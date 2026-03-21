"오직 이것 때문에 한국에 와", BTS 공연 앞 설렘으로 가득찬 광화문

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에 시민과 관람객들이 몰리자, 경찰이 질서 유지를 위해 우측통행을 유도하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"계속 앞으로 이동하세요."

"이동 통로예요. 이동해주세요."

"멈추지 마세요."

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큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오후 서울 중구 서울시청 인근에서 시민과 관람객들이 공연을 보기 위해 공연장으로 이동하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오후 서울 중구 서울시청 인근에서 시민과 관람객들이 공연을 보기 위해 공연장으로 이동하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에서 시민과 관람객들이 음식점에서 나눠준 보라색 풍선을 들고 공연을 기다리고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲BTS 공연 전, 비상상황 대응 리허설 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오전 서울 종로구 광화문광장 인근에서 주최 측 관계자들이 비상 상황에 대비한 대응 훈련을 진행하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에서 경찰특공대 대원들이 만일의 상황에 대비해 경계근무를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에서 서울의료원 관계자들이 의료부스를 설치해 운영하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에 시민과 관람객들이 몰리자, 경찰이 우측통행을 유도하는 표지판을 설치해 질서를 유지하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에 경찰과 소방대원이 시민들의 안전한 공연 관람을 위해 대비하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲BTS(방탄소년단) 컴백 공연이 열릴 21일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에 설치된 안전게이트에서 시민과 관람객들이 경찰의 검문검색을 받고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

BTS(방탄소년단) 컴백 공연을 4시간 앞둔 서울 광화문 일대에서 끊임없이 "이동하라"는 소리가 들렸다. 21일 오후, 공연장 인근에는 거리 안전을 위해 배치된 경찰·소방대원·행정안전부 직원이 곳곳에 있었다. 또 인근 도로 바깥에는 대부분 펜스가 설치돼 있어 시민들의 보행 방향과 범위가 엄격히 제한됐다.일부 경찰들은 마이크까지 들고 "안쪽으로 이동하라", "내려가라"고 지시했고, 공연장 인근에 배치된 검문대에서는 가방과 몸 수색이 이어졌다. 이로 인해 한 외국인은 소지하고 있던 라이터를 뺏기기도 했다.보행 방향이 엄격하게 통제되고 있는 만큼, 시민들의 항의도 볼 수 있었다. 한 시민이 "저기를 가야 되는데, 어떻게 가요. 어디까지 사람을 뺑뺑 돌라고 하는 거야"라며 설치된 펜스를 넘어가려고 하자, 경찰이 이를 제지하는 소동이 발생하기도 했다. 다른 시민도 "저쪽으로 가야되는데, 저기서도 똑같이 제지했다. 언제까지 돌아가야 하는 거냐"라고 경찰에 항의했다.한편 거리 곳곳에는 경찰차·구급차·의료부스·화장실 등도 배치돼 있었다. 경찰특공대 차량도 있었다. 이날 오후 2시께에는 화재 발생 등 비상 상황을 전제로 한 훈련이 이어지기도 했다.공연 시작 약 6시간 전부터 인근에서 BTS를 상징하는 보라색 굿즈를 소지한 '아미(BTS 팬덤)'를 볼 수 있었다. 보라색 후드티·팔찌, 응원봉 등을 착용한 이들은 활짝 웃으며 거리를 오갔고, 공연 시작 약 6시간 전부터 인근 거리에 길게 앉아, 공연을 기다렸다.이날 오전 11시부터 공연을 기다린 멕시코 출신 낸시(Nancy·25)와 미얀마 출신 두아티(Duati·27)는 "BTS가 광화문에서 공연하며, 한국적인 문화를 알릴 수 있어 좋은 것 같다"라며 "오기 전에는 사람들이 너무 몰릴까봐 걱정됐는데, 거리 곳곳에 경찰들이 있어 안전하다고 느낀다"라고 말했다.대부분의 신문사에서 발행한 'BTS 호외판'을 들고 있던 임아무개(34·서울 구로구)씨는 "티켓은 없지만 왔다"라며 "어제 노래 나오고 행복하다는 생각밖에 안 든다"라고 말했다. 임씨는 "안전사고 없이 무사히 잘 끝나기만을 바란다"라며 "처음에는 (교통 통제 등 안전조치가) 과하다고 생각했는데, 와보니 정말 사람이 많다. 이렇게 해야 사고를 예방할 수 있을 것 같다"라고 덧붙였다.각각 미국 미네소타와 브라질에서 온 세라 스펜서(Sarah Spencer·59), 헤나타 웅지에르(Renata Ungier·53)도 "오직 이것 때문에 한국에 왔다"라며 "(4년만에 컴백이라는) 특별한 순간을 축하할 수 있어 정말 기쁘다"라고 말했다. 이들은 "이런 역사적인 장소에서 공연을 하고, 그 모습이 전 세계에 방송되는 것이 글로벌 팬들에게도 정말 중요하다고 생각한다"라며 "경찰·공연 스탭·화장실 등 전체적으로 운영이 매우 안전하고 체계적이다. 걱정 없고, 안전하다고 느낀다"라고 덧붙였다.인근 상가들도 'Welcome BTS Army (BTS와 아미를 환영합니다)', 'BTS 컴백을 축하합니다' 등의 문구가 적힌 보라색 현수막을 내걸며 해당 공연을 환영했다.한편 BTS는 오는 오후 8시 광화문 광장에서 컴백 공연을 할 예정이다.