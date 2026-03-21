[영상] BTS 광화문 공연에 '샛문'으로 들어간 서울교육감 후보?

큰사진보기 ▲방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 예정된 21일 오전 서울 광화문광장 주변에 출입자 안전을 위해 금속탐지기 등이 설치된 출입문 31개가 설치되어 운영중이다(일반인이 출입할 수 있는 문은 29개). 김영배 서울시교육감 예비후보와 ‘응원합니다. 서울시 교육감 예비후보 김영배’가 적힌 보라색(BTS 상징색) 피켓을 든 수행원이 세종문화회관 뒤편에 서 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 예정된 21일 오전 서울 광화문광장 주변에 출입자 안전을 위해 금속탐지기 등이 설치된 출입문 31개가 설치되어 운영중이다(일반인이 출입할 수 있는 문은 29개). 김영배 서울시교육감 예비후보와 ‘응원합니다. 서울시 교육감 예비후보 김영배’가 적힌 보라색(BTS 상징색) 피켓을 든 수행원이 정식 출입문이 아닌 세종문화회관과 정부서울청사 별관 사이 펜스 사이를 통해 공연장인 광화문광장쪽으로 들어가고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 예정된 21일 오전 서울 광화문광장 주변에 출입자 안전을 위해 금속탐지기 등이 설치된 출입문 31개가 설치되어 운영중이다(일반인이 출입할 수 있는 문은 29개). 김영배 서울시교육감 예비후보와 ‘응원합니다. 서울시 교육감 예비후보 김영배’가 적힌 보라색(BTS 상징색) 피켓을 든 수행원이 정식 출입문이 아닌 세종문화회관과 정부서울청사 별관 사이 펜스 사이를 통해 공연장인 광화문광장쪽으로 들어가고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 예정된 21일 오전 서울 광화문광장 주변에 출입자 안전을 위해 금속탐지기 등이 설치된 출입문 31개가 설치되어 운영중이다(일반인이 출입할 수 있는 문은 29개). 김영배 서울시교육감 예비후보와 ‘응원합니다. 서울시 교육감 예비후보 김영배’가 적힌 보라색(BTS 상징색) 피켓을 든 수행원이 정식 출입문이 아닌 세종문화회관과 정부서울청사 별관 사이 펜스 사이를 통해 공연장인 광화문광장쪽으로 들어가고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"여기 문은 일반인들 못 들어가요. 그(교육감 선거운동복 입은) 분을 지금 못 찾고 있어요. 전화번호를 아시나요?"(BTS 공연 관리 요원)

"정식으로 들어갔는데, 우리가 (관리요원에게 들어가면서) 이야기를 하고..."(김영배 서울시교육감 예비후보)

▲[고발영상] "아미랑 사진 찍고 싶어서"... 김영배 서울교육감 예비후보 BTS 공연장 출입 논란 권우성 관련영상보기

큰사진보기 ▲방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 예정된 21일 오전 서울 광화문광장 주변 정부서울청사 별관(외교부)쪽에 출입자 안전검색을 위한 금속탐지기가 설치된 출입문(W3)이 설치되어 있다. BTS 컴백 공연을 보기 위해 온 내외국인들이 줄을 서서 입장을 대기하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 예정된 21일 오전 서울 광화문광장 주변 세종문화회관 뒷편에 출입자 안전검색을 위한 금속탐지기가 설치된 출입문(W4)이 설치되어 있다. BTS 컴백 공연을 보기 위해 온 내외국인들이 줄을 서서 입장을 대기하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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오는 6월 치러지는 서울시교육감 선거에 출마 예정인 김영배 예비후보가 BTS 광화문 공연장에 허가된 정식 문이 아닌, 일반인에게는 불허된 샛문으로 들어간 사실이 확인됐다. <오마이뉴스>가 직접 촬영한 동영상을 살펴본 결과다.BTS 공연을 앞둔 21일 오후 1시 25분 서울 광화문 공연장 인근. '김영배'란 이름이 적힌 흰색 선거 운동복을 입은 김 후보가 관객 출입용 정식 문이 아닌 샛문으로 들어가는 영상이 카메라에 잡혔다. 옆에는 "응원합니다. 서울시교육감 예비후보 김영배"란 글귀가 적힌 보라색 손팻말을 든 김 후보의 선거운동원이 함께했다.관리요원들은 <오마이뉴스>에 "여기 문은 일반인은 못 들어간다"라고 말한 뒤 '선거 운동복을 입은 서울교육감 예비후보와 선거운동원이 선거 팻말을 들고 들어가지 않았느냐'라는 물음에 "그 분을 지금 못 찾고 있다. 전화번호를 알고 있느냐"라고 다급하게 되물었다.행정안전부와 서울시는 사전 안내자료에서 일반인 출입문을 29개로 제한했다. 이에 따라 일반인들은 해당 출입문을 이용하기 위해 길게 줄을 늘어서서 대기해야 했다. 하지만 김 예비후보는 다른 일반 시민들과 달리 줄을 서지 않고 곧바로 공연 현장으로 들어간 셈이다.또한 행정안전부와 서울시는 이날 '사전 승인 없는 홍보물'은 공연장에 갖고 들어오지 못 하도록 했다. 하지만 김 예비후보와 그의 선거운동원은 "서울시교육감 예비후보 김영배"란 글귀가 적힌 선거 홍보 손팻말을 들고 공연장에 들어간 것이다.이에 대해 김 예비후보는 <오마이뉴스>에 "그 문을 정식으로 들어갔다. (관리 요원에게 들어가면서) 이야기했다"라면서 "손팻말을 든 것은 그럴(잘못된 것) 수도 있겠다는 생각이 든다"라고 해명했다. 그러면서 김 예비후보는 "'아미'들이랑 같이 사진을 찍으려고 들어갔는데 그럴 분위기도 아니어서 1~2분 만에 바로 돌아서 나왔다"라고도 했다.