중소기업인 만난 이 대통령 "대기업 '착취 구조' 고칠 것"

이재명 대통령이 20일 중소기업인들을 만나 "앞으로 대한민국의 대도약을 이끌어 낼 혁신성장·균형성장·공정경제 등 이 모든 것들은 중소기업 활성화를 통해서 가능하다"고 강조했다.
또 기술 탈취나 단가 후려치기 등 중소기업에 대한 대기업의 '착취 구조'가 더 이상 작동하지 않도록 정부의 역할을 다하겠다면서 현장의 조언을 부탁했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 '중소기업인과의 대화 - 대한민국 99%의 도약을 위하여' 간담회에서 코스피 5천 달성을 비롯한 최근의 대한민국 경제 회복의 핵심에는 중소기업인들이 있다면서 이러한 입장을 밝혔다.
"납품 단가 후려치면 경영 개선보다 임원들 로비에 주력할 것 같다"
이 대통령은 "밖에서 보기엔 이제 큰 성공한 대기업들, 글로벌 경쟁력을 가지는 대기업들이 눈에 띄겠지만 그게 또 전부는 아니다"며 "보이지 않는, 정말로 많은 중소기업인 여러분들이 대한민국 고용의 대부분을 책임지면서, 또 국민 경제의 중요한 부분을 감당하면서 대한민국 경제를 떠받치고 있다"고 강조했다.
이어 "대기업도 중요하지만 그에 못지않게 중소기업의 육성, 보호 또 성장도 중요하다는 게 저의 생각"이라며 "(중소벤처기업부 장관에게도) '개별 기업들이 생명력을 가지고 자기 역할을 다하고 또 충분하게 성장 발전할 수 있게 하는 게 중요하다'는 말을 자주 하고 있다"고 덧붙였다.
이 대통령은 무엇보다 "대한민국엔 독특한 요소가 있다. 소위 착취 구조"라며 중소기업에 대한 대기업의 잘못된 관행과 행태를 개선하겠다고 다짐했다.
이에 대해 이 대통령은 "기술 탈취라든지, 성과 탈취, 소위 요즘 자주하는 말로 갑질, 이런 것에 희생돼 (중소)기업들의 혁신 의지를 갉아 먹는 것 아니냐는 생각"이라며 "경영 개선을 이뤄내도 납품 단가를 후려치거나 하면 경영 개선이나 기술 혁신, 시장 개척에 신경쓰기 보다는 발주자 또는 수요처 임원들에게 로비하는 데 주력하지 않을까 싶다"고 지적했다.
이어 "그게 결국 사회 전체적으로 경쟁력을 훼손하는 한 요인인 것 같다"며 "기업 영역에서도 이제는 불공정한 경쟁을 통해 부당한 이익을 취하는 게 불가능한 합리적인 사회·경제 문화를 만들어내 보고자 한다"고 밝혔다.
"노조 '빨갱이' 취급하면 기업 경쟁력 제고에 크게 도움 안 될 것"
중소기업인들을 향한 당부도 있었다.
이 대통령은 "제가 개인 출생과 출신 신분을 보더라도 노동자 출신"이라며 "노동자들은 노동자들의 목소리를 정당하게 주장하고 기업 입장에서는, 경영인 입장에서 할 얘기 충분히 하고, 다만 그 이해관계 조정이 합리적으로 이루어 지면 좋겠다고 생각한다"고 말했다.
노동자나 노동조합을 회사 경영에 도움이 되지 않는 존재라고 생각하지 말고 허심탄회하게 대화할 파트너로 여겨달라는 주문이었다.
이 대통령은 "어느 한쪽도 불합리하게 피해 입거나 그러지 않으려면 정말로 대등한 힘의 관계 속에서 허심탄회한 대화, 또 협의, 협력이 필요하다고 생각한다"고 했다.
특히 "한때는 노동조합, 노동자를 '빨갱이' 취급하고 탄압의 대상이 되기도 했는데, 그게 앞으로 기업 경쟁력을 높이는 데 크게 도움이 안 될 것이라 생각한다"며 "노동자들이 기업 망하길 원하겠나. 자기 일자리인데?"라고 반문했다.
또 "기업 내 조직 구성원들이 (기업에) 소속감도 가지고 성과 결과도 공유하면서 '이 회사 발전이 더 나한테 도움이 된다' 생각한다면 그것이 또 생산성 향상에 도움이 될 것"이라고 강조했다.