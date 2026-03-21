세계태권도대회 5회 우승 뒤 선택한 길

큰사진보기 ▲ITF 태권도 박경진 사범 ⓒ 박경진 관련사진보기

"태권도는 싸움을 잘하는 기술이 아닙니다. 사람을 만드는 운동이라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲2025년 스페인 바르셀로나에서 열린 ITF 세계태권도선수권대회에서 우승한 박경진 사범이 태극기를 들고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 박경진 관련사진보기

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"외국 선수들이 그런 이야기를 하더라고요. '한국은 아직 멀었다'고요."

"그 말을 듣고 정말 이를 악물고 준비했습니다."

"그때는 정말 많이 울었습니다. 저만 운 게 아니라 지도자들과 선수들도 울었어요. 한국도 할 수 있다는 걸 보여줬다는 생각이 들었거든요."

큰사진보기 ▲2025년 스페인 바르셀로나에서 열린 ITF 세계태권도선수권대회에서 박경진 사범이 품새 시연과 경기 장면을 선보이고 있다. ⓒ 박경진 관련사진보기

"어떤 학생이 저에게 물었어요. '태권도라는 이름은 누가 만들었나요?' 그런데 제가 대답을 못 하겠더라고요."

"그 시절만 해도 이름조차 말하기 어려운 분위기가 있었어요. 그때 '내가 배우고 있는 태권도가 전부는 아니구나, 태권도 사범이라면 다 배우고 싶다'라는 생각이 들었습니다."

"아이들도 성인과 똑같이 배웁니다. 공격과 방어, 자기 몸을 지키는 법을 배우죠. 그리고 어려운 걸 참고 견디는 법도 함께 배웁니다."

큰사진보기 ▲유소년 수련생들이 맞서기(겨루기) 시합에 참여하고 있다. 태권도를 통해 몸과 정신을 함께 성장시키는 모습이다. ⓒ 박경진 관련사진보기

"요즘 아이들은 모든 게 너무 빠릅니다. 짧은 영상도 끝까지 못 보고 넘기죠."

"태권도는 아이들을 케어하는 보육이 아닌, 결국 사람을 만드는 교육이라고 생각합니다. 수백 번 넘어져도 다시 일어나는 힘, 그게 바로 태권도입니다."

큰사진보기 ▲태권도 수련생과 가족들이 함께한 환경정화 활동 후 기념 촬영 모습. 배수구와 거리에서 수거한 담배꽁초와 쓰레기가 모여 있다. ⓒ 박경진 관련사진보기

"우리가 할 수 있는 것부터 해보자."

"서산에도 아직 연탄을 사용하는 가구가 40여 곳이 넘는다는 이야기를 듣고 놀랐습니다."

"많은 사람들이 '아직도 연탄을 쓰는 곳이 있냐'고 하더라고요."

큰사진보기 ▲수련생들과 함께 배수구에 쌓인 쓰레기와 담배꽁초를 수거하는 모습. 지난해 수해를 겪은 뒤 침수 예방을 위해 시작한 활동이다. ⓒ 박경진 관련사진보기

"엄마, 나 봉사 가고 싶어요."

"엄마 바쁘면 괜찮아. 나 혼자라도 갈게."

"어른이 미안하다."

"그 모습을 본 부모님들이 많이 감동하셨다고 하더라고요. 사실 아이들은 그냥 재미있어서 시작한 거거든요. 그런데 그게 누군가를 바꾸더라고요."

큰사진보기 ▲박경진 사범과 수련생들이 함께한 연탄 봉사 현장. 아이들의 손으로 이웃의 겨울을 따뜻하게 덥히고 있다. ⓒ 박경진 관련사진보기

"태권도를 하면서 몸도 성장하지만 정신도 성장합니다. 그걸 사회에 돌려줘야 한다고 생각합니다."

"성인 수련자가 많은 도장이다 보니, 예전에는 땀 흘리고 나면 '이 정도면 집에 가서 시원한 맥주 한 잔은 괜찮다'며 농담처럼 '수련 끝나면 술련이다'라고 했습니다. 그런데 지금은 다릅니다. 이제는 '수련 끝나면 봉사다'라고 말합니다."

"태권도는 좋은 운동입니다. 그런데 그걸 기술로만 끝내지 말고 좋은 영향력을 만드는 데 쓰면 좋겠습니다."

"도복을 입는 수련자들이 기술 수련에만 그치지 않고, 주변에 어떻게 선한 영향력을 전할 수 있을지 함께 고민했으면 합니다. 그런 사명감을 갖고 ITF 태권도를 알리고 싶습니다."

"태권도는 제 인생입니다. 그리고 봉사는 제가 얼마나 좋은 태권도인이 되었는지를 스스로 증명하는 방법입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

세계대회에서 다섯 번 우승한 태권도 선수가 있다. 그런데 그는 요즘 태권도 이야기보다 봉사 이야기를 더 많이 한다. 충남 서산에서 ITF 태권도 도장을 운영하는 박경진 사범(6단) 이야기다.지난 18일 도장에서 만난 그의 말이다. 세계대회 5회 우승이라는 화려한 기록을 가진 선수지만, 지금 그는 자신을 가리켜 'ITF태권도를 알리는 사람'이라고 소개했다.박 사범에게 잊히지 않는 장면이 있다. 2004년, ITF 태권도가 한국에 다시 들어온 직후 열린 세계대회였다. 준비 기간은 길지 않았고 결과는 예상한 대로 참패였다.태권도의 종주국이라는 자부심을 갖고 있던 그에게 이 말은 잊히지 않았다.6년이 지난 2010년 그는 다시 세계대회에 도전했다. 그리고 결국 대한민국 선수 최초로 ITF 세계대회 우승을 거머쥐었다.그는 이후 세계대회 5회 우승이라는 기록을 남겼다.많은 사람들이 태권도를 떠올리면 올림픽 종목인 WT(World Taekwondo)를 생각한다. 하지만 태권도에는 또 다른 흐름이 있다. 바로 ITF 태권도다. 박 사범이 ITF 태권도를 알게 된 것은 대학 시절이었다.태권도라는 이름을 만든 인물은 태권도 창시자로 알려진 대한민국 국군창설 요원 중 한 명인 최홍희 장군이다.ITF 태권도는 한동안 한국에서 사라졌다가 2003년 다시 국내에 들어왔다. 그 이후 박 사범은 20년 넘게 ITF 태권도를 알리는 활동을 이어오고 있다. 현재 한국에서 ITF 태권도 도장은 약 20곳 정도다.몇 년 전 코로나로 온 세상이 힘들었던 2022년 그는 서산에 ITF 태권도 도장을 열었다. 흥미로운 점이 있다. 대부분 태권도장은 아이들이 많지만, 이곳은 성인이 더 많다.서산과 태안 지역에서 성인 태권도를 전문적으로 배우는 도장은 이곳이 유일하다. 아이들도 놀이 위주 수업을 하지 않는다.박 사범이 강조하는 것은 화려한 발차기가 아니다. 그가 수련생들에게 반복해서 이야기하는 것은 태권도의 다섯 가지 정신이다. '예의 · 염치 · 인내 · 극기 · 백절불굴'그는 이런 시대일수록 태권도의 가치가 더 중요하다고 말한다.최근 그의 도장은 또 다른 이유로 지역에서 주목받고 있다. 봉사활동 때문이다. 수련생들과 함께 진행한 활동은 다양하다. 환경정화 활동, 연탄 봉사, 라면 기부 캠페인, 담배꽁초 줍기, 배수구 정화 활동 등.그중에서도 담배꽁초와 배수로 정화 활동은 지난해 서산의 아픔에서 시작됐다. 기록적인 폭우로 수해를 입고 특별재난지역으로 선포될 정도였던 그때, 그는 배수로에 쌓인 쓰레기를 보며 생각했다.작은 실천이었지만, 그는 그것이 누군가에게는 도움이 될 것이라 믿었다. 그렇게 시작된 것이 바로 담배꽁초 줍기와 배수구 정화 활동이다. 그러던 중 또 다른 현실을 마주했다.그는 이후 주변 사람들을 만날 때마다 그 이야기를 전했다.봉사활동을 시작하면서 예상하지 못한 변화가 생겼다. 아이들이 먼저 움직이기 시작한 것이다.주말이면 쉬고 싶어 하는 부모와 달리, 아이들은 오히려 봉사활동을 기다렸다. 수업이 끝나고 돌아가는 길, 아이들은 자연스럽게 말을 꺼냈다.처음에는 부모들이 망설였다고 한다. 하지만 아이들은 쉽게 물러서지 않았다.그 말을 들은 부모들은 결국 아이의 손을 잡고 봉사 현장으로 향했다. 그렇게 한 번, 두 번 함께하다 보니 어느새 가족의 일상이 바뀌기 시작했다.거리에서의 변화도 있었다. 담배꽁초를 줍고 있던 아이를 본 한 어른이 발걸음을 멈추고 몸을 숙여 쓰레기를 함께 주웠다.그 짧은 말 한마디에 아이도 부모도 잠시 말을 잇지 못했다.아이 한 명의 행동이 어른을 움직이고, 그 장면이 또 다른 사람에게 전해진다.박 사범은 태권도가 기술 수련에서 끝나면 안 된다고 말한다.그래서 그는 도장에서 이런 농담을 한다.박 사범의 목표는 분명하다. 태권도와 봉사가 함께하는 공동체로 ITF태권도가 사회에 꼭 필요한 단체가 되길.그는 수련생들에게 늘 같은 말을 한다.잠시 생각하던 그는 마지막으로 이렇게 말했다.태권도는 사람을 만드는 운동이라는 그의 말처럼, 아이 한 명의 작은 행동이 어른을 움직였다. 어쩌면 지금 우리 사회에 필요한 것은 기술이 아니라 사람을 만드는 힘일지도 모르겠다. 그렇다면 우리는 지금 누군가에게 어떤 영향을 주고 있을까.