까지 세심하고 책임 있는 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.