"지구 지키는 영웅 모아맨과 함께" 은평구, 어린이 환경 교육 영상 제작

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덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

서울 은평구가 쓰레기 배출량을 줄이고 올바른 분리배출 문화를 확산하기 위해 어린이용 교육 홍보 영상 '지구를 지키는 모아맨'을 제작해 배포한다. 이번 영상은 미래 세대인 어린이들이 환경 보호의 중요성을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 기획되었다.영상은 아이들에게 친숙한 '슈퍼히어로' 캐릭터인 모아맨이 등장하여 어지럽혀진 놀이방을 청소하는 과정에서 올바른 분리배출 방법을 알려주는 내용으로 구성됐다. 특히 모든 쓰레기가 한데 섞이는 것을 방지하고 재활용이 가능한 자원을 분류하는 과정을 시각적으로 재미있게 연출하여 교육적 효과를 높였다.은평구는 해당 영상을 관내 어린이집, 유치원, 초등학교 등 교육 현장에 배포해 환경 교육 자료로 활용할 계획이다. 또한 구 공식 유튜브 채널과 사회관계망서비스(SNS)에도 게시해 일반 가정에서도 자녀 교육용으로 손쉽게 시청할 수 있도록 접근성을 강화했다.환경 보호를 위한 생활 속 실천이 강조되는 가운데, 이번 영상 제작은 어린이들이 어릴 때부터 올바른 환경 가치관을 형성하는 데 기여할 것으로 보인다. 구 관계자는 앞으로도 다양한 세대가 공감할 수 있는 환경 교육 콘텐츠를 지속적으로 개발해 지속 가능한 은평구를 만드는 데 앞장서겠다고 밝혔다.