정치 26.03.20 14:10ㅣ최종 업데이트 26.03.20 14:10 [속보] 이 대통령, 서울-양평 고속도로 사업 재개 지시 김건희 일가 특혜 의혹 논란으로 중단돼... 최종 노선 관련 모든 가능성 열고 검토 예정 이경태(sneercool) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천3 댓글 공유 김건희 일가 특혜를 위한 종점 변경 의혹으로 중단됐던 서울-양평 고속도로 사업이 재개된다. AD 홍익표 청와대 정무수석은 20일 "이재명 대통령 지시로 지난 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울-양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다"고 밝혔다. 논란이 됐던 노선은 모든 가능성을 열어두고 검토한다는 입장이다. 홍 수석은 "정부는 정치적 논란 불식시키고 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다. (* 자세한 기사 이어집니다) #양평고속도로#이재명대통령#김건희#원희룡#종점변경 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천3 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이경태 (sneercool) 내방 아이콘구독하기 2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다. 이 기자의 최신기사'최고치 갱신' 이 대통령 국정지지율 67%...TK에서도 고공행진 갤러리 오마이포토 10.29 이태원참사 진상규명 청문회서 눈물 흘리는 유가족 1/23 이전 다음 이전 다음 복당한 송영길, 배웅하는 정청래 "성별 임금 격차 해소, 동일 임금 쟁취" 3·8여성의 날 기념 41회 한국여성대회 12.29 여객기 참사 유가족 "1년 넘게 방치된 유해, 국가가 책임져라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.