운전 중 휴대전화 확인했다간... 호주 벌금 현실에 깜짝

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호주에 처음 도착하면, 작은 실수 하나가 생각보다 큰 비용으로 돌아올 수 있어 깜짝 놀라게 된다. 신호를 기다리며 잠깐 휴대폰을 확인하거나 안전벨트를 느슨하게 착용하는 순간에도 단속 카메라가 포착하고, 벌금 고지서가 날아오며, 한 번에 1000호주달러(약 130만 원)를 넘는 경우도 흔하다.관광객, 워킹홀리데이 청년, 유학생도 절대 예외가 아니다. 한국에서 별 생각 없이 하던 행동이 호주에서는 갑자기 '비싼 실수'가 될 수 있다.운전 중 신호를 기다리며 잠깐 휴대폰을 확인하는 정도는 한국에서는 흔한 장면이지만, 호주에서는 바로 단속 대상이다. 손에 들거나 무릎 위에 올려놓는 것조차 허용되지 않는다. 벌금은 약 1320호주달러(약 130만 원) 수준이다.안전벨트 규정도 엄격하다. 운전자뿐 아니라 동승자도 모두 착용해야 하며, 한 명이라도 미착용 시 그 인원만큼 벌금이 부과된다. 예를 들어 4명이 차량에 타고 있을 경우, 1인당 1,200호주달러 × 4명 = 약 4,800호주달러(약 500만 원)까지 벌금이 나올 수 있다.속도제한은 더욱 냉정하다. 속도가 규정 속도보다 2~10km 정도만 초과해도 약 200달러에서 400달러의 벌금이 나온다. 도로 곳곳에 카메라가 있어서 대부분 그대로 고지서로 이어진다. 금액보다 더 무서운 건, 피할 수 없다는 점이다.일상에서도 비슷한 상황이 이어진다. 공원이나 해변에서 술을 마시는 행동은 지역에 따라 금지되어 있다. 적발되면 보통 200달러에서 500달러 정도 벌금이 부과되며, 아무 생각 없이 들고 있던 캔 하나가 생각보다 비싸다.담배꽁초 하나도 가볍지 않다. 길에 버리면 약 600달러 이상의 벌금이 부과된다. 산불 위험 때문에 특히 더욱 엄격하게 적용된다. 바닥에 떨어뜨리는 순간이 포착되는 바로 그 순간 처벌 대상이 된다.불을 다루는 규정은 더 강하다. 허가 없이 야외에서 불을 피우면 수천 달러 벌금이 나올 수 있다. 상황이 나쁘면 형사 처벌까지 이어진다. 특히 여름철에는 아예 전면 금지 기간이 따로 있을 정도다.길을 건너는 행동도 예외가 아니다. 차가 없어 보여도 신호를 지키지 않으면 약 100달러에서 150달러 정도 벌금이 나온다. 처음에는 과하다고 느껴지지만, 대부분의 사람들이 그 규칙을 지킨다.반려견을 데리고 나갈 때도 기준은 분명하다. 목줄 없이 돌아다니거나 배변을 치우지 않으면 200달러에서 300달러 이상 벌금이 부과된다. 개인의 선택이라기보다 공공질서로 다뤄진다.쓰레기 문제도 마찬가지다. 껌이나 종이 하나를 버려도 200달러 이상 벌금이 나올 수 있다. 차량 밖으로 던지면 금액은 더 올라간다.음주 운전은 말할 것도 없다. 기준은 0.05로 엄격하고, 적발되면 수천 달러 벌금과 함께 면허 정지까지 이어진다. 단순한 실수로 끝나는 문제가 아니다.짧게 관광만 할 계획이라고, "벌금을 내지 않고 출국하면 그만이지!..."라고 생각하기 쉽지만 현실은 다르다. 미납 벌금 기록은 호주 정부와 국제적으로 공유될 수 있으며, 다음 방문 시 비자 발급이나 입국 심사에 문제가 될 수 있다. 일부 경우에는 출국 후에도 징수 절차가 이어져, 은행 계좌 압류나 법적 조치로까지 연결될 수 있다.즉, 호주에서 벌금을 받았다면 반드시 납부해야 한다. 작은 실수라도 제대로 처리하지 않으면 처음 예상보다 훨씬 큰 문제가 된다.이 글은 특정 제도를 비판하려는 목적이 아니다. 호주 생활과 주변 한인들의 경험을 바탕으로, 미리 알고 조심하면 피할 수 있는 상황들을 정리한 것이다.낯선 환경에서 작은 실수를 줄이면, 행동 습관도 바뀐다. '괜찮겠지'라는 기준 대신 처음부터 하지 않는 쪽으로 습관이 굳어지며, 결국 안전과 편안함 모두 지킬 수 있다.