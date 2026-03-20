[속보] 이 대통령, 서울-양평 고속도로 사업 재개 지시

AD

(* 자세한 기사 이어집니다)

김건희 일가 특혜를 위한 종점 변경 의혹으로 중단됐던 서울-양평 고속도로 사업이 재개된다.홍익표 청와대 정무수석은 20일 "이재명 대통령 지시로 지난 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울-양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다"고 밝혔다.논란이 됐던 노선은 모든 가능성을 열어두고 검토한다는 입장이다. 홍 수석은 "정부는 정치적 논란 불식시키고 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.