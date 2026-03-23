윤건영 "내가 김정은 친서 받았다, 전달자는 안부수 아니다"

▲2018년12월 30일 청와대가 북한 김정은 국무위원장이 문재인 대통령에게 보내온 친서를 공개했다. 청와대는 김정은 북한 국무위원장이 이날 문 대통령에게 향후 남북 관계를 위한 친서를 보내왔다며 정상 외교에서는 친서의 내용은 공개하지 않는다며 표지와 일부 내용만 공개한다고 밝혔다. ？[청와대 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기