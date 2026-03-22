"안중근 의사 유해, 반드시 조국의 품으로"

큰사진보기 ▲성균제례단이 추모제례를 올리고 있다 ⓒ 송정훈기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲삼의사묘역 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장과안중근어린이합창단 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진 좌측 황기철 이사장, 우측 정태호 의원 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

대한의 독립과 동양 평화를 위해 목숨을 바친 안중근 의사의 숭고한 뜻을 기리는 순국 116주년 추모식이 21일 오후 효창공원 내 삼의사 묘역에서 엄숙하게 거행됐다.이번 행사는 안중근 의사 기념사업회(이사장 함세웅 신부) 주관으로 마련됐으며, 안 의사의 희생정신을 기리고 아직 돌아오지 못한 유해 발굴과 봉환 의지를 다지는 자리로 진행됐다.안중근 의사의 공식 순국일은 3월 26일이지만, 더 많은 시민과 청소년들의 참여를 위해 토요일인 이날 행사가 열렸다.이곳에는 백정기, 윤봉길, 이봉창 의사의 유해는 안장되어 있으나, 안 의사의 유해는 여전히 중국 뤼순 감옥 인근 어디에 묻혀 있는지 확인되지 않아 가묘(빈 무덤)가 자리하고 있어 안타까움을 더하고 있다.백정기, 윤봉길, 이봉창 의사의 묘역은 실제 유해가 안치된 실묘(實墓)로, 이곳은 '삼의사(三義士) 묘역'으로 불리며 역사적으로 매우 중요한 의미를 지닌다.광복 직후인 1946년, 김구 선생은 일본에 있던 세 분의 유해를 봉환하기 위해 재일 거류민단과 협력했다. 윤봉길 의사의 유해는 일본 가나자와시 노다산 공동묘지 관리소 길목에서 방치된 상태로 발견됐으며, 이봉창 의사의 유해는 일본 이치가야 형무소 내 부지에서 찾아졌다. 백정기 의사의 유해 역시 일본 구마모토에서 모셔 왔다.세 분의 유해는 1946년 6월 15일 부산항을 통해 고국으로 돌아왔으며, 같은 해 7월 6일 효창공원에 국민장으로 안장됐다.삼의사 묘 옆 안중근 의사 가묘(假墓)는 김구 선생이 안중근 의사의 유해를 찾으면 이곳에 모시려 했으나, 지금까지 유해의 정확한 위치를 찾지 못해 현재까지 비어 있는 상태로 남아 있다.또한 효창공원에는 이 세 분 외에도 대한민국 임시정부 요인인 이동녕, 차리석, 조성환 선생의 묘역과 김구 선생의 묘역이 함께 조성되어 있어, 대한민국 독립운동의 성지로 불린다.추모식에 참석한 함세웅 신부는 추모사를 통해 안중근 의사가 유언으로 남긴 '자강'과 '단합'의 정신을 강조했다. 함 신부는 "학문의 증진과 실업의 진흥을 통해 나라의 힘을 키우고, 민심을 모으는 경청과 통합의 정치가 필요하다"라며 현재 우리 사회가 나아가야 할 방향을 제시했다.이날 행사에는 어린이와 청소년들이 직접 작성한 추모사를 낭독하며 세대를 잇는 역사의식을 보여주기도 했다.금양초등학교 5학년 김이엘 학생은 "안 의사의 용기를 기억하며 수많은 독립운동가가 지켜주신 이 땅을 아끼고 사랑하겠다"라고 다짐해 참석자들의 큰 박수를 받았다.안중근 의사 유해 송환 민간 본부 이사장인 황기철 이사장은 축사를 통해 안중근 의사의 정신 계승과 유해 봉환의 역사적 책임을 강조했다.황 이사장은 "안중근 의사는 일본의 침략에 맞서 민족의 존엄을 지켰을 뿐만 아니라 정의와 평화, 공존이라는 인류 보편의 가치를 몸소 실천한 위대한 사상가"라며 "후손으로서 아직 의사님의 유해를 고국으로 모시지 못한 점에 깊은 책임감을 느낀다"라고 말했다.이어 그는 "정부와 민간 기관, 그리고 중국과의 긴밀한 협력을 바탕으로 의사님의 유해를 반드시 발굴해 조국의 품으로 모실 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "의사님이 남기신 독립과 자강의 정신을 이어받아 그 누구도 함부로 넘보지 못하는 강한 대한민국을 만들어 가야 한다"라고 강조했다.정치권에서도 안 의사의 유해 봉환을 위한 목소리가 이어졌다. 국회 '안중근 의사 유해 발굴 및 봉안을 위한 의원 모임' 소속 정태호 의원은 중국 당국과의 협력을 통해 실질적인 성과를 이루겠다는 의지를 밝히며, 반드시 의사님의 유원을 받들어 조국 땅에 모시겠다고 약속했다.함세웅 신부는 또 "중국은 남북이 합의하지 않으면 유해 발굴에 소극적일 수밖에 없다"라며 안 의사의 정신을 기리는 일이 곧 남북 화해와 평화로 가는 길임을 역설했다.추모식을 마친 시민들은 안중근 의사의 가묘 앞에 분향하며 고인의 넋을 기렸다.분향을 마친 시민들은 "효창공원은 독립운동의 성지임에도 불구하고 여전히 운동장 시설 등으로 인해 제대로 된 예우를 받지 못하고 있다"라며 효창원의 완전한 성역화와 국립묘지 승격 필요성을 강조했다.순국 116년이 지난 지금까지도 "국권이 회복되거든 고국으로 반장해달라"는 안중근 의사의 마지막 유언은 우리 민족에게 여전히 풀지 못한 숙제로 남아 있다.이날 추모식은 독립운동 정신을 되새기며, 안중근 의사의 유해가 하루빨리 조국의 품으로 돌아오기를 염원하는 뜻을 다시 한번 모으는 자리였다.