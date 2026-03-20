"나는 몰랐다" 드디어 침묵 깬 한학자... 윤영호 "임의로 썼으면 벌써 잘려"

큰사진보기 ▲윤영호 전 통일교 세계본부장, 한학자 통일교 총재. ⓒ 이희훈, 유성호 관련사진보기

"나는 확실하게 몰랐어." – 한학자 통일교 총재

"제가 100만 불을 임의로 (사용)했다면 총재님 저 벌써 잘랐을걸요?" – 윤영호 전 통일교 세계본부장

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윤영호 전 세계본부장 : "어머님, 이건 제가 100% 기억합니다. 왜냐면요,"

한학자 총재 : "나는 기억 안 해. (기억) 못 해."

윤영호 전 세계본부장 : "제가 뭐까지 이야기했냐면 '트럼프를 하나의 스피커로 보지 마시고 미국 대선에 투자하신다고 생각을 해보십시오'라고까지 했습니다. (중략) 어머님, 2019년 A씨 기억나십니까? A씨가 한국에 올 때 김아무개 회장이 어머님께 비용까지 이야기하지 않았습니까?"

한학자 총재 : "나는 확실하게 몰랐어."

윤영호 전 세계본부장 : "(중략) 만약에 제가 100만 불 임의로 (사용)했다면 총재님이 저 벌써 잘랐을 걸요?"

통일교 신도들의 옹호 증언에도, 윤영호 전 세계본부장의 작심 발언에도 침묵을 고수했던 한학자 총재가 이날 공판에서 입을 열었다. 그는 통일교 행사 관련 해외 연사 초청 비용을 보고받지 못했다고 선을 그으며, 예산 집행은 윤 전 본부장 주도하에 이뤄졌다고 주장했다.하지만 윤 전 본부장은 "한 총재에 100% 보고했고 이를 기억한다"며 "만일 자신이 임의로 예산을 썼다면 이미 잘렸을 것"이라고 맞받아쳤다.서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)는 20일 오전 10시 10분부터 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의로 기소된 한 총재와 윤 전 세계본부장, 정원주 전 총재 비서실장 등에 대한 17차 공판을 열었다.이날 공판에서는 세 차례 연속 증인으로 나선 윤 전 본부장의 보고 여부를 둘러싼 공방이 오갔다. 한 총재 측은 예산 집행 등 전반적인 행정 절차에 있어 윤 전 본부장의 보고 과정을 추궁했고, 윤 전 본부장은 "(한 총재를 위해 작성된) 특별보고 문건에 기재한 이후 보고하거나 명확한 사안은 기재 없이 구두 보고 형식으로 진행했다"고 설명했다.한 총재 측은 2021년 9월경 통일교 주관 행사에 당시 전직 대통령 신분이었던 트럼프 미국 대통령이 축사를 한 사례를 거론하며 "관련 보고를 (한 총재에) 했냐"고 질의했다. 이에 윤 전 본부장은 "(섭외) 금액을 결정해야 해서 총재께 보고해야 한다"며 "트럼프 대통령의 경우 100만 달러로 기억한다"고 답했다.한 총재 측은 "피고인(한 총재)은 '누구를 행사에 데려온다는 것은 알았지만, 이렇게 많은 돈을 준다는 것은 몰랐다'는 상황"이라고 주장했다. 그러자 윤 전 본부장은 "말이 안 된다. 그럼 내가 그걸 임의로 하냐"며 "절대 100% 보고했고, 100% 기억한다"며 강하게 반박했다.변호인단과 윤 전 본부장 사이 언쟁을 지켜보던 한 총재는 직접 마이크에 대고 "나는 기억을 못 한다"며 "확실하게 (섭외 비용을) 몰랐다"고 말했다. 한 총재의 직접 발언에 윤 전 본부장은 거듭 "어머니" 호칭을 사용하며 "어떻게 (한 총재) 승인 없이 가능하냐. 나는 구두로 모두 보고했다"고 해명했다.이어 "만일 내가 임의로 비용을 결정했다면 행사 섭외를 진행한 타국 간부들이 알았을 것이고, 한 총재도 알게 됐을 것"이라며 "총재를 위해 섭외하는 것이지, 내가 무슨 지시를 해서 이렇게 되는 것이 아니"라고 부인했다.이날 재판에서는 통일교 지도부의 해외 원정도박 수사 무마 의혹도 쟁점으로 떠올랐다. 한 총재 측은 윤 전 본부장에게 "관련 소식을 접한 한 총재의 반응이 어땠냐"고 물으며, 다른 간부의 특검 조서를 근거로 "한 총재가 심각하게 받아들이지 않았다는 진술이 있다"며 당시 반응을 확인했다.윤 전 본부장은 "(한 총재가) 많이 놀라셨다"면서 "나중에 이 부분이 부각될 것에 대한 걱정이 많으셔서 '(관련) 기도팀을 꾸려 기도하라'는 명령을 내렸다"는 취지로 답변했다. 한편, 한 총재와 윤 전 본부장은 지난 19일 권성동 국민의힘 의원의 정치자금법 위반 혐의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석해 구인영장이 발부된 상태이다.이날 공판에 김건희 특검팀(민중기 특검)은 김효진·남도현·박예주·오세진 검사가 출석했다. 한 총재의 변호인으로는 권오석·류재훈·박진원·송우철·이경환·이혁(이하 법무법인 태평양), 강찬우·신성윤·심규홍(이하 법무법인 LKB평산) 등 총 9명이 출석했다.다음 공판은 오는 27일 예정됐다.