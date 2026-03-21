'출범' 고양빛의연대 "시민중심의 지역주권회복 대장정 시작"

큰사진보기 ▲기자회견 참가자 ⓒ 김재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲초청대담회 포스터 ⓒ 김재환 관련사진보기

지난 20일, 고양시의회 영상회의실에서 고양빛의연대 출범 기자회견이 진행되었다.이날 출범기자회견에는 홍영표, 류태선, 김훈래, 조충철, 은희만 공동대표와 고양시민회, 평화누리, 미디어시민연대 등 시민사회단체, 김미수 고양특례시의원, 송영주 진보당 고양특례시장후보가 참석했다.홍영표 공동상임대표는 인사말로 "빛의연대는 지역 주권회복, 시민중심의 연대, 지방자치 혁신의 3대 목표를 가지고 이번 지방선거에 임할 준비를 했다"라고 밝혔다.고양빛의연대는 작년 11월 고양시민사회연대회의 대표자회의에서 정치방침을 의결하고 2차례 간담회를 통해 사업방향을 정한 뒤 2026인의 회원을 모집 중이다. 이날 출범 기자회견에선 시민정책공약제안과 시장후보 대담회를 준비중이라고 밝혔다.현역 시의원인 김미수 의원은 "시민사회가 지속적으로 목소리를 내야 지역정치도 힘을 받을 수 있다"라며 빛의연대 출범을 축하했고 송영주 고양시장후보는 "응원봉의 다양한 색깔처럼 진보적 대전환이 필요하다"며 빛의혁명을 지역에서도 완수하는 과정이 되어야 한다고 이야기 했다.이들은 출범선언문을 통해 ▲시민이 주인되는 '진정한 지역주권' 회복 ▲정당과 정파를 초월한 '시민 중심의 연대' 구축 ▲투명하고 정의로운 '지방자치 혁신'의 3대 원칙을 선언했다.고양빛의연대는 출범이후 첫 행사로 4월 4일(토) 오후 1시부터 킨텍스 2전시장에서 고양시장 예비후보 초청 대담회를 진행할 예정이다(http://ohclass.com).4월 4일 대담회에는 진보당 송영주 후보와 더불어민주당 이영아, 윤종은, 이경혜, 최승원, 최상봉, 백수회 후보가 참석의사를 밝혔다. 빛의연대측은 국민의힘 예비후보들에게도 참석요청을 했으나 아직까지 답을 받지 못했다고 밝혔다.한편 국민의힘은 오준환, 곽미숙, 홍재기 후보가 출마를 준비하고 있었으나, 이동환 고양시장과 홍흥석 전 고양상공회의소 회장이 경선을 치르는 것으로 정리가 됐다.