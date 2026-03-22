'성남시장 컷오프' 김지호 반발 "김병욱 단수공천 검증 필요"

큰사진보기 ▲더불어민주당 성남시장 예비후보 김지호가 22일 기자회견을 열고 김병욱 예비후보의 단수 공천과 관련해 공천 심사 과정에 대한 문제를 제기하며 추가 검증 필요성을 언급했다. ⓒ 김지호 sns갈무리 관련사진보기

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더불어민주당 성남시장 예비후보 김지호가 22일 기자회견을 열고 김병욱 예비후보의 단수 공천과 관련해 공천 심사 과정에 대한 문제를 제기하며 추가 검증 필요성을 언급했다.앞서 일부 언론에서 김병욱 후보 장남이 강남 아파트를 매입하는 과정에서 자금 출처가 충분히 소명되지 않았다는 취지의 보도가 나온 바 있다. 이에 대해 김병욱 후보 측은 전세금 증식 등을 통해 형성된 자금이라는 입장을 밝히며 관련 의혹을 반박했다.김 예비후보는 "경기도당 공천관리위원회가 객관적이고 엄정한 기준에 따라 심사를 진행했다고 밝혔지만, 일부 사안에 대해서는 보다 충분한 설명과 검증이 필요하다"고 말했다.특히 그는 "언론 보도와 공개된 자료를 종합할 때 장남의 아파트 매입 자금 형성 과정에 대해 추가적인 확인이 필요하다"고 밝혔다.이와 함께 ▲ 부모로부터 차용한 자금의 상환 구조 ▲ 금융권 대출 상환 재원 ▲ 유학 중 생활비 조달 방식 ▲ 배우자 명의 자산 증가 경위 등에 대해서도 "당 차원의 확인이 이뤄지면 논란 해소에 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.김 예비후보는 "공정한 경선을 통해 시민과 당원 앞에서 충분한 검증이 이뤄지는 것이 바람직하다"며 "공천 과정 전반에 대한 투명한 설명과 함께 동일한 기준이 적용되기를 기대한다"고 말했다.