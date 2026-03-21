람천·임천 수질검사 결과 나왔지만... 시민들 "결과만 있고 대책 없어"

큰사진보기 ▲지리산과 덕유산물이 만나는 함양군 유림면 국계리두물머리 흙탕물은 남원 람천에서 내려온 뻘물이다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲람천암천 수질조사 용역발표회 남원시 산내면사무소에함양 남원 지리산 수계 주민들 ⓒ 최상두 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲람천암천 수질조사 용역발표회 남원시 산내면사무소 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양군, 낙동강유역환경청, 전북지방환경청, 남원시,관련부서가 참석 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | 자연의 맑음을 찾는 지리산 골의 생태활동가 수달아빠로 강을 매일 관찰하고 둘려보고 있습니다.

"원인은 나왔다는데, 그래서 어떻게 하겠다는 겁니까."20일 남원시 산내면사무소에서 열린 '람천·임천 수질오염 정밀조사 용역 결과 설명회' 현장에서 주민들이 던진 질문이다. 3월 22일 물의 날을 앞두고 열린 이날 설명회에는 남원 산내와 함양 마천·휴천·유림면 주민 등 70~80여 명이 참석했지만, 기대했던 답은 끝내 나오지 않았다.이번 설명회는 2025년 12월 완료된 수질 조사 결과를 공유하는 자리였다. 조사에서는 축산폐수로 인한 오염 원인이 확인됐지만, 이를 줄이기 위한 구체적인 실행 계획은 제시되지 않았다. 주민들은 "결과만 있고 대책은 없다"며 강하게 반발했다.특히 이날 설명회에는 수질 관리의 핵심 책임자들이 참석하지 않은 점이 도마에 올랐다. 실무자 중심의 설명만 이어지면서 주민들의 질문에 대한 명확한 답변은 나오지 않았고, 현장에서는 "결정권자가 없는 설명회는 형식에 불과하다"는 지적이 이어졌다.설명회가 진행되는 동안 기관 간 책임 공방도 반복됐다. 남원시는 상급기관의 책임을 강조했고, 전북지방환경청은 예산 부족을 이유로 들었으며, 낙동강유역환경청은 수계관리 예산을 집행하고 있음에도 통합적인 대응은 부족하다는 비판을 받았다. 여기에 전북특별자치도와 경상남도는 논의에서 사실상 빠져 있어, 하나의 수계를 두고도 광역 단위 협력이 제대로 작동하지 않고 있음을 느끼게 했다.오염 원인을 둘러싼 인식 차이도 분명했다. 행정은 생활하수를 주요 원인으로 보고 있지만, 주민들은 이를 부정하고 있다. 인구는 줄고 있지만 축산업 규모와 사육두수는 증가하고 있으며, 이로 인해 발생하는 축산폐수가 하천으로 유입되면서 수질이 악화되고 있다는 것이 주민들의 주장이다. 한 주민은 "사람은 줄었는데 오염이 더 심해진 이유는 분명하다"며 "생활하수가 아니라 축산 문제를 제대로 봐야 한다"고 말했다.설명회 이후 만난 주민들의 반응도 크게 다르지 않았다. "예전에는 아이들이 물에서 놀던 곳인데, 지금은 발도 못 담근다"는 말이 반복됐다. 이들에게 수질 문제는 단순한 환경 이슈가 아니라 일상의 문제였다.이런 가운데 물의 날을 앞두고 각 지자체와 기관이 기념행사와 정화활동 준비에 집중하는 모습은 주민들의 불신을 더욱 키우고 있다. "행사 때는 책임자들이 앞에 서지만, 정작 중요한 설명회에는 보이지 않는다"는 비판이 나오는 이유다.주민들은 해결책으로 민관협의체 구성을 요구하고 있다. 람천과 임천이 하나의 수계인 만큼, 행정과 주민, 전문가가 함께 참여하는 통합 관리 체계가 필요하다는 주장이다. 그러나 현재까지 이에 대한 공식적인 답변은 없는 상태다.람천과 임천은 지리산에서 시작해 하나로 이어지는 물줄기다. 그러나 관리 주체는 나뉘어 있고, 책임은 분산돼 있다. 그 사이에서 오염은 계속되고 있다. 물의 날을 맞아 다시 묻게 된다. 기념행사와 구호를 넘어, 실제 변화를 만들 수 있는 준비는 되어 있는가.물의 소중함을 알리기 위해 제정한 날. 매년 3월22일이다. 유엔은 1992년 '세계 물의 날'을 제정하고, 1993년부터 이날을 기념하면서 매년물과 관련된 새로운 주제를 제시하고 있다. 각국에서는 물을 비롯한 수자원과 관련된 각종세미나와 포럼이 개최된다. 한국에서는 1990년부터 매년 7월 1일을 물의 날로 지켜오다가, 1995년부터유엔이 제정한 3월 22일을 물의 날로 제정, 기념하고 있다.주민들의 질문은 단순하다. "강은 흐르는데, 왜 아무도 책임지지 않는가."