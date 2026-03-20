국제 보호종 황새, 서산에서 4년간 18마리 번식 쾌거

큰사진보기 ▲서산버드랜드 황새가 새끼를 양육하는 모습. ⓒ 서산시 관련사진보기

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천수만의 터줏대감 황새 부부가 올해도 5개의 알을 낳으며 4년 연속 번식에 성공했다.20일 충남 서산시에 따르면 서산버드랜드 내 황새 둥지에서 5마리의 새끼가 영상으로 확인됐다. 국제 보호종이자 천연기념물인 황새는 일반적으로 야생에서 3~5개의 알을 낳고 기른다.올해도 황새 부부는 5개의 알을 낳아 부화에 성공했으며, 현재 새끼들을 양육 중이다.이번에 번식한 황새 부부는 지난 2023년 짝을 이룬 야생 수컷과 방사 개체 암컷이다. 이들은 2023년 4마리, 2024년 5마리, 2025년 4마리 등 총 13마리를 번식시켜 무사히 둥지를 떠나보냈으며, 올해 5마리를 더해 현재까지 총 18마리를 번식한 것으로 나타났다.서산버드랜드는 SNS를 통해 "황새 부부가 4년 연속 성공적인 번식을 이뤄냈다. 4년간 18마리의 새끼들이 자연으로 날아가는 성과를 거뒀다"며 "새끼들이 자연으로 날아갈 때까지 불편 없이 육추에 전념할 수 있도록 주변 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이어 "서산버드랜드 황새 부부의 번식은 국가유산청이 추진 중인 한반도 텃새 황새 복원 사업에 이바지하고 있다"며 "천수만을 대표하는 조류로 자리매김하고 있다"고 설명했다.국가유산청의 한반도 텃새 황새 복원 사업은 1990년대 후반부터 현재까지 이어지고 있다.한편 서산버드랜드는 시민들이 황새 부부의 둥지를 실시간으로 관찰할 수 있도록 누리집을 통해 CCTV를 제공하고 있다.