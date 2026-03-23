'ㅇㅈㅁ 출마 금지' 개혁신당 공천자 명단 확인해봤더니

큰사진보기 ▲개혁신당 이준석 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 지방선거 혁신 관련 발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 12월, 개혁신당은 "비도덕적 후보의 출마를 원천적으로 금지하는 공천 원칙을 분명히 했다"면서 "(ㅇ) 음주 전과자는 출마를 원천 봉쇄하고 (ㅈ) 중대 범죄 전과자는 공천 대상에서 배제하며, (ㅁ) 막말과 혐오 표현으로 국민의 마음에 상처를 주는 인물 역시 출마 자체를 허용하지 않겠다"며 이른바 'ㅇㅈㅁ 출마 금지 원칙'을 내세웠다. ⓒ 개혁신당 누리집 갈무리 관련사진보기

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개혁신당이 오는 6.3 지방선거에서 'ㅇㅈㅁ(음주운전·중대범죄·막말) 출마를 금지하겠다는 원칙을 밝힌 가운데, 최근 개혁신당 예비후보로 나선 이들 중 음주운전 전력을 가진 인물들도 포함돼 있는 것으로 드러났다.지난해 12월, 개혁신당은 "비도덕적 후보의 출마를 원천적으로 금지하는 공천 원칙을 분명히 했다"면서 "(ㅇ) 음주 전과자는 출마를 원천 봉쇄하고 (ㅈ) 중대 범죄 전과자는 공천 대상에서 배제하며, (ㅁ) 막말과 혐오 표현으로 국민의 마음에 상처를 주는 인물 역시 출마 자체를 허용하지 않겠다"며 이른바 'ㅇㅈㅁ 출마 금지 원칙'을 내세웠다. 당시 해당 원칙의 작명을 두고 음주운전 전과와 막말 논란이 불거졌었던 이재명 대통령의 초성을 따온 것이 아니냐는 논란이 일었다.이에 권영국 정의당 대표는 "똑같은 수준으로 돌려드린다"며 'ㅇㅈㅅ 출마 금지 원칙', (ㅇ) 인종·이주민 차별, (ㅈ) 장애인 차별, (ㅅ) 성차별·성폭력 발언으로 일관하는 정치인의 의원직 제명을 신속히 처리해 퇴출시키자는 원칙을 제안하기도 했다.그런데 이처럼 음주운전과 중대범죄 전과자의 출마 자체를 원천 봉쇄하겠다던 개혁신당이 정작 해당 전과 이력을 지닌 후보들의 공천을 허용한 것으로 확인됐다.지난 1월 26일과 2월 9일 있었던 제1차·3차 개혁신당 공천심사를 통해 예비후보자로 선출된 심용진 화성시의원 예비후보와 최윤석 대구광역시 수성구의원 예비후보의 전과 기록을 확인한 결과 각각 두 건과 한 건의 음주운전 전과가 있었다.중앙선거관리위원회의 예비후보자 정보공개에 따르면 심 예비후보는 2004년과 2006년 도로교통법(음주운전) 위반으로 150만 원과 200만 원의 벌금형을 선고받았다. 최 예비후보 또한 같은 죄목으로 2013년 300만 원의 벌금형을 선고받았다.중대범죄수사청이 수사하는 6대 중대범죄(▲부패 ▲경제 ▲방위사업 ▲마약 ▲내란·외환 등 국가보호범죄 ▲사이버범죄)에 해당하는 전과를 지닌 예비후보도 존재했다.제1차 개혁신당 공천심사 결과 예비후보자로 선출된 오상균 성동구의원 예비후보는 경제 범죄에 해당하는 사기 및 보조금 관리에 관한 법률 위반으로 지난 2017년 5백만 원의 벌금형을 선고받았다. 같은 공천심사에서 선출된 양해두 제주시의원 예비후보 또한 2016년 사기죄로 벌금형 200만 원을 선고받았다.물론 개혁신당은 22대 총선을 앞둔 2024년 2월, '음주운전은 2018년 윤창호법 시행 이후 1회도 부적격 판단을 내릴 것'이라고 밝힌 바 있어 두 사람은 대상에 포함되진 않는다. 다만 음주운전에 대한 사회적 인식을 고려했을 때, 오래된 일이라고 해서 그 의미가 달라질 수 있을까라는 의문은 뒤따른다.심용진, 최윤석 예비후보의 음주운전 전력 및 후보자들의 전과 이력에 대해 개혁신당 관계자는 23일 <오마이뉴스>에 "(해당 후보자들의) 음주운전의 경우, 윤창호법 시행 이전"이라며 "현재와 사회적 인식과 처벌 기준이 근본적으로 달랐던 시대적 맥락을 감안해 소명 심사를 거쳤다"고 밝혔다. 이어 "사기 등 여타 전과 역시 동일한 소명 절차 안에서 판단됐다"라며 "비도덕적 후보가 정치에 진입해서는 안 되듯 소명을 통해 검증이 완료된 과거 이력으로 인해 정치 참여가 가로막혀서도 안 된다"고 했다.더불어 개혁신당 관계자는 "개혁신당의 전과자 공천 비율은 모두의선거 기준 9.9%로, 진보당 56.4%, 조국혁신당 44.4%, 국민의힘 37.2%, 더불어민주당 32.7% 등 주요 정당 중 압도적 최저 수준"이라고 강조했다.