물을 아끼자고? 아니, 이제는 '살려야' 한다

큰사진보기 ▲지리산 엄천강 지리산 엄천강 굽이굽이 흐르는 사행천 ⓒ 최상두 관련사진보기

"당신의 물은 지금, 살아 있습니까?"

큰사진보기 ▲꼬치동자개 사냥에 성공한 수달. 천연기념물이 천연기념물을 먹는다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲해마다 찾아오는 엄천강 호사비오리 천연기념물 멸종위기야생생물1급 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲민물가마우지 눈동자개를 사냥해서 물고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲축산오염으로 사라지는 강 ⓒ 최상두 관련사진보기

"당신의 물은 지금, 살아 있습니까?"

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.

해마다 3월 22일 '세계 물의 날'이 오면 우리 사회는 약속이라도 한 듯 같은 말을 반복한다. 물을 아껴 쓰자, 물은 소중하다, 물 부족 국가임을 잊지 말자... 틀린 말은 아니다. 하지만 지리산 자락을 굽이쳐 흐르는 엄천강가에 서서 강물을 바라보면, 지금 우리에게 필요한 것은 '절약'보다 훨씬 더 시급하고 근본적인 질문임을 깨닫는다. 단순히 물의 양을 따지기 전에, 우리는 물어야 한다. "그 물이 아직 살아 있는가."엄천강에는 아직 수달이 산다. 강변 모래톱에 남겨진 그들의 발자국은 이 강이 여전히 숨 쉬고 있다는 증거다. 겨울이면 찾아오는 멸종위기종 호사비오리(Scaly-sided Merganser) 역시 마찬가지다.맑고 빠른 물에서만 몸을 뉘는 이 귀한 손님들이 머문다는 건, 엄천강이 아직은 건강하다는 마지막 신호다. 하지만 그 신호가 위태롭다. 자연의 시계바늘을 제멋대로 돌려놓고 있다. 겨울은 짧아졌고 봄은 너무 빨리 당도한다. 예전 같으면 3월 말까지 강을 지키던 새들이 이제는 2월이면 서둘러 떠난다. 자연이 버틸 수 있는 '시간의 여유'가 사라지고 있는 것이다.반면 인간의 시간은 오히려 길어졌다. 따뜻해진 날씨를 틈타 낚시와 나들이객의 발길은 3월부터 11월까지 이어진다. 철새는 더 빨리 떠나야 하는데 사람은 더 오래 머무는, 강 위에서 벌어지는 '시간의 충돌'이다. 이 충돌 속에서 야생의 자리는 속절 없이 좁아지고 있다.더 큰 재앙은 눈에 보이지 않는 곳에서 진행 중이다. 주기적으로 유입되는 축산폐수는 물속 미생물 생태계를 뿌리째 뒤흔든다. 미생물이 무너지면 곤충이 줄고, 결국 물고기의 먹이와 서식처가 파괴된다. 겉으로는 유유히 흐르는 강물이지만, 그 속은 조용히 죽어가고 있는 셈이다.사람들은 물고기가 줄어들면 눈에 띄는 민물가마우지가 유해조수라 탓하고 있다. 하지만 가마우지는 배를 채우고 떠날 뿐이지만, 인간은 영원히 썩지 않는 오염을 남긴다. 낚시와 수변 활동 과정에서 남겨진 납탄과 쓰레기들은 중금속 오염이 되어 생태계 먹이사슬의 최상층까지 파고든다. 우리는 지금 '강의 겉모습'만 보며 안심하고 있는 것은 아닌가.복원 방류보다 앞서야 할 것, 강을 살리는 것이다. 줄어든 물고기를 늘리겠다며 전국 지자체에서 수많은 방류 사업을 펼친다. 그러나 질문은 남는다. 오염된 물에 생명을 쏟아붓는 것이 과연 '복원'인가. 먹이와 서식지가 무너진 강에 물고기를 풀어놓는 것은 밑 빠진 독에 물 붓기일 뿐이다.올해 세계 물의 날 주제인 '모두를 이롭게, 세상을 품는 생명의 물'이 실현되려면, 그 '모두'에 인간뿐 아니라 수달과 호사비오리와 여울마자, 그리고 보이지 않는 미생물까지 포함되어야 한다. 천연기념물과 멸종위기야생생물이 아니라 자연의 모든 구성원이 함께 살아야 한다. 물이 맑게 살아있을 때에야 비로소 그 혜택은 인간과 자연 모두에게 공평하게 돌아간다.복원의 시작은 복잡하지 않다. 오염원을 차단하고, 물을 다시 맑게 하는 것. 즉 '넣는 행위' 보다 '멈추는 용기'가 먼저다. 엄천강이 묻는다, 당신의 답은 무엇인가? 강은 거짓말을 하지 않는다. 수달이 사라지면 강이 무너진 것이고, 철새가 떠나면 자연의 균형이 깨지는 것이다.오늘 우리는 선택의 기로에 서 있다. 물고기를 몇 마리 더 넣을 것인가? 아니면 물을 먼저 살릴 것인가? 맑은 물 없는 생태계는 존재할 수 없다. 그래서 우리는 이제 "물을 아끼자"는 구호 대신 "물을 먼저 살리자"고 외쳐야 한다. 엄천강의 물소리가 묻는다.