서울교육청, 촘촘한 학습 안전망 만든다... 전문기관 37곳 협약

큰사진보기 ▲서울특별시교육청은 지난 19일 난독, 경계선지능 학생 지원을 위해 전문지원기관 67곳과 업무협약을 체결했다. ⓒ 서울특별시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 서울학습진단성장센터 연계 경계선지능 전문지원기관 교육지원청별 분포. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

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서울시교육청이 경계선지능과 난독 학생 지원을 위해 전문기관과 손잡고 기초학력 보장에 나선다.서울특별시교육청(교육감 정근식)은 지난 19일 난독·경계선지능 전문지원기관 67곳과 업무협약을 맺고 학습지원대상 학생의 복합적인 기초학력 문제 진단과 맞춤형 중재를 제공한다고 밝혔다.교육청은 서울학습진단성장센터를 중심으로 경계선지능 등 학교에서 해결하기 어려운 기초학력 문제를 지닌 학생을 지원하고 있다. 학습진단성장센터는 정근식 교육감 취임 후 '1호 결재' 안건으로 추진된 사업으로, 특수한 요인으로 학습에 어려움을 겪는 학생에 대한 맞춤형 지원의 필요성이 커지면서 도입됐다. 지난해 강동송파·남부·중구·성북강북교육지원청 내 설치를 시작으로 현재 서울 내 11개 모든 교육지원청으로 확대됐다.교육청은 난독·경계선지능 학생의 심층진단과 맞춤형 중재를 위해 임상심리사와 언어재활사 등 전문인력을 갖춘 기관 67곳을 선정했다. 전문지원기관은 공모를 통해 선정됐으며, 교육청은 이번 협약을 통해 학교 밖 지원 체계를 강화할 계획이다.이 가운데 경계선지능 전문지원기관은 37곳으로, 지난해보다 8곳 늘어났다. 기관은 학교에서 의뢰한 경계선지능 의심 학생을 대상으로 종합심리검사 등 전문 진단을 실시하고, 진단 결과에 따라 인지·심리치료 등 맞춤형 지원을 제공하게 된다.앞서 정근식 교육감은 지난 11일 느린학습자 학습권 보장을 위한 정책 간담회를 열고 보호자·교육청 관계자들과 지원 방안을 논의했다. 이날 정 교육감은 올해 7개 자치구에 학습진단성장센터를 추가 설치하겠다는 계획을 밝히기도 했다.서울시교육청은 전문기관과의 협력을 바탕으로 학습지원대상 학생에 대한 지원책을 확대해 나갈 방침이다.