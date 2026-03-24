제약사가 이윤극대화 위해 '신약 급여 등재' 대신 선택하는 것

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큰사진보기 ▲보건복지부 전경 ⓒ 유창재 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 권혜영 목원대 보건의료행정학 교수입니다. 보건정책 및 보건경제를 전공하였으며, 오랜기간 의약품 정책에 대해 목소리를 내고 있습니다.





[1] 완제품시장(의약품통계연보 및 KOSIS)



[2] 한국의료지원재단을 통한 지원사업 규모는 2023년 약 44억원으로 확인되었다(서영석 국회의원실)



[3] 2024년 기준, 신약의 등재소요기간은 총 909일로 이 중 허가부터 등재신청까지 585일(64%), 등재신청후 자료보완기간 118일(13%), 등재평가 및 협상기간 206일(23%)였으며 실제 제약사가 지연하는 기간이 77%를 차지하고 있다(서영석 국회의원실 심평원 제출자료).



[4] Dafny L, Ody C, Rokos T. Giving A Buck Or Making A Buck? Donations By Pharmaceutical Manufacturers To Independent Patient Assistance Charities. Health Aff (Millwood). 2022 Sep;41(9):1263-1272

우리나라는 전 세계 제약산업시장의 1%를 차지하고 있다. 글로벌 제약사를 지니고 있는 프랑스가 전 세계 규모의 3% 수준이라 하니 우리나라도 상당한 비중을 차지한다고 할 수 있다. 2024년 우리나라 제약산업 규모는 약 26조 원으로 건강보험 약품비와 거의 일치한다.[1] 이는 출시되는 대부분의 의약품이 건강보험 재정에 의존하고 있다는 의미이다.국내에 신약을 출시하는 다국적 제약사들은 독점적 지위를 이용하여 이윤극대화를 추구하고 있다. 이들은 신약의 국내 출시와 관련하여 어떤 애로사항을 지니고 있을까? 단연코 까다로운 등재 기준과 약가 결정을 꼽을 것이다. 이는 회사의 이윤과 직결되는 매우 민감한 사안에 해당한다.이윤극대화를 추구하는 제약사는 까다로운 급여 등재와 약가 결정을 해결하기 위해 어떤 전략을 취해왔을까? 최근 신약의 급여 등재 트렌드를 살펴보면 품목 허가 후 바로 급여 등재를 신청하지 않고 비급여로 판매하는 전략을 취한다. 이 기간 동안 환자무상지원프로그램도 운영한다.[2] 즉, 비급여 처방을 통해 환자의 경제적 부담을 높임과 동시에, 일부 환자에게는 무상으로 지원하여 기존의 약을 대체하도록 유도한다. 이렇게 보내는 시간이 약 585일(총 909일 중 64%, 2024년 기준 건강보험심사평가원 자료)이 된다.[3]신약 허가에 대한 정보는 환자단체를 통해 빠르게 퍼지지만, 해당 약이 아직 급여되지 않았다는 것은 환자의 분노를 사게 된다. 회사는 급여 등재를 신청하지만 효과와 안전성에 대한 불확실성이 큰 신약은 깐깐한 평가를 거치기 어렵다. 이때 환자단체들은 피켓을 들고 심평원 앞에 서게 된다.국회의원도 이들의 목소리를 애처롭게 들어주게 된다. 눈물로 호소하는 이들을 외면하기 어려운 인간의 본성을 건드리기 때문이다. 급여 등재는 성공적으로 이루어지고 해당 신약을 사용하는 환자는 행복하다. 그러나 정작 약을 사용해도 증상이 나아지지 않거나 부작용으로 인해 다시 예전의 약으로 돌아가기도 한다.의약품 무상 지원은 리베이트와 동일한 효과임을 입증한 연구가 있다.[4] 법적 근거가 없는 의약품 무상 지원을 규제하지 않는 정부는 의약품 접근성에 대한 통합적이고 포괄적인 정책목표를 가지고 있지 않기 때문일 것이다.신약 출시 전략에서 환자단체의 역할은 매우 중요한 요소가 되었다. 품목 허가 후 바로 급여 등재 신청을 해왔던 관행은 사라지고 그 자리를 환자단체와 무상 지원이 차지하게 되었다. 이렇게 되면서 신약의 급여 등재는 더욱 지연되었고 환자단체의 역할은 더욱 중요해졌다. 글리벡 사태 당시 제조사인 노바티스 앞에서 "이윤보다 생명"을 외치며 시위했던 환자단체는 이제 심평원과 인권위 앞에서 "조속한 신약 등재"를 외치고 있다.환자단체는 건강보험과 관련된 정책을 결정하는 위원회에서 중요한 의사결정자로 자리를 잡았다. 환자단체의 제도적 영향력이 커진 만큼, 환자단체가 그 역할의 독립성과 신뢰성을 지켜나가기 위해서는 제약사 후원에 대해 투명하게 공개하고 후원금의 사용 내역을 명확히 밝히는 노력이 필요하다.한편, 다국적 제약사들은 정부의 약가제도 개편안의 건강보험정책심의위원회를 앞두고 어떤 표정을 짓고 있을까? 분명한 것은 제약사들에게 환자단체는 과거와 달리 이해관계가 맞닿는 지점에서 협력해야 할 파트너가 된 것으로 보인다.사회적으로 중대한 약가정책을 공론화 과정 없이 추진하는 보건복지부는 또 다른 의혹을 사고 있다. 실제로 보험약제과 출신 일부 관료들의 대형 로펌 이직 사례도 확인된다. 약제의 결정 및 조정 기준을 만든 사무관은 김앤장으로, 약가 일괄인하를 주도한 과장은 율촌으로, 신약 혁신가치 반영을 위한 약가우대와 ICER(점증적 비용-효과비)임계값 인상 등 친제약정책을 펼친 과장은 태평양에 둥지를 텄다. 김강립 복지부차관 및 식약처장, 권덕철 복지부 장관은 각각 김앤장과 세종이 모셔갔다.로펌에 둥지를 튼 이들은 현재 복지부 관료와 어떤 관계를 유지할까? 현 보험약제과장은 이러한 카르텔에서 과연 자유로울 수 있을지 두고 볼 일이다.이제 건강보험료를 내는 가입자는 무엇을 해야 하나? 건강보험 재정을 기금화하고 양입제출(量入制出) 방식의 기금 관리를 위한 총액예산제를 도입하는 것이 건강보험의 지속가능성을 희망하는 가입자들이 요구할 일이다.