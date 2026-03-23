인간의 존엄을 완성하는 가장 아름다운 손

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"마지막 가시는 길이 너무 곱네요."

큰사진보기 ▲고인의 마지막 자존심을 지켜주고, 가족들에게 '안녕'이라고 말할 수 있는 용기를 주는 장례관리사들. ⓒ gidlark on Unsplash 관련사진보기

간호사로 살아온 28년, 수많은 죽음을 목격했다. 숨이 멎는 순간까지 환자의 곁을 지키며 그들의 고통을 덜어주는 것이 나의 소임이었다면, 그 숨이 멈춘 뒤 '그다음'을 책임지는 이들이 있다. 차갑게 식어버린 육신에 온기를 불어넣듯 마지막 의복을 입히고, 슬픔에 잠긴 가족들이 아름다운 이별을 할 수 있도록 묵묵히 길을 닦는 사람들. 바로 장례지도사(장례관리사)들이다.장례식장의 차가운 공기 속에서 그들의 작업은 시작된다. 유가족조차 경황이 없어 마주하기 힘든 고인의 마지막 모습을 그들은 누구보다 정성스럽게 살핀다. 흐트러진 머릿칼을 빗기고, 움푹 패인 볼에 생기를 불어넣으며, 생전의 가장 평온했던 모습으로 고인을 되돌려 놓는다.염(殮)을 하고 수의를 입히는 과정은 단순한 노동이 아니다. 그것은 이승에서의 고단했던 짐을 벗겨주고, 저승으로 가는 길을 안전하고 품위 있게 인도하는 숭고한 의식이다. 그들의 손길 끝에서 고인은 비로소 '죽은 자'가 아닌, '사랑받았던 누군가'로 다시 태어난다.입관식은 유가족에게 가장 잔인하면서도 소중한 시간이다. 사랑하는 이의 얼굴을 마지막으로 대면하는 그 떨리는 순간, 꽃으로 장식된 관 속에 평온하게 누워 있는 고인의 모습은 남겨진 이들에게 예상치 못한 위로를 건넨다.유가족의 입에서 나오는 이 한 마디는 장례지도사들이 흘린 땀방울에 대한 가장 큰 찬사다. 그들이 밤새 정성을 다해 고인을 단장한 덕분에, 가족들은 처참한 죽음의 기억이 아닌 '아름다운 이별의 의식'을 가슴에 품고 살아갈 힘을 얻는다. 누군가의 마지막을 꽃길로 만들어주는 그들의 숨은 노력은, 죽음이라는 어둠 속에 던져진 가족들에게 희망의 빛을 비추는 일과 같다.흔히들 장례식장에서 일하는 이들을 거칠거나 무덤덤할 것이라 오해하곤 한다. 하지만 현장에서 마주한 그들은 누구보다 섬세한 예술가이자 종교인이며, 동시에 슬픔을 나누는 상담가였다. 고인이 마지막으로 입을 옷의 주름 하나까지 신경 쓰는 그들의 태도에는 인간 존엄에 대한 깊은 경외심이 담겨 있다.간호사가 병원이라는 삶의 현장에서 사투를 벌인다면, 이들은 장례식장이라는 이별의 현장에서 사투를 벌인다. 고인이 저승으로 가는 길에 부끄러움이 없도록, 남겨진 이들이 평생 죄책감에 시달리지 않도록 그들은 기꺼이 '죽음의 정원사'가 된다.우리는 흔히 화려한 삶에만 주목하지만, 사실 진정으로 아름다운 것은 그 삶의 마무리가 얼마나 숭고했느냐에 달려 있다. 보이지 않는 곳에서 고인의 마지막 자존심을 지켜주고, 가족들에게 '안녕'이라고 말할 수 있는 용기를 주는 장례관리사들. 그들의 고귀한 노동이 있기에 우리는 비로소 죽음을 공포가 아닌 '품격 있는 마침표'로 받아들일 수 있다.세상의 모든 이별이 조금 더 따뜻해질 수 있도록, 오늘도 차가운 안치실 불을 밝히며 고인의 마지막 길을 꽃으로 수놓는 그들에게 깊은 존경의 마음을 전한다. 그들의 손은 죽음을 만지는 손이 아니라, 인간의 존엄을 완성하는 가장 아름다운 손이다.