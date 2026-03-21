트럼프 "이란 군사작전 축소 검토… 호르무즈는 이용국이 관여해야"

큰사진보기 ▲18일(현지 시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 사우스 론을 걷는 도널드 트럼프 대통령 ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공격의 '점차적 축소'를 언급하면서 한국과 중국, 일본 등 호르무즈 해협을 통과하는 에너지 주요 이용국들의 지원을 거듭 요구했다.트럼프 대통령은 20일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "우리가 이란의 테러 정권에 대한 중동에서의 대규모 군사적 노력을 점차 축소(wind down)하는 방안을 검토할 정도로 군사적 목표 달성에 근접했다"라고 밝혔다.그러면서 이란의 ▲미사일 능력 및 발사대 등 무력화 ▲방위산업 기반 파괴 ▲대공 무기를 포함한 이란 해군·공군 무력화 ▲이란의 핵 능력을 원천 차단하고 그런 상황에 강력하게 대응할 태세 유지 ▲이스라엘·사우디아라비아·카타르·아랍에미리트 등 중동 동맹국을 최고 수준으로 보호하는 것 등 5가지를 목표로 열거했다.트럼프 대통령의 발언은 군사적 목표 달성이 가까워졌다고 판단하며 이란과의 휴전 협상보다는 자체적으로 군사 작전을 축소할 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.그는 이날 백악관에서 기자들과 만난 자리에서 "우리가 이란을 초토화하고 있는 상황에서 휴전을 원할 리가 있겠느냐"라고 말하기도 했다.<뉴욕타임스>는 "트럼프 대통령이 제시한 목표는 앞서 이란의 정권을 교체하겠다던 야심 찬 목표에서 일부 후퇴한 것처럼 보인다"라고 분석했다.다만 트럼프 행정부가 지상군 투입 가능성에 대비해 중동에 2500명의 해병대 병력을 파견하고, 의회에 2천억 달러의 전쟁 자금을 추가로 요청하는 등 군사 작전을 축소하는 것과 상반되는 움직임도 보였다.이 때문에 트럼프 대통령이 이란 전쟁의 '출구 작전'을 모색하고 있는 것인지, 아니면 유가 급등으로 인한 물가 상승 및 주가 하락의 혼란을 안정시키려는 의도에서 말한 것인지는 판단하기 어려운 상황이다.트럼프 대통령은 이란이 봉쇄 중인 호르무즈 해협과 관련해 "우리는 그곳에서 굉장히 잘하고 있지만 그 해협을 이용하지 않는다. 우리는 그럴 의무가 없다"라며 "유럽과 한국, 일본, 중국 등 다른 많은 나라들은 그것이 필요하니 그들이 좀 관여해야 할 것"이라고 밝혔다.그는 이란의 원유 수출 거점지인 하르그섬을 점령하거나 봉쇄해서 호르무즈 해협 개방을 압박할 계획이라는 일부 언론 보도와 관련해 "그런 계획이 있을 수도, 없을 수도 있다"라며 "지금은 말할 수 없다"라고 답변을 피했다.앞서 트럼프 대통령은 한국과 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 동맹국들을 언급하며 호르무즈 해협에 군함을 파견해 유조선 호위 작전을 지원하라고 요구한 바 있다.