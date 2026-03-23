내가 '부역자'? 아르메니아 언론 상대로한 13일 간의 싸움

큰사진보기 ▲2026년 1월 6일, 필자가 미사에 참석했던 예레반 사도교회 외부. 사건 당일 필자는 이곳에서 예배를 마친 직후 동의 없이 5TV 방송국 카메라에 포착됐다. ⓒ 한유상 관련사진보기

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​"나와 우리 가족의 명예는 타협의 대상이 아니다. 이것은 감정의 문제가 아니라 원칙의 문제다." ​

큰사진보기 ▲대한민국 외교부 국민신문고 공식 접수증. 개인의 싸움이 국가 행정 시스템으로 넘어간 순간이었다. ⓒ 한유상 관련사진보기

큰사진보기 ▲현지 매체 Oragir news 기자와의 인터뷰 장면. 필자는 남캅카스 전통 모자를 착용하고 인터뷰에 임했다. ⓒ 한유상 관련사진보기

"브류소브 국립대 한국어 강사이자, 예레반 국립대 저널리즘 전공 석사과정생이며, 한국전쟁 디아스포라(실향민) 가정의 후손이자, 남캅카스의 언어와 역사를 연구하는 저널리스트 한유상입니다."

큰사진보기 ▲필자가 브류소브 국립대 강사로 재직하며 직접 제작한 한국어 교재. 13일간의 여론전이 끝난 뒤 마지막으로 공개한 게시물이었다. ⓒ 한유상 관련사진보기

큰사진보기 ▲현지 언론윤리관측위원회(MEO)의 공식 결정문. 방송사의 미성숙한 보도와 조롱 섞인 톤이 외국인에 대한 인종차별적 피해를 유발했음을 공식 인정했다. ⓒ 한유상 관련사진보기

큰사진보기 ▲현지인들이 입 모아 말하는 '모두에게 안전한 아르메니아'가 말이 아닌 실천이 되길 바란다. ⓒ 한유상 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 예레반 국립대학교 텔레비전 저널리즘 석사 과정 재학 중인 영화감독이자 한국어 교육자 및 저널리스트입니다. 남캅카스 지역의 미디어 환경과 문화 그리고 평화를 현장에서 기록하고 있습니다.

남캅카스의 작은 나라 아르메니아. 한국인들에게는 '노아의 방주'와 '최초의 기독교 국가'로 알려진 낭만적인 곳이지만, 현지의 실상은 '보이지 않는 전쟁터'에 가깝다. 2020년과 2023년, 이웃 나라 아제르바이잔과의 전쟁에서 연이어 패배한 후 아르메니아 사회는 극심한 정치적 진통을 겪고 있다.현재 아르메니아는 니콜 파시냔(Nikol Pashinyan) 현 총리의 온건파 정부와 과거 군부 세력을 등에 업은 강성 민족주의 야권 세력으로 양분되어 있다. 이들의 싸움은 거리의 시위를 넘어 미디어 여론전으로 번졌다. 일각에선 야권 성향의 민영 방송사들이 자극적 프레임을 동원해 정부를 흠집 내려 한다는 지적도 나온다.포스트 소비에트 국가의 민족주의적 정서를 자극하는 '외부 세력에 의한 주권 침해' 논리는 이들의 강력한 무기다. 실제로 아르메니아 내에서는 최근 몇 년간 외국인을 향한 혐오 정서가 고개를 들고 있다. 2024년 이후 급증한 인도인 노동자들에 대한 온라인 마녀사냥이나, 조지아인들을 향한 정치적 비난이 그 예다. 현재 아르메니아에서 외국인은 가장 공격하기 쉬운 '희생양'이 되었다.그리고 2026년 1월, 평범한 한국인 유학생이었던 필자가 그 타깃이 되었다.2026년 1월 6일 오후 8시. 아르메니아 예레반에 있던 나의 평범한 저녁은 뉴스와 함께 무너졌다. 강성 야권 성향의 민영방송 '5TV' 메인 뉴스 화면에 내 얼굴이 등장했다. 사전 통보도, 동의도 없었다. ​방송 분량은 단 5초. 2분 46초부터 51초까지, 나는 아무 말도 하지 않았다. 총리의 종교 행진을 취재하던 카메라가 동의 없이 군중 속 내 얼굴을 몰래 롱테이크로 잡았을 뿐이다. 그러나 앵커의 조롱 섞인 톤과 악의적으로 편집된 맥락은 나를 순식간에 '친정부 어용 외세'로 둔갑시켰다. 나는 한마디도 하지 않았지만, 아르메니아 전역에 '부역자'로 소개됐다. ​지인들의 연락이 쏟아졌다. 하지만 당황할 겨를은 없었다. 이곳은 포스트 소비에트 국가, 외국인에게 반론권 따위는 사치라는 것을 잘 알고 있었기 때문이다. 나는 즉시 나만의 전쟁을 시작했다. ​​나는 기다리지 않았다. 보도 당일 밤, 대한민국 대사관에 문제를 공식 제기하고 현지 언론윤리관측위원회(MEO) 제소 서류를 꾸렸다. 그리고 SNS에 짧은 성명을 올렸다.억울함을 호소하는 대신, 절차의 시작을 선언했다.​1월 9일, 대한민국 외교부 국민신문고 접수가 완료됐다. 사건번호 '1AA-OOOO-XXXXXXX'. ​나는 이 접수증을 아르메니아어, 영어, 러시아어, 프랑스어 4개 국어로 번역해 SNS에 게시했다.개인의 싸움이 국가 행정 시스템의 영역으로 넘어갔다는 강력한 신호였다. 조롱하던 여론이 술렁이기 시작했다. "한국 정부가 공식적으로 움직였다"는 사실은 현지 언론들에게도 실질적인 압박이 됐다.현지 유력 언론 11곳이 이 사건을 다루기 시작했다. 나는 대응의 방식을 바꿨다. 나를 '피해자'로 두지 않고 '전문가'로 다시 정의(Re-branding)하기로 했다. ​현지 매체 'Oragir news'와의 인터뷰에 아르메니아 전통 모자를 쓰고 나갔다. 나는 나를 이렇게 소개했다.방송사가 씌운 '어용 외세'라는 프레임은 내가 쌓아온 삶의 궤적 앞에서 힘을 잃었다. 같은 날, 대학 강사 임용 확정 소식을 전하자 SNS 공유 수는 폭증했다. 공격은 응원으로 바뀌었고, 나는 일상회복을 직감하며 계정을 비공개로 전환했다.여론전의 마지막 게시물은 내가 직접 만든 한국어 교재 사진이었다.​"ㅏ[a]: Like 'Armenia'(아르메니아처럼)" ​아르메니아 학생들이 자신이 태어난 국가의 명칭 '아르메니아'를 통해 한국어 모음을 배우게 될 것이라는 메시지. 이는 내가 이 땅의 문화를 진심으로 존중하는 연구자임을 보여주는 가장 강력한 마침표였다. 13일에 걸친 여론전은 그렇게 끝났다.한 달 뒤인 2월 6일, 언론윤리관측위원회(MEO)는 공식 결정을 발표했다. 방송사의 조롱 섞인 톤이 외국인에 대한 인종차별적 피해를 유발했음을 공식 인정한 것이다. 포스트 소비에트 국가에서 외국인 피해자가 거대 언론 권력을 상대로 거둔 보기 드문 승리였다.선거철처럼 정치적 긴장 국면마다 비서구권 외국인은 가장 편한 '방패'나 '화살'이 된다. 맥락은 편집되고 이미지는 소비된다. 그러나 이번 사건은 보여줬다. 외교 채널, 법적 절차, 그리고 전략적인 미디어 대응이 맞물린다면 외국인도 시스템 안에서 싸워 이길 수 있다는 것을.현지인들이 입 모아 말하는 '모두에게 안전한 아르메니아'가 말이 아닌 진정한 실천이 되길 바란다. 그리고 5TV가 이번 일을 계기로 보다 신뢰받는 성숙한 언론 보도를 이어가길 기대한다.나는 이제 또 다른 생존을 위해 남캅카스의 또 다른 언어와 문화 속으로 걸어 들어간다. 13일의 기록은 끝났지만, 저널리스트 한유상의 생존기는 이제부터 시작이다.