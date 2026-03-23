"교사·행정·제도 모두 청소년을 위한 수단이어야 한다"

큰사진보기 ▲강신만 서울시교육감 예비후보. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲강신만 서울시교육감 예비후보가 18일 아침 서울공업고등학교 정문에서 학생들을 만나며 진로·취업 고민을 청취했다. ⓒ 강신만 예비후보 사무실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한 청소년이 강신만 후보에게 청소년정책에 대한 질문을 하고 있다. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲강 후보는 "학생회나 청소년활동을 입시 점수와 연결하는 것은 부작용이 크다"면서도 "활동 자체는 충분히 기록하고 인정해야 한다"고 밝혔다. ⓒ 이영일 관련사진보기

강신만 서울시교육감 예비후보는 지난 18일 서울공업고등학교 정문에서 학생들을 만나며 진로·취업 고민을 청취했다. 21일에는 한국청소년수련시설협회 청소년운영위원회(아래 청운위) 대표단을 초청해 취업·진학 고민과 청소년활동에 대한 이야기를 들었다.강 후보는 이 자리에서 31년 교직 경험을 바탕으로 한 교육 철학과 정책 구상을 청소년들에게 직접 밝혔다. 특히 학생 중심 교육, 경험 확대, 자치 활성화 등 교육 전반의 구조적 전환 필요성을 강조했다.강 후보는 "교육은 청소년, 학생을 위해 존재한다. 교사, 행정, 제도 모두 청소년을 위한 수단이어야 하는데 지금은 그 중심이 흐려졌다"고 진단했다. 이어 "교육감은 무엇보다 청소년의 실제 목소리를 듣고 정책으로 연결하는 역할을 해야 한다"고 강조했다.21일 오후 서울 마포구 공덕동 후보 사무실에서 기자와 만난 자리에서 강 후보는 현재 교육의 가장 큰 문제로 입시 중심 구조를 꼽았다. 그는 "한국 교육은 여전히 대학 입시에 초점이 맞춰져 있어 청소년들이 이유도 모른 채 과도한 경쟁 속에 놓여 있다. 왜 힘든지조차 인식하지 못한 채 지쳐가고 있다"고 지적했다.특히 고교학점제에 대해서는 "취지는 학생 선택권 확대라는 점에서 바람직하지만 점수와 등급 경쟁과 결합되면서 오히려 부담이 커졌다"고 비판했다. 그는 "성취 기준을 강제하고 학점으로 관리하는 방식은 중도 포기나 자퇴 증가 등 부작용을 낳고 있다. 청소년들이 선택할 수 있는 권리는 살리되 평가 중심 구조는 재검토해야 한다"고 주장했다.또 "교육감은 직접 입시 제도를 바꾸는 권한은 없지만 정부와 국회를 설득하고 사회적 공론을 형성하는 역할을 할 수 있다. 현장 경험을 바탕으로 정책 변화를 끌어내겠다"고 말했다.강 후보는 청소년 정책의 핵심으로 '생활 역량 교육'도 제시했다. 그는 "학생들이 학교를 졸업해도 통장 개설, 계약, 금융 이해 같은 기본적인 사회 지식이 부족한 현실"이라며 "지금의 교육은 삶과 동떨어져 있다"고 비판했다.그는 고등학교 3학년 2학기 등 비교적 여유가 있는 시기를 활용해 ▲금융·경제 교육 ▲노동법과 계약 교육 ▲주거·부동산 기초 교육 등을 도입하겠다는 계획을 밝혔다. 또한 "운전면허 교육이나 실질적인 생활 기술 교육도 공교육 안에서 지원할 필요가 있다"고 덧붙였다.그는 "공부는 물론 중요하지만 그것만으로는 사회를 살아갈 수 없다"며 "청소년들이 현실에서 바로 활용할 수 있는 능력을 길러주는 것이 교육의 책임"이라고 강조했다.강 후보는 "교육은 교실 안에서만 이뤄질 수 없다. 청소년들이 직접 보고 느끼는 경험이 학습의 질을 바꾼다"고도 말했다. 구체적으로는 ▲주 1회 체험·문화 중심 교육과정 도입 ▲동아리·예술·체육 활동 공간 확대 ▲외부 전문가 참여 수업 ▲학생 해외연수 지원 등을 제시했다. 특히 "고등학교 기간 중 최소 한 번은 해외를 경험할 수 있도록 지원하는 방안을 검토하고 있다. 이를 통해 학생들의 시야를 넓히고 진로 탐색 기회를 제공하겠다"고 밝혔다.또 "프로 선수나 전문가를 학교 수업에 참여시키는 것만으로도 학생들의 집중도와 학습 동기가 크게 달라진다"며 교육의 질을 높이는 방식으로 경험 확대를 강조했다.청소년 참여와 자치에 대한 입장도 분명히 했다. 강 후보는 "학생회나 청소년활동을 입시 점수와 연결하는 것은 부작용이 크다"면서도 "활동 자체는 충분히 기록하고 인정해야 한다"고 밝혔다.그는 "진정한 참여를 위해서는 점수가 아니라 권한과 책임을 부여해야 한다"며 ▲학생 자치 예산 확대 ▲학생 주도 의사결정 구조 강화 ▲외부 기관과의 협력 확대 등을 제시했다.특히 "학생들이 직접 예산을 기획하고 집행하는 경험은 민주주의 교육의 핵심"이라며 "형식적인 참여가 아닌 실제 권한을 주는 방향으로 정책을 설계하겠다"고 말했다."청소년들에게 전하고 싶은 말이 있냐"는 기자의 질문에 강 후보는 "결과에 집착하기보다 과정을 목표로 삼으라"고 조언했다. 그는 "자신이 정한 시간 동안 최선을 다하는 것 자체가 목표가 되야 한다. 그 과정이 쌓이면 결과는 자연스럽게 따라온다"고 말했다.이어 "교육 정책 역시 청소년들이 경쟁에서 살아남기 위한 수단이 아니라 삶을 준비하는 과정이 되도록 바꾸겠다. 청소년이 중심이 되는 교육을 반드시 실현하겠다"고 강조했다.한편, 23일 현재 중앙선거관리위원회에는 강 후보 외에 강민정·김영배·류수노·윤호상·홍제남·한만중·김현철·이건주·신평 서울시교육감 예비후보가 등록됐다. 이외에 정근식 현 서울시교육감이 오는 6월 선거 출마 의사를 밝힌 바 있다.