'법정 소란' 권우현 기각...'위안부 피해자 모욕' 김병헌 구속

큰사진보기 ▲법정 소란 관련 권우현 변호사, 영장실질심사법정 소란과 관련 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병헌 위안부법폐지국민행동 대표, 영장실질심사 일본군 '위안부' 피해자를 모욕하는 시위를 벌여온 극우 성향 시민단체 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

<법정소란 사건>

1. 피의자명: 권우현

2. (대표)죄명: 법정소동

3. 결과: 기각(피의자의 주거, 가족 및 사회적 유대관계, 현재까지 수집된 증거, 심문절차에서의 진술 태도 등에 비추어 현 단계에서는 구속 필요성이나 구속 사유에 대한 소명이 부족함)

<위안부 모욕 사건>

1. 피의자명: 김병헌

2. (대표)죄명: 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손)

3. 결과: 발부(도망할 염려)

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두 건의 구속영장이 같은 날 법원 심사를 받았지만 결과는 엇갈렸다. 권우현 변호사에 대한 영장은 기각된 반면 김병헌씨에 대해서는 구속영장이 발부됐다.20일 서울중앙지방법원 이지영 영장전담 부장판사는 오후 11시 2분께 권 변호사와 김씨에 대한 구속영장을 각각 기각하고 발부했다고 밝혔다. 법원이 밝힌 구체적인 사유는 다음과 같다.권 변호사는 지난해 11월 한덕수 전 국무총리 재판에서 퇴정 명령에 불응한 채 "이게 대한민국 사법부냐"고 외치며 소란을 벌인 혐의다.재판부는 권 변호사에게 총 20일의 감치를 선고했지만 권 변호사 소재가 확인되지 않아 집행이 무산됐다. 대법원 규칙에 따라 감치 선고일로부터 3개월이 지나면 집행을 할 수 없다. 결국 권 변호사에 대한 감치 집행 기한은 지난 4일 만료됐다.법원행정처는 지난해 11월 26일 권 변호사 등을 경찰에 고발했다. 검찰은 권 변호사의 행위가 변론권 범위를 넘어섰고, 사법부 권위와 사법체계 전반을 흔들 우려가 크다고 판단해 구속영장을 청구했다. 감치 선고를 받은 뒤 소재가 파악되지 않아 감치 집행이 무산된 점도 구속영장 청구 근거가 됐다.하지만 법원은 권 변호사에 대해 "피의자의 주거, 가족 및 사회적 유대관계, 현재까지 수집된 증거, 심문절차에서의 진술 태도 등에 비추어 현 단계에서는 구속 필요성이나 구속 사유에 대한 소명이 부족하다"며 구속영장을 기각했다.반면 법원은 극우 성향의 단체인 위안부법폐지국민행동 대표인 김병헌씨에 대해서는 "도망할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.김씨는 지난해 서울 서초구 서초고와 성동구 무학여고 정문 앞에서 '교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나' 등의 문구가 적힌 현수막을 들고 시위를 벌인 혐의를 받는다. 김씨는 전국에 설치된 평화의 소녀상에 마스크나 검은 천을 씌우는 등 소녀상을 훼손한 혐의도 받고 있다.그는 지난 수년 동안 서울 종로구 소녀상 인근에서 열리는 수요시위에 일장기를 흔들며 참석해 역사 왜곡 비판을 받아온 인물이기도 하다.사건을 수사해 온 서울 서초경찰서는 지난달 3일과 13일 두 차례에 걸쳐 김씨를 소환 조사한 후 지난 16일 구속영장을 신청했다. 경찰은 김씨에게 정보통신망법상 명예훼손, 사자명예훼손, 아동복지법·집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의를 적용했다.결국 법원은 같은 날 심사된 두 사건에 대해 구속 요건 충족 여부를 기준으로 상반된 결론을 내렸다.