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26.03.20 16:12최종 업데이트 26.03.20 16:12

"윤석열 30년 지기라더니 왜 침묵하나"

김한정 더불어민주당 남양주시장 예비후보, 주광덕 시장에게 '계엄 사태 입장' 요구

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더불어민주당 남양주시장 예비후보 김한정이 20일 국민의힘 주광덕 남양주시장을 향해 윤석열 전 대통령의 불법계엄 및 내란 사태에 대한 입장 표명을 촉구했다.
더불어민주당 남양주시장 예비후보 김한정이 20일 국민의힘 주광덕 남양주시장을 향해 윤석열 전 대통령의 불법계엄 및 내란 사태에 대한 입장 표명을 촉구했다. ⓒ 김한정 캠프

김한정 더불어민주당 남양주시장 예비후보가 20일 국민의힘 주광덕 남양주시장을 향해 윤석열 전 대통령의 불법계엄 및 내란 사태에 대한 입장 표명을 촉구했다.

김 예비후보는 이날 남양주시청 광장에서 기자회견을 열고 "주광덕 시장은 2022년 지방선거 당시 자신을 '윤석열 대통령의 30년 지기 친구'라고 내세우며 함께 남양주의 미래를 열겠다고 밝힌 바 있다"고 말했다.

이어 "윤석열 전 대통령은 불법계엄으로 헌법을 훼손하고 민주주의를 위기로 몰아넣었다"며 "그럼에도 주 시장은 지금까지 이 사안에 대해 공개적인 입장을 밝히지 않고 있다"고 지적했다.

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김 예비후보는 주 시장에게 세 가지 사항에 대해 답변을 요구했다. ▲윤석열 전 대통령과의 정치적 입장이 현재도 유지되고 있는지 ▲계엄 선포에 대한 입장은 무엇인지 ▲시장 후보로서 해당 사안에 대해 입장을 밝힐 의사가 있는지 등이다.

그는 "과거 윤석열 전 대통령과의 관계를 강조하며 지지를 호소했던 만큼, 현재 상황에 대해서도 시민 앞에 분명한 입장을 밝혀야 한다"고 말했다.

김 예비후보는 "남양주시민 앞에서 윤석열 전 대통령의 불법계엄과 관련한 입장을 명확히 밝히라"고 촉구했다.

#김한정#주광덕#남양주

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