법무법인 이우스, 김봉준 전 진주지청장 영입

큰사진보기 ▲법무법인 이우스가 대표변호사로 영입한 김봉준 전 창원지검 진주지청장. ⓒ 법무법인 이우스 관련사진보기

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법무법인 이우스(대표변호사 김정호·전일호)는 김봉준(54·사법연수원 33기) 전 창원지검 진주지청장을 대표변호사로 영입했다고 21일 밝혔다.광산구에서 출생해 석산고와 전남대 법과대학을 졸업한 김 변호사는 2001년 제43회 사법시험에 합격, 전남대 석사 졸업, 전남대 박사 및 고려대 최고경영자 과정을 수료했다.그는 광주지검 목포지청 검사로 공직에 입문해 광주지검, 제주지검, 서울중앙지검 검사, 부산지검 부부장검사, 통영지청 형사1부장, 서울북부·인천·수원지검 여성아동범죄조사부장, 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부장, 진주지청장 등을 역임했다.지난 2015년 스페인 바르셀로나 자치대학교 연수(Visiting Scholar) 과정과 제주대 법학전문대학원 겸임교수를 거쳤으며 2024년 10월 서울북부지검 부장검사를 끝으로 퇴직했다.김 변호사는 "검찰과 대학에서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 보다 전문적이고 차별화된 법률서비스를 제공하겠다"며 "지역사회와 법조 발전에 일익을 담당해온 법무법인의 대표로서 명성에 걸맞은 책무를 다하겠다"고 말했다.한편, 법무법인 이우스는 오는 26일 오후 4시 광주광역시 동구 지산동 사옥에서 김 변호사 영입을 축하하는 개업소연을 연다.