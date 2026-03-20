의원 18명 "호르무즈 해협 파병 전쟁 반대" 결의안 제출

큰사진보기 ▲진보개혁 4당 원내대표단은 20일 오후 '미국-이란 전쟁 및 호르무즈 해협 군사파병 반대결의안'을 국회 의안과에 제출했다 ⓒ 윤종오 관련사진보기

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진보개혁4당(조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당)이 각 당 의원 전원의 이름으로 호르무즈 해협 파병과 전쟁에 반대하는 결의안을 냈다.진보개혁4당 원내대표단은 20일 오후 '미국-이란 전쟁 및 호르무즈 해협 군사파병 반대결의안'을 국회 의안과에 제출했다. 파병 반대결의안에 이름을 올린 국회의원은 조국혁신당 12명, 진보당 4명, 기본소득당 1명, 사회민주당 1명 등 18명이다.결의안은 "대한민국 헌법은 국제평화 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인하고 있고, 한미상호방위조약 역시 국제분쟁의 평화적 해결을 원칙으로 하고 있다"라면서 "전쟁이 벌어지는 해역에 군함을 보내면 단순 항로 보호 활동이라도 군사 신호로 받아들여질 가능성이 크다"라고 밝혔다.해당 결의안은 ▲세계평화를 위협하는 어떠한 전쟁에도 반대 ▲모든 당사국의 외교적 협상과 평화적 갈등 해결 촉구 ▲호르무즈를 포함한 중동 분쟁 지역에 대한민국 국군 파병 및 군사개입 반대 ▲정부의 외교적 긴장 완화 및 국민 생명과 경제 보호 위한 조치 촉구 등 4가지 내용을 담았다.윤종오 원내대표는 발언을 통해 "국민의힘이 파병이 국익이라는데, 좁디좁은 호르무즈 해협에 우리 장병을 밀어넣는 게 어떻게 국익이 될 수 있겠는가"라며 "국민의힘의 매국적 인식과 발언에 강한 유감을 표한다"라고 비판했다.이어 "트럼프가 매일같이 메시지를 바꾸지만, 관세 협상에서 보았듯 결국 동맹에 희생을 강요할 것이고, 그 희생이 이번에는 국민 생명일 것"이라면서 "국회가 파병 반대 원칙을 분명히 밝혀야 국익을 지킬 협상력과 대응력도 확보할 수 있을 것"이라고 강조했다.반대 결의안 제출 후 진보개혁 4당 대표들은 "대한민국 국익과 평화를 위한 의원들이 결의안에 모두 함께해주시길 바란다"라고 호소했다.