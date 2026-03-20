중소기업인 만난 이 대통령 "대기업 '착취 구조' 고칠 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대 영빈관에서 열린 중소기업인과의 대화에서 발언하고 있다. 2026.3.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 20일 중소기업인들을 만나 "앞으로 대한민국의 대도약을 이끌어 낼 혁신성장·균형성장·공정경제 등 이 모든 것들은 중소기업 활성화를 통해서 가능하다"고 강조했다.또 기술 탈취나 단가 후려치기 등 중소기업에 대한 대기업의 '착취 구조'가 더 이상 작동하지 않도록 정부의 역할을 다하겠다면서 현장의 조언을 부탁했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 '중소기업인과의 대화 - 대한민국 99%의 도약을 위하여' 간담회에서 코스피 5천 달성을 비롯한 최근의 대한민국 경제 회복의 핵심에는 중소기업인들이 있다면서 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "밖에서 보기엔 이제 큰 성공한 대기업들, 글로벌 경쟁력을 가지는 대기업들이 눈에 띄겠지만 그게 또 전부는 아니다"며 "보이지 않는, 정말로 많은 중소기업인 여러분들이 대한민국 고용의 대부분을 책임지면서, 또 국민 경제의 중요한 부분을 감당하면서 대한민국 경제를 떠받치고 있다"고 강조했다.이어 "대기업도 중요하지만 그에 못지않게 중소기업의 육성, 보호 또 성장도 중요하다는 게 저의 생각"이라며 "(중소벤처기업부 장관에게도) '개별 기업들이 생명력을 가지고 자기 역할을 다하고 또 충분하게 성장 발전할 수 있게 하는 게 중요하다'는 말을 자주 하고 있다"고 덧붙였다.이 대통령은 무엇보다 "대한민국엔 독특한 요소가 있다. 소위 착취 구조"라며 중소기업에 대한 대기업의 잘못된 관행과 행태를 개선하겠다고 다짐했다.이에 대해 이 대통령은 "기술 탈취라든지, 성과 탈취, 소위 요즘 자주하는 말로 갑질, 이런 것에 희생돼 (중소)기업들의 혁신 의지를 갉아 먹는 것 아니냐는 생각"이라며 "경영 개선을 이뤄내도 납품 단가를 후려치거나 하면 경영 개선이나 기술 혁신, 시장 개척에 신경쓰기 보다는 발주자 또는 수요처 임원들에게 로비하는 데 주력하지 않을까 싶다"고 지적했다.이어 "그게 결국 사회 전체적으로 경쟁력을 훼손하는 한 요인인 것 같다"며 "기업 영역에서도 이제는 불공정한 경쟁을 통해 부당한 이익을 취하는 게 불가능한 합리적인 사회·경제 문화를 만들어내 보고자 한다"고 밝혔다.중소기업인들을 향한 당부도 있었다.이 대통령은 "제가 개인 출생과 출신 신분을 보더라도 노동자 출신"이라며 "노동자들은 노동자들의 목소리를 정당하게 주장하고 기업 입장에서는, 경영인 입장에서 할 얘기 충분히 하고, 다만 그 이해관계 조정이 합리적으로 이루어 지면 좋겠다고 생각한다"고 말했다.노동자나 노동조합을 회사 경영에 도움이 되지 않는 존재라고 생각하지 말고 허심탄회하게 대화할 파트너로 여겨달라는 주문이었다.이 대통령은 "어느 한쪽도 불합리하게 피해 입거나 그러지 않으려면 정말로 대등한 힘의 관계 속에서 허심탄회한 대화, 또 협의, 협력이 필요하다고 생각한다"고 했다.특히 "한때는 노동조합, 노동자를 '빨갱이' 취급하고 탄압의 대상이 되기도 했는데, 그게 앞으로 기업 경쟁력을 높이는 데 크게 도움이 안 될 것이라 생각한다"며 "노동자들이 기업 망하길 원하겠나. 자기 일자리인데?"라고 반문했다.또 "기업 내 조직 구성원들이 (기업에) 소속감도 가지고 성과 결과도 공유하면서 '이 회사 발전이 더 나한테 도움이 된다' 생각한다면 그것이 또 생산성 향상에 도움이 될 것"이라고 강조했다.