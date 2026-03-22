[홍성] 박수현 "새로운 시선으로 충남을 담대하게 설계"

큰사진보기 ▲박수현 의원은 22일 오전, 홍성 지역 민주당 당원 간담회에서 “지난 8년간 더 단단해지고 강해졌다”면서 “새로운 충남을 도지사 권한으로 새로운 시선으로 담대하게 설계하겠다”는 각오를 밝혔다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남지사 출마를 선언한 박수현 의원이 22일 오전, 홍성을 방문해 민주당 당원과 간담회를 가졌다. ⓒ 신영근 관련사진보기

더불어민주당 박수현(공주·부여·청양) 의원이 "당원과 함께하는 1인 1표 시대, 당원 주권 시대, 당원을 잘 섬기는 것이 국민을 섬기는 출발"이라고 밝혔다.박 의원은 22일 홍성을 방문해 민주당 당원과 간담회를 갖고 "당원 동지 여러분과 함께 모든 것을 참여하고 함께 가는 도지사가 되겠다"며 이같이 말했다.박 의원은 앞서 지난 6일, 충남지사 출마를 공식 선언하고 충남 지역 곳곳을 방문하고 있다. 이날 간담회에는 단원과 예비후보자 등 50여 명이 참석했다.이날 홍성 지역 민주당 당원 간담회에서 박 의원은 "지난 8년간 더 단단해지고 강해졌다"면서 "새로운 충남을 도지사 권한으로 새로운 시선으로 담대하게 설계하겠다"는 각오를 밝혔다.그러면서 충남 지역 교통망에 대해 자신의 생각을 밝혔다. 박 의원은 "충남만 장항선이라는 단선철도가 있었지만, 과거 홍문표 의원이 노력해 복선화가 됐다"며 "하지만 부족하다. 우리 장항선은 복선 전철로만 만족해야 하냐"며 목소리를 높였다.이어 "(장항선을) 경부선 KTX와 연결하면 서울과 1시간대로 연결할수 있다"며 "이를 통해 서해안 시대를 열고 내포가 행정도시뿐만 아니라 천안 아산의 산업도시를 확대해서 충남의 메가시티를 만들 것"이라는 계획을 밝혔다.또한, "신창까지 이어진 전철을 내포까지 연결해 서해안의 교통 혁명을 이루겠다"면서 "꿈이 아니라 반드시 실현하기 위해 담대하게 설계하겠다"고 약속했다.특히, 서산, 태안, 내포, 청양, 공주를 거쳐 대전으로 연결되는 동서횡단철도 문제를 해결하겠다는 뜻도 밝혔다.이어 충남도청이 있는 내포신도시와 관련해 "홍성·예산 동력만으로는 내포가 자체 발전할 수 없다"면서 "행정 통합 무상으로 공공기관 이전 특혜가 광주·전남에 넘어갔다"며 "하지만 혁신도시 권한이 없어진 것이 아니다. 최대한 (충남발전을 위해) 노력하겠다"는 입장이다.뿐만 아니라 "천안·아산·당진·서산은 충남의 신산업 동력이다"며 "내포는 행정도시와 산업도시로 혁신해 AI 대전환의 중심이 돼야 한다"면서 "내포 발전 동력으로 교통 혁명과 서해안 관문을 만들겠다"는 계획이다.특히, 윤석열 정부 당시 유치한 내포 지역 국가산단이 늦어진다는 지적에 대해서 "국가산단은 유치가 중요한 것이 아니다"라면서 "내용을 채우는 실질적인 대책을 마련해야 한다"며 "실효성 있는 국가산단 유치를 하겠다"는 뜻을 밝혔다.박 의원은 홍성을 비롯해 충남 지역 경제 활성화를 위해 '야간 경제' 정책을 제시했다. 역사와 이야기가 있는 내포 지역에서 명품 공연과 볼거리가 있는 곳을 만들어 관광객을 지역에 머물게 하겠다는 계획이다.한국전쟁 전후 민간인 희생자의 실질적인 대책에 대한 질문에 "국가적 차원의 조사와 보상은 물론 한국전쟁기 피해 진상규명과 유족보상에 대해 충남형 정책을 만들겠다"면서 "반드시 국가정책보다 앞서서 시행하겠다"고 약속했다.박 의원은 이날 오후에는 예산에서 시민단체와 당원 간담회를 연이어 갖고, 현장의 목소리를 청취하고 구체적인 공약을 만들어 갈 계획이다.한편, 최근 민주당은 박수현 의원을 비롯해 양승조, 나소열 예비후보자의 경선을 확정하면서 치열한 경쟁이 예상된다.