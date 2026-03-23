돛단배 본떠 만든 삼척해상스카이워크, 미리 다녀왔습니다

큰사진보기 ▲비치조각공원 명태가 구름을 만든다? ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲조각공원 작품 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲조각공원 작품인데 제목은 기억나지 않는다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲조각공원에서 북쪽으로 보이는 새천년해안도로 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲조각공원에서 내려다 보이는 풍경 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲조각공원에서 보이는 남쪽 풍경 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2000년에 만든 소망의 탑에 2100년에 열기로 한 타입캡슐이 있다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲돛단배를 본떠서 만든 스카이워크 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲까마득한 높이를 느낄 수 있는 스카이워크 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲유리로 만들어진 뱃머리 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲멀리서 보이는 삼척해양스카이워크 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲새천년해안도로에 있는 정자 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲이사부사자바위 ⓒ 박영호 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

삼척에는 바다를 제대로 즐길 수 있는 '새천년 해안도로'가 있다. 이곳에 새로운 명소인 '삼척 해양 스카이워크'가 생겼다는 소식을 듣고 지난 21일에 직접 다녀왔다.따끈따끈한 소식을 전하려는 마음으로 지난달에도 찾았지만, 2월 27일부터 임시 개장한다는 소식만 확인한 채 아쉽게 발길을 돌려야 했다. 정식 개장은 월요일인 3월 23일이라는데, 청명한 봄날이고 주말이기 때문인지 구경 나온 사람들로 제법 붐비고 있었다.'새천년해안도로'는 '이사부길'로도 불리며 '삼척해변'부터 '삼척항'까지 바다를 바로 곁에 두고 이어지는 아름다운 길이다. 해안도로지만 절벽을 따라 이어져 오르막이 제법 가파르다. 느긋한 마음으로 천천히 달려야 아름다운 풍경이 제대로 보인다. 총길이가 약 4.7km라 자전거를 타거나 걷기에도 좋아 보인다. 해안도로를 끼고 있는 숲으로 낸 '샛바람길'도 만들어져 있다. 바야흐로 동해엔 꽃이 피는 봄이 왔으니 조만간 자전거를 타거나 숲길을 걸어야겠다.'새천년도로'가 건설되던 시절만 해도 삼척해수욕장은 후진해수욕장, 삼척항은 정라진항으로 불렸다. 이름이 바뀐 세월만큼 시간도 빠르게 흘렀다. 먼저 비치조각공원에 내려 바다 풍경을 즐긴다. 동해는 어디에서 바라보아도 좋지만, 지난 토요일은 특히 맑은 하늘 덕분에 바다는 비취빛으로 반짝이고 있었다. 전망 좋은 바위마다 낚싯대를 드리운 사람들이 보인다. 부럽기도 하지만, 한편으로는 아슬아슬해 보인다. 아무튼 취미가 낚시인 이들은 참 대단하다.오늘 소개하는 '해양 스카이워크'는 '소망의 탑'이 있던 자리에 새롭게 만들어졌다. 안내문에 따르면 '소망의 탑' 아래에는 100년 후 개봉을 약속한 타임캡슐이 묻혀 있다고 한다. 새천년을 맞는다며 떠들썩하던 기억이 또렷한데 벌써 26년이 지났다니 역시 세월은 나이를 먹을수록 더 빠르게 흐른다는 말이 맞다. 2000년 사람들은 어떤 물건을 넣었을까 궁금하다. 나는 그날을 보지 못하겠지만, 지금 학교에서 만나는 학생들은 어쩌면 직접 열어보게 될지도 모르겠다.자료를 찾아보니 '스카이워크'는 2021년 착공해 약 105억 원의 사업비가 투입되었고 해수면 기준으로 높이 77m인 절벽 끝에서 바다 쪽으로 약 100m를 걸어 나갈 수 있다고 한다. 전체 형태는 돛단배를 본떠 만든 듯하다.뱃머리에 해당하는 구간은 바닥과 난간이 모두 유리로 되어 있다. 서 있으면 허공에 있는 느낌이라 고소공포증이 있는 사람에게는 꽤 큰 도전이 될 듯하다. 현재 입구에 안내소를 짓고 있는데 정식 개장 이후에도 입장료는 따로 받지 않을 것으로 보인다.이사부 사자바위 바로 앞에 있는 식당과 모텔이 문을 닫았다. 이토록 아름다운 바다를 끼고 있어도 버티지 못했으니 이제까지 관광 경기가 매우 좋지 않았던 모양이다. '해양 스카이워크' 개장을 계기로 삼척을 찾는 관광객이 많이 늘었으면 좋겠다.삼척은 이제 서울과 부산에서 모두 열차로 다다를 수 있으니 기대해도 되지 않을까 싶다. 아울러 내가 사는 동해까지 활기를 띠었으면 좋겠다는 마음으로 소식을 전한다.마지막으로 관광 상품을 기획하는 공무원에게 '스카이워크'는 '하늘길'로 부르면 어떨까라는 잔소리를 덧붙인다. 이제 전 세계 아미들이 '아리랑'을 부르는 시절이 왔으니 조만간 '하늘길'로도 다른 나라 사람과 통하는 시절이 올 수도 있지 않을까 싶다.