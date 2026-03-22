트럼프 "48시간 내 호르무즈 열지 않으면 이란 발전소 초토화"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 트루스소셜 ⓒ 트루스소셜 관련사진보기

큰사진보기 ▲플로리다 팜비치 공항 도착한 트럼프 대통령 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시각) 이란을 향해 강력한 경고를 날렸다. 그는 소셜미디어를 통해 "이란이 지금 이 순간부터 48시간 이내에 호르무즈 해협을 완전히, 위협 없이 개방하지 않는다면, 미국은 이란의 여러 발전소를 타격해 초토화할 것"이라며 "가장 큰 발전소부터 시작할 것"이라고 밝혔다.이 발언은 트럼프 대통령이 불과 하루 전 전쟁을 "마무리 단계"로 언급한 지 채 24시간도 지나지 않아 나온 것으로, 급격한 태도 변화라는 점에서 더욱 주목된다.<로이터 통신>에 따르면, 이스라엘 군 참모총장 에얄 자미르는 이란이 인도양에 위치한 미국·영국 공동군사기지 디에고 가르시아를 향해 사거리 4000킬로미터의 장거리 탄도미사일 두 발을 발사했다고 밝혔다. 지난 2월 28일 미국과 이스라엘이 이란 공습을 시작한 이후 이란이 장거리 미사일을 사용한 것은 이번이 처음이다.자미르 참모총장은 "이 미사일들은 이스라엘을 겨냥한 것이 아니다. 사거리만 보면 베를린, 파리, 로마 등 유럽 주요 수도가 직접 위협권에 들어온다"고 경고했다. 영국 국방부 소식통에 따르면, 이번 공격은 영국 정부가 미국의 이란 미사일 시설 공습에 영국 군사기지 사용을 공식 승인하기 직전에 이루어졌다.같은 날 밤, 이란의 미사일이 이스라엘 남부 도시 디모나와 아라드를 덮쳤다. 어린이를 포함한 수십 명이 부상을 입었다. 이란 혁명수비대는 성명을 통해 "이스라엘 남부의 군사 시설과 보안 거점을 표적으로 삼았다"고 밝혔다.주목할 점은 디모나가 이스라엘의 비밀 핵 원자로에서 불과 13킬로미터 거리에 위치해 있다는 사실이다. 두 도시 인근에는 이스라엘 최대 공군기지 중 하나인 네바팀 공군기지 등 여러 군사시설이 밀집해 있다. 이스라엘군 대변인 에피 데프린 준장은 "방공 체계는 작동 중이었으나 이번 공격을 요격하지 못했다"며 "사건을 철저히 조사하고 교훈을 얻을 것"이라고 말했다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 아라드 피격 직후 성명을 내고 "우리 미래를 위한 전투에서 매우 힘든 밤"이라면서도 "모든 전선에서 적을 계속 타격할 것"이라고 강조했다.미국·이스라엘의 공습 개시 이후 현재까지 이란에서는 2000명 이상이 사망했으며, 이스라엘 측은 이란의 공격으로 15명이 목숨을 잃었다. 전쟁은 이제 중동을 넘어 유럽 안보를 위협하는 수준으로 치닫고 있다. 트럼프 대통령의 48시간 최후통첩이 어떤 결과로 이어질지 전 세계가 주목하고 있다.