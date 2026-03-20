'징계 효력 정지' 김종혁 "장동혁, 응분의 책임 져라"

큰사진보기 ▲법원이 김종혁 국민의힘 전 최고위원에게 내려진 '탈당 권고(사실상 제명)'의 징계 효력을 정지하라고 결정한 20일 김 전 최고위원이 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 법원 결정과 관련한 구체적 입장을 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲'징계 효력 정지' 받아낸 김종혁, 껴안는 한동훈한동훈 전 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회 소통관에 도착해 기자회견을 앞둔 김종혁 전 최고위원과 포옹하고 있다. 법원이 김 전 최고위원에게 내려진 '탈당 권고(사실상 제명)'의 징계 효력을 정지하라고 결정한 이날 김 전 최고위원은 기자회견을 열고 법원 결정과 관련한 구체적 입장을 밝혔다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김종혁 기자회견 동석한 한동훈-배현진한동훈 전 국민의힘 대표가 20일 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 김종혁 전 최고위원 기자회견에 동석해 배현진 의원과 귓속말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

김종혁 전 국민의힘 최고위원이 당적을 일단 회복했다. 서울남부지방법원은 20일, 김 전 최고위원의 징계 효력정지 가처분 신청을 인용했다. 윤민우 중앙윤리위원장과 이호선 당무감사위원장이 주도한 탈당 권유 징계가 그 효력을 잃게 된 것이다. 앞서 배현진 국민의힘 국회의원의 가처분 신청이 인용된 데 이어, 장동혁 지도부의 '친한(한동훈)계' 징계가 또다시 법원에 의해 제동이 걸렸다.법원이 정당 내 사안에 대해서는 가급적 개입하지 않는 관례를 생각하면, 그만큼 현 지도부의 친한계 탄압이 재차 '무리수'였음이 인정된 셈이다. 김 전 최고위원은 장동혁 대표가 '응분의 책임'을 져야 한다고 목소리를 높였고, 한동훈 전 대표가 힘을 보탰다.김종혁 전 최고위원은 이날 오후 국회 소통관 기자회견장 마이크를 잡았다. 자리에는 배현진, 한지아 의원뿐만 아니라 정광재 전 대변인, 한동훈 전 대표도 함께 였다.김 전 최고위원은 "법원이 오늘 국민의힘 윤리위와 최고위가 저에 대해 내린 '탈당 권유'를 통한 제명 조치에 대해 효력 정지 결정을 내렸다"라며 "법원은 결정문을 통해 저에 대한 제명 조치가 '절차상 중대한 하자가 있고 징계 정도가 재량권을 일탈, 남용한 것'이며 저의 발언 내용 역시 '사실관계 왜곡이나 정당이 허용하는 비판과 토론의 범위를 넘어서지 않는다'고 밝혔다"라고 강조했다.또한 "법원은 '당원이라고 해서 당 대표의 의견을 비판 없이 따라야 할 의무는 없고, 정당의 내부 질서는 민주적으로 유지돼야 한다'고 덧붙였다"라고 부연했다. 그는 "법원이 배현진 의원에 이어 저에 대한 가처분 신청을 받아들이면서, 정당의 자유와 자율성도 헌법과 법률의 테두리 안에서 이뤄져야 한다고 밝힌 것"이라며 "현재 장동혁 대표의 국민의힘 지도부가 반헌법적, 반법률적 행위를 일삼고 있다는 지적에 다름 아닐 것"이라는 해석도 내놨다.그는 "국민의힘 전직 최고위원으로서, 가처분 승소의 기쁨보다는 대한민국 주류 보수 정당이 어쩌다 이 지경이 됐느냐는 커다란 자괴감을 느끼고 있다"라며 "장동혁 대표가 '윤 어게인' 세력의 지원을 받아 당 대표에 당선되고, 국민의힘은 여론과 완전히 동떨어진 '갈라파고스 정당'으로 전락해버렸다"라고 꼬집었다.그러면서 "최근 불거지고 있는 공천 잡음도 상식에서 벗어난 당 운영의 결과일 것"이라며 "이제 배현진 의원과 저에 대한 법원 결정에 대해 장 대표와 당 지도부가 답변해야 할 차례다. 윤리위원회와 당무감사위원회를 정적 숙청 도구로 전락시킨 데 대해 장 대표는 책임져야 한다"라고 날을 세웠다.그는 장 대표를 향해 "윤민우 윤리위원장과 이호선 당무감사위원장을 즉각 해임하라", "장 대표와 최고위원회는 국민과 당원들 앞에 공개 사과하시라", "지금까지 당을 망가뜨린 데 대해 응분의 그리고 합당한 책임을 지시기 바란다"라고 세 가지를 공개적으로 요구했다.이후 기자들로부터 '응분의 책임'이 구체적으로 무엇을 의미하는지 질문이 나왔다. 장 대표의 2선 후퇴 혹은 비상대책위원회로의 전환 등 다양한 해석이 가능한 표현이기 때문이다.그러나 김 전 최고위원은 "책임을 묻는 건 제 권한이 아니다. 당원과 국민들의 권한"이라고 말을 아꼈다. 그는 "이례적인 가처분 신청이 내려진 데 대해 장동혁 대표와 지도부는 책임을 느껴야 할 것"이라면서도 "구체적인 내용은 제가 이야기할 위치에 있지 않다"라고 즉답을 피했다.이날 한동훈 전 대표는 직접 마이크 앞에 서지 않았지만, 지지자들도 몰려 들며 고무된 분위기를 형성했다.