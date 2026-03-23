제주 4.3 수업 준비하다 마주친 3.1절, 이 역사를 아시나요

큰사진보기 ▲"왜 역사적 사건마다 이름 지을 때 날짜를 앞세울까요?" 몇몇 아이가 투정을 부렸다. ⓒ purzlbaum on Unsplash 관련사진보기

"왜 역사적 사건마다 이름 지을 때 날짜를 앞세울까요?"

AD

"시대순으로 배열할 때 제주 4.3 사건과 5.10 총선거 중에 어떤 게 먼저인가요?"

"두 사건은 같은 해 일어났으니, 물어보나 마나지."

"그럼, 4.3 사건이 끝난 뒤 5.10 총선거가 치러진 건가요?"

"…"

"1947년 3월 1일을 기점으로 1948년 4월 3일에 발생한 소요 사태 및 1954년 9월 21일까지 제주도에서 발생한 무력 충돌과 그 진압 과정에서 주민들이 희생당한 사건."

큰사진보기 ▲제77주년 제주4·3 희생자 추념일인 지난 2025년 4월 3일 오전 제주시 봉개동 제주4·3평화공원 내 행방불명인 표석을 찾은 유족이 희생자의 넋을 기리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

숫자가 비슷해 사건의 이름을 외우기가 힘들다며 몇몇 아이가 투정을 부렸다. 고등학생들조차 5.16 군사 정변과 5.18 민주화운동을 헷갈리는 경우가 왕왕 있다. 단순 실수라고 보지만, 몇 해 전엔 세월호 참사가 일어난 4.16과 4.19 혁명의 날짜마저 혼동해 적는 아이도 있었다.그런데, 치기 어린 투정만은 아니었다. 날짜로만 기억되다 보니, 정작 해당 사건의 역사적 의미를 모르고 넘어가는 경우가 많다고 했다. 특히 현대사의 경우엔, 날짜 뒤에 붙는 이름을 떼고 부르는 게 보통이라고 덧붙였다. 예컨대, 5.18 민주화운동을 그냥 5.18로 약칭하는 식이다.그렇다고 모든 사건이 그러하냐면 꼭 그런 것도 아니다. 일제강점기 광주학생독립운동은 사건의 주체와 성격을 그대로 쓴 반면에, 6.10 만세운동은 날짜와 행위만 부각시켰다. 사건의 이름만 봐서는 어디서 누가 주동했는지 전혀 알 수 없다. 거칠게 말해서, '엿장수 마음대로'다.교사로서, 아이들의 질문에 답변하기가 영 궁색하다. 솔직히 잘 모르겠다고 고백한 뒤, 그 이유를 함께 찾아보자고 권하는 걸로 답변을 대신한다. 중복되는 사건을 구분하기 위해서라는 것도 설득력이 약하고, 시기별 인과관계를 명확하게 하기 위해서라는 것도 어불성설이다.햇수 없이 날짜만 앞세우다 보니, 아이들은 사건 발생의 전후 관계를 더 혼란스러워한다. 그들이 가장 어려워하는 시험 유형이 바로 사건의 시대순 배열 문제다. 교사에겐 등급을 변별하기 위한 가장 손쉬운 선택이고, 아이들에겐 그날의 행운을 빌며 찍고 마는 문제다.개인적으로, 현대사 사건들만이라도 이름을 수정, 보완했으면 하는 바람이다. 조금 길어지더라도 각 사건의 주체와 성격이 명확해져야만 기억해야 할 기념일로서 의미가 있다. 장담하건대, 3.1 운동이 헌법 전문에 수록되지 않고 유관순 열사마저 없었다면, 3.1절이 무슨 날인지 모를 아이들이 태반이다.8월 15일보다 광복의 역사적 의미가 더 중요하기에 광복절이고, 7월 17일보다 제헌 헌법의 의미가 크기에 제헌절로 명명되는 게 맞다. 우리가 한글 창제의 의미를 되새겨야 한다는 뜻에서 10월 9일을 기념일로 지정한 거다. 한글날을 언제로 정하든 그다지 중요하지 않다고 본다.현대사 수업을 하면서 매번 느끼는 거지만, 이름에 날짜를 앞세우다 보니 생긴 '해악'이 의외로 크다. 아이들은 역사적 사건을 연결된 '선'이 아닌, 순간의 '점'으로 이해한다. 그래선지 앞선 사건의 결과가 이어지는 사건의 원인으로 작용하는 인과관계의 도출을 무척 힘들어한다.일례로, 날짜로만 무조건 외우다 보니 2.28 민주 운동과 3.15 의거, 4.19 혁명을 일련의 사건으로 엮어내지 못한다. 고작 2.28은 대구, 3.15는 마산(창원), 4.19는 서울이라는 식의 단순 암기 지식만 머리에 남는다. 그 순간 역사교육은 형해화하고 그 의미를 상실하게 된다.제대로 된 역사교육이라면, 6월 민주항쟁이 5.18 민주화운동 연장선상의 성취였음을 깨닫도록 해야 한다. 전두환 독재정권에 맞선 80년대 민주화운동은 기실 '광주 알리기'였다. 6월 민주항쟁 당시에도 '호헌 철폐', '독재 타도'와 함께 '5.18 진상규명'이라는 구호가 터져 나왔다.엄밀하게 따진다면, 아이의 질문도 교사인 내 답변도 모두 틀렸다. 5.10 총선거는 당일의 사건이지만, 제주 4.3 사건은 무려 7년 반 동안 계속됐다. 무장대와 토벌대 사이의 무력 충돌로 인해 제주도에선 선거가 제대로 실시될 수 없었다. 세 곳 선거구 중 두 곳이 무효 처리됐다.따라서 두 사건의 선후 관계를 묻는 건 잘못된 질문이다. 제주 4.3 사건이 4월 3일에 시작됐다고 특정하기도 어렵다. 지난 1999년 제정된 <제주 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법>에 따르면, 제주 4.3 사건의 시기와 내용을 다음과 같이 규정하고 있다.특별법의 명징한 정의를 통해, 4월 3일이라는 날짜에 매몰되어서는 안 된다는 걸 깨닫게 된다. 4월 3일은 당시 희생된 이들을 기리는 공식적인 추념식을 거행하는 날, 그 이상도 이하도 아니다. 제주 4.3 사건을 제대로 이해하기 위해선 1947년 3월 1일로 거슬러 올라가야 한다.날짜로 미루어 3.1절 기념식과 관련된 사건이었음을 추론할 수 있다. 교과서에서 1947년 3월 1일의 역사를 따로 찾긴 힘들다. 현행 교과서 속 1947년에 벌어진 일로 명시된 사건은, 생뚱맞게 '트루먼 독트린' 하나뿐이다. 1946년 10월 대구 항쟁에서 바로 1948년으로 건너뛴다.외국의 어느 학자가 '정신분석학의 영역'이라고 했다던 광복 직후의 우리 역사가, 교과서만 보면 의외로 단출하다. 1945년의 신탁통치 문제, 1946년의 미소공동위원회 결렬과 좌우합작운동, 1948년 남북 협상과 제주 4.3 사건, 5.10 총선거, 8.15 대한민국 정부 수립, 여수 순천 10.19 사건, 그리고 1950년 6.25 전쟁 등이 시대순으로 열거되어 있다.대한민국 현대사는 시쳇말로 '갑툭튀'의 연속이다. 역사적 사건을 '점'으로 이해하는 관성에다 1947년과 1949년의 역사마저 비어 있으니 그렇게 여겨질 수밖에 없다. 분단 정부를 획책하던 정치 모리배들과 친일파의 득세, 민중들의 분노에 관한 서술이 교과서엔 태부족하다.그나마 2022 개정 교육과정에서 현대사의 비중이 커지면서 친일반민족행위 처벌에 관한 내용이 다소 늘었다. 예전엔 반민특위의 해산 정도만 언급하고 지나가는 수준이었다. 국회 프락치 사건과 반민특위의 해산, 김구의 암살 등 친일 청산의 좌절 과정을 별도의 단원으로 묵었다.우리 현대사의 최대 비극이라는 제주 4.3 사건조차 분절적으로 이해하는 수업을 답습하지 않기 위해 1947년 3월 1일의 역사에 천착하기로 했다. 열흘 남짓 후면 제주 4.3 사건 78주년을 맞는다. 계기 수업을 준비할 목적으로 언론 기사와 영상 자료 등을 샅샅이 뒤졌다.예상대로 제주 4.3 사건이 맨 앞자리였다. 3.1절 기념행사 중 경찰의 발포로 어린이와 임산부를 포함해 6명이 사망한 사건부터 상세히 소개되어 있다. 이는 미군정의 실정과 친일 경찰에 대한 불만에 기름을 끼얹은 꼴이 됐고, 1년여 뒤 무장 항쟁으로 비화했다고 설명했다.놀라운 건, 1947년 3월 1일 경찰의 발포 사건이 제주도에서만 일어난 게 아니라는 점이다. 전국 각지에서 3.1절 기념행사가 열렸고, 경찰이 무력을 동원해 저지하면서 사망자가 속출했다. 지역과 규모는 달라도, 그들의 주장은 한결같았다. '친일 청산'과 '통일 정부 수립'이었다.내가 태어난 고향 인근인 전남 구례 토지면에서도 당시 경찰의 발포로 22명이 사망했다는 뉴스를 접하고선 적이 놀랐다. 진상이 밝혀진 바 없어 공식 명칭을 갖지 못한 채 그저 '구례 파도리 3.1절 사건'으로 불리고 있다. 지금껏 배우기는커녕 단 한 번도 들어본 적이 없었다.79년이 지난 올해 3월 1일, 처음으로 희생자 유가족과 주민들이 사건이 일어난 현장인 토지초등학교에 모여 추모식을 열었다고 한다. 대체 무슨 사연이 있었기에 이토록 오랫동안 쉬쉬하고 있었을까. 제주 4.3 사건 특별법이 제정된 지도 30년 가까이 지났는데 이제야 추모식을 연 이유가 궁금했다. 관련 자료를 읽다 말고 곧장 차의 시동을 걸었다.