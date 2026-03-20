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정치

26.03.20 14:10최종 업데이트 26.03.20 14:10

[속보] 이 대통령, 서울-양평 고속도로 사업 재개 지시

김건희 일가 특혜 의혹 논란으로 중단돼... 최종 노선 관련 모든 가능성 열고 검토 예정

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김건희 일가 특혜를 위한 종점 변경 의혹으로 중단됐던 서울-양평 고속도로 사업이 재개된다.

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홍익표 청와대 정무수석은 20일 "이재명 대통령 지시로 지난 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울-양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다"고 밝혔다.

논란이 됐던 노선은 모든 가능성을 열어두고 검토한다는 입장이다. 홍 수석은 "정부는 정치적 논란 불식시키고 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

(* 자세한 기사 이어집니다)

#양평고속도로#이재명대통령#김건희#원희룡#종점변경

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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