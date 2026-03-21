권영길 "재영이를 추모하는 것은 우리 자신을 성찰하는 것"

큰사진보기 ▲오재영 9주기추모식에 참석한 추모객들이 고 오재영의 묘소 앞에서 기념사진을 촬영했다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲권영길전 민주노동당 대표가 오재영 9주기 추모식에서 추모사를 하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲이호성정의당 사무총장이 정의당을 대표해 고 오재영을 추모하고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲권신윤고 오재영 동지의 배우자가 유족 발언을 하고 있는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노회찬의집 물품 기증오재영 추모사업회는 '노회찬의 집' 1층에 회전식 책장을 비롯해 정원에 파라솔·테이블·의자 세트를 기증했다. 이를 기념하는 사진을 촬영했다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

고 오재영의 삶 고(故) 오재영 동지는 1968년 전남 보성 출생으로 ▲1987년 서울대 사회대 외교학과 입학. 구로구청 부정선거 규탄 투쟁 참여, 구속 ▲1990년 서울지역총학생회연합(서총련) 투쟁국 활동 ▲1992년 백기완 대통령 후보 선본 조직국 활동 ▲1997년 권영길 대통령 후보 선본 조직국 활동 ▲1998년 진보민청 사건으로 구속 ▲2000년 ~ 2007년 민주노동당 조직국장, 조직실장 ▲2008년, 2012년, 2016년 노회찬 국회의원 보좌관(17대, 19대, 20대)을 지냈으며 2017년 당시 49세, 심근경색으로 운명했다.

큰사진보기 ▲오재영 9주기추모식의 사회를 맡은 김용신 동지의 추모식 진행 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲오재영 추모사업회장김진석 오재영 추모사업회장이 고 오재영을 회상하며 추모하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲신장식의 추모오재역 9주기 추모식에서 조국혁신당 신장식 의원이 묘소에 술을 한잔 올리는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲오재영 추모전 민주노동당 대표 비서실장이었던 김창희 동지가 고인에게 술 한잔을 올리는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲주먹쥔 권영길과 신장식오재영 9주기 추모식에서 신장식 의원과 권영길 전 의원이 주먹을 쥐고 '임을 위한 행진곡'을 외치는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲오재영 9주기 추모식고 오재영 9주기 추모식이 열린 마석모란공원 묘역의 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

진보 정치의 선구자로 기억되는 고 오재영 동지의 9주기 추모식이 21일 오전 11시 경기도 남양주 마석모란공원 묘역에서 엄수됐다. 오재영 추모사업회(대표 김진석) 주관으로 열린 이날 추모식에는 권영길 민주노동당 전 대표, 신장식 조국혁신당 국회의원, 양경규 정의당 전 국회의원, 이호성 정의당 사무총장, 조동진 노회찬재단 사무총장 등 각계 인사와 유족, 동료·후배 활동가들 수십 명이 참석해 고인의 뜻을 기렸다.이날 추모식에 앞서 오재영 동지의 묘소는 말끔히 새 단장을 마쳤다. 수도권 추모연대가 매월 둘째 주 일요일마다 묘소를 정돈·청소해 온 가운데, 지난달에는 기존 잔디를 흑자갈로 교체하는 정비 작업이 완료됐다. 진행을 맡은 김용신 사회자는 "재영이를 닮은 색깔과 모양이 아닐까 싶다"며 "오신 분들 모두 좋아하시는 것 같다"고 말했다.추모식은 진보 정치를 위해 헌신하다 먼저 간 동지들을 기리는 묵념으로 시작됐다. 이어 참석자 전원이 '임을 위한 행진곡'을 제창하며 고인의 삶을 함께 기억했다. 올해는 노래 공연 준비가 여의치 않아 지난해에 이어 공연이 없었으며, 사업회 측은 내년 10주기에는 반드시 공연을 재개하겠다고 밝혔다.추모사에서 권영길 전 민주노동당 대표는 "우리 모두가 오재영 동지에게 빚을 많이 지고 있으며, 특히 나는 더욱 그렇다"고 운을 뗐다. 그는 민주노동당 창당 이후 지역 순회 강연을 하며 여관방에서 둘이 밤새 맥주 한 병씩 사다 마시던 추억을 회상하며 "그때 나눴던 이야기들이 가슴에 많이 남아 있다"고 눈시울을 붉혔다.그는 "고인을 추모하는 것은 우리 자신을 성찰하기 위한 것"이라며 "오재영 동지를 비롯해 많은 동지들이 삶을 바쳐 이루고자 했던 세상은 얼마나 이루어졌는가, 그 세상을 위해 만들었던 정당은 제대로 걸어가고 있는가를 이 자리에서 각자의 위치에서 성찰해 주시길 바란다"고 당부했다.두 번째 추모사는 정의당 이호성 사무총장이 대독 형식으로 전했다. 이 사무총장은 "지역을 돌아다니면서 당 상황을 볼 때마다 재영이한테 참 미안하다, 그 당을 지켜내지 못한 것에 대해 그런 마음이 늘 들었다"고 소회를 밝혔다. 이어 "그러나 오재영 동지는 9주기가 된 지금도 여전히 역할을 하고 있다는 느낌이 든다"며 "그 마음을 받아 진보 정치를 지키고 진보 정당을 키우는 데 매진하겠다"고 다짐했다.유족을 대표해 인사말을 전한 권신윤씨는 "장흥 요양원에 계신 어머님을 뵙고 왔는데, 치매가 오셨지만 몸은 건강하셔서 거동을 잘 하고 계신다"고 시어머니의 근황을 전했다. 또 추모사업회의 지원으로 둘째 아들이 제대 후 복학해 올해 3학년이 되어 열심히 공부하고 있다고 근황을 밝히며 감사 인사를 전했다.권씨는 "연애할 때 한 사람하고 어떻게 10년 이상 살 수 있냐고 했는데, 사는 건 고사하고 혼자 10년이 넘어가고 있다"며 담담하게 세월을 되새겼다. 그는 "이 긴 시간 동안 함께해 주셔서 감사드리고, 아이들과 함께 재미있고 행복하게 살다가 내년에 또 뵙겠다"고 마무리했다.추모사에 이어 오재영 추모사업회는 최근 개소한 노회찬의 집에 물품을 기증하는 소소한 기증식도 가졌다. 사업회가 노회찬의 집 1층에 회전식 책장을 비롯해 정원에 파라솔·테이블·의자 세트를 기증해, 방문객들이 편안하게 쉴 수 있는 공간이 마련될 예정이다.추모식은 유족을 시작으로 참석자 전원의 헌화·참배로 마무리됐으며, 이후 단체 기념 촬영이 이어졌다. 한편 오재영 추모사업회는 청년·진보 활동가 지원 사업을 꾸준히 이어가고 있으며, 내년 10주기를 맞아 다양한 사업을 준비 중이라고 밝혔다.