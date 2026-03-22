[6.3 지방선거] 시흥시 지방선거 예비후보 24명 등록… 선거구 획정 지연에 '지지부진'

오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 70여 일 앞두고 시흥시에서 예비후보 등록이 이어지고 있지만, 선거구 획정 지연과 정당 공천 심사 영향으로 등록은 기대에 못 미치는 수준에 머물고 있다. 특히 국민의힘이 민주당에 비해 예비후보 등록이 저조한 것으로 나타났다.
재선에 도전하는 현역들보단 새로 출마하는 도전자들의 등록이 한 발 빠른 것도 특징이다.
21일 중앙선거관리위원회 예비후보자 현황에 따르면 이날까지 시흥시에서 시장·도의원·시의원 선거에 예비후보로 등록한 인원은 총 24명이다.
우선 시흥시장 선거에는 민주당 ▲이동현
(전 경기도의원) 예비후보가 지난 12일 등록했다. 같은 당에서는 민주당 임병택(현 시흥시장)과 김진경(경기도의회 의장)이 공천을 앞두고 단일화 여부를 놓고 경쟁 중이다. 이들은 공천 심사 면접 전 단일화를 추진 중이며, 단일 후보가 확정될 경우 이동현 예비후보와 경선을 치를 것으로 예상된다. 반면 국민의힘에서는 아직 뚜렷한 후보가 나서지 않은 상황이다.
경기도의원 선거에는 현재까지 7명이 예비후보로 등록했다. 1선거구에서는 민주당 ▲김영은
(시흥다함사회적협동조합 이사) 예비후보가 가장 먼저 등록했으며, 2선거구에서는 민주당 ▲장대석
(현 경기도의원) 예비후보가 3선 도전에 나섰다.
3선거구는 아직 등록자가 없다.
4선거구에서는 민주당 ▲김종배
(현 경기도의원) 예비후보와 ▲이정숙
((사)글로벌상호문화협회 상임이사) 예비후보가 경쟁 구도를 형성했다. 또 민주당 이동현 도의원의 시장 출마로 공석이 된 5선거구에는 민주당 ▲박광
(경기도당 시흥시을 청년위원장) 예비후보와 ▲이성원
(건축사) 예비후보가 출마했으며, 국민의힘 ▲송승화
(시흥시을 디지털정당위원장) 예비후보가 도전장을 내밀었다. 28세인 송 예비후보는 현재까지 최연소 출마자다.
시흥시의원 선거에는 총 16명이 예비후보로 등록했다. 가선거구에서는 민주당 ▲양범진
(시흥시갑 탄소중립위원장) 예비후보, 민주당 ▲이상훈
(현 시흥시의원) 예비후보, 진보당 ▲홍은숙
(군자중학교 조리실무사) 예비후보, 개혁신당 ▲김주우
(보드리봄 주식회사 대표) 예비후보가 경쟁한다. 나선거구에서는 민주당 ▲김수연
(현 시흥시의원) 예비후보와 국민의힘 ▲조선호
(전 시흥시청 과장) 예비후보, 국민의힘 ▲남성현
(시흥시갑 부위원장) 예비후보, 국민의힘 ▲이금재
(전 시흥시의원) 예비후보가 맞붙는다.
다선거구는 아직 예비후보 등록자가 없다.
라선거구에서는 민주당 ▲김덕용
(용기획 대표) 예비후보, 민주당 ▲박상선
(올리브영 시화점 이사) 예비후보, 민주당 ▲이옥비
(수학강사) 예비후보, 민주당 ▲장인호
(올플레이짐 대표) 예비후보가 등록했다. 마선거구에서는 민주당 ▲박소영
(현 시흥시의원)·▲서명범
(현 시흥시의원) 예비후보와 민주당 ▲정은수
(국일신동 생산부 표면처리담당 주임) 예비후보, 국민의힘 ▲김만식
(엠에스뷰팜 대표) 예비후보가 경쟁 구도를 이루고 있다.
지역 정치권 관계자들은 "정당 공천 심사가 마무리되는 시점에 맞춰 현역과 도전자들의 예비후보 등록이 본격화될 것"이라며 "현재는 인구증가 등에 따른 선거구 조정과 증원이 예상되나 아직 확정되지 않아 후보자들의 등록도 다소 지연되고 있는 상황"이라고 설명했다.
정가는 이번 지선 선거구 획정에서 갑지역은 증원 없는 선거구 조정이, 능곡동이 편입된 을지역은 선거구 조정과 광역·기초의원 1명 이상 증원 등이 이뤄질 것으로 내다보고 있다.
한편 현재 예비후보로 등록한 출마자들은 향후 각 정당의 공천 심사 결과에 따라 지역구 별로 최종 출마자와 공천 탈락자 등이 걸러지며 후보군이 대폭 재편될 것으로 보인다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.