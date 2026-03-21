트럼프 "이란 관련 군사 작전 축소 고려하고 있다"

큰사진보기 ▲20일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 SNS 게시글에서 "이란의 테러 정권과 관련해 중동에서의 위대한 군사적 노력을 점진적으로 축소하는 것을 고려하고 있다"며 "우리의 목표 달성에 매우 근접해 있다"고 밝혔다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리 관련사진보기

AD

미국과 이스라엘이 이란에 대한 공격을 시작한 지 3주가 넘은 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁을 통한 목표 달성에 매우 근접했다며 군사 작전을 점진적으로 축소하겠다고 밝혔다.20일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 SNS 게시글에서 "이란의 테러 정권과 관련해 중동에서의 위대한 군사적 노력을 점진적으로 축소하는 것을 고려하고 있다"며 "우리의 목표 달성에 매우 근접해 있다"고 밝혔다.트럼프 대통령은 달성된 목표로 ▲이란 미사일 능력 무력화 ▲이란 방위산업 기반 파괴 ▲해군·공군 및 방공망 제거 ▲이란 핵 능력 영구 차단 및 즉각 대응 태세 유지 ▲이스라엘·사우디아라비아·카타르·아랍에미리트(UAE)·바레인·쿠웨이트 등 중동 동맹국 최고수준 보호 등을 언급했다.이어 "호르무즈 해협은 해협을 이용하는 다른 국가들의 필요에 따라 보호되고 치안이 유지되어야 할 것이다. 미국은 (호르무즈 해협을) 이용하지 않는다"면서 "요청이 있다면 미국은 지원할 것이나, 이란의 위협이 박멸되고 나면 그럴 필요가 없을 것이다. 중요한 점은 호르무즈 해협 보호가 그들에게는 쉬운 군사 작전이 될 것이라는 사실"이라며 다른 국가들에게 호르무즈 해협 치안 유지에 나서라고 재차 촉구했다.이러한 트럼프 대통령의 군사 작전 축소 발언은 전날 지상군 파병에 선을 그은 것과 일맥상통한다. 19일 트럼프 대통령은 "이란 어디에도 지상군을 파병하지 않을 것"이라며 "만약 내가 그렇게 하더라도 미리 말하지는 않을 것이지만, 나는 병력을 보내지 않는다"이라고 말한 바 있다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 또한 19일 기자회견에서 "이란은 더는 우라늄을 농축할 수 없고 탄도미사일을 생산할 능력도 없다"며 "전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 빨리 끝날 수 있다"며 종전을 시사했다. 다만 네타냐후 총리는 "공중전만으로는 충분치 않다. 지상 요소가 필요하다"면서 지상군 개입 등 전쟁 장기화 역시 고려하고 있음을 밝혔다.하지만 이러한 종전 시사 발언과 상반되는 징후들도 적지 않다. 20일 로이터통신은 세 명의 미국 관료 발언을 인용하며 수천 명의 미군 해군과 해병대원이 중동으로 향하고 있다고 보도했다.보도에 따르면 제11해병원정대 소속의 2500명 해병대원이 탑승한 '복서(Boxer)' 강습상륙함과 호위 군함들은 예정보다 3주 일찍 미국 서부 해안에서 출발해 중동으로 향하는 중이다. 앞서 일본 나가사키현의 사세보 기지에서 출발한 트리폴리 상륙함 또한 2200명의 제31해병원정대원 병력과 함께 다음 주 중 중동에 도착할 예정이다.피트 헤그세스 국방장관도 19일 국방부가 이란과의 전쟁 자금으로 2000억 달러(약 300조 원)의 추가 예산을 백악관에 요청했다는 <워싱턴포스트>의 보도와 관련해 "금액은 변동될 수 있지만 나쁜 놈들(bad guys)을 죽이려면 돈이 필요하다"며 요청 사실을 부정하지 않았다.헤그세스 장관은 "종전 시점을 확정적으로 정하고 싶지는 않다"며 "이란은 많은 무기를 갖고 이 싸움에 뛰어들었다. 그들은 여전히 어느 정도 능력을 보유하고 있다"고 해 이란이 완전히 무력화되었고 군사 작전을 축소하겠다는 트럼프 대통령의 발언과 다소 상반된 견해를 내비쳤다.이처럼 미국의 속내가 장기화되는 전쟁에서 발을 빼기 위한 출구전략 모색에 있는지, 아니면 나날이 치솟는 유가 및 전쟁 반대 여론을 진정시키고 이란을 방심시키기 위한 양면전술인지 확실치 않은 가운데 이란 고위 소식통은 CNN에 "트럼프 대통령이 주장하는 역내 군사 활동 감소와는 달리 큰 변화가 없다"며 "시장을 통제하기 위한 심리전에 불과하다"고 일축했다.