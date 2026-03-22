김석구, '광주형 보육 모델' 제시... "아이 키우기 좋은 도시 만든다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김석구 광주시장 예비후보가 지역 보육 현장의 목소리를 직접 듣고, ‘광주형 보육 모델’ 추진 의지를 밝혔다. ⓒ 김석구 캠프 관련사진보기

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더불어민주당 김석구 광주시장 예비후보가 지역 보육 현장의 목소리를 듣고, '광주형 보육 모델' 추진 의지를 밝혔다.김 예비후보는 지난 20일 선거사무소에서 광주시 어린이집연합회 민간분과 회원들과 간담회를 갖고 보육 정책 전반에 대한 의견을 청취했다. 이날 간담회는 현장의 요구를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.간담회에서는 학부모와 보육 현장이 체감하는 문제들이 집중적으로 제기됐다. 참석자들은 유아학비 지원 확대와 같은 직접 지원 방안, 노후 어린이집 시설 개선, 반별 운영비 도입을 통한 보육교사 처우 개선 필요성을 전달했다.그는 이날 보육 정책이 도시의 미래와 직결된 핵심 과제라는 점을 강조했다. 김 예비후보는 "보육 여건이 개선되면 아이 키우기 좋은 환경이 조성되고, 이는 젊은 인구 유입과 정착으로 이어진다"며 "광주를 젊은 세대가 머무는 도시로 만들기 위해서는 보육과 같은 보편적 복지 서비스 강화가 필요하다"고 말했다.그는 특히 "이재명 대통령이 성남시장 시절 민간 어린이집 보육료 지원과 환경 개선, 보육교사 처우 개선을 추진한 바 있다"며 "그 실행력이 지금의 성남을 만들었다"고 언급했다.그러면서 "저 역시 실행력을 바탕으로 광주에 맞는 특화된 '광주형 보육 모델'을 추진하겠다"고 밝혔다.김석구 예비후보는 현재 더불어민주당 당대표 전략기획 특보를 맡고 있으며, 경기평택항만공사 사장 등을 역임했다.