"지천댐 건설되면 농지 팔고 떠나야 하나"... 50대 농부의 한숨

지난 19일 기자는 지천댐 건설 문제로 갈등이 벌어지고 있는 충남 청양군 장평면 일대를 찾아 주민들을 만났다. 산골에 살고 있는 충남 청양군 주민들은 논농사와 밭농사 외에도 구기자, 포도, 밤나무 등의 농사를 짓고 있다. 요즘은 산골 밤나무밭에 거름을 내고 한해 농사를 시작하고 있다. 밤나무 가지치기 작업도 한창이다.
앞서 지난 2024년 7월 윤석열 정부는 기후대응을 명분으로 14개 신규댐 설치 계획을 세웠다. 정권이 바뀌고 2025년 10월 환경부(장관 김성환)는 14개 중 7곳의 댐 추진을 취소했다. 그러나 후보지(안)이었던 지천댐은 취소되지 않았다.
지난해 10월 김성환 기후에너지환경부 장관이 지천댐 건설 문제를 공론화위원회를 통해 결정하겠다고 발표한 이후, 지천댐 찬반 주민들의 현수막은 현재 자취를 감춘 상태다. 겉으로는 마을 공동체의 평화가 유지되고 있는 것처럼 보였다. 하지만 산골마을 주민들의 평화로운 일상은 흔들리기 시작한 지 오래다.
댐 건설 찬반 갈등 수면 아래로... 주민들 의견은 여전히 나뉘어
실제로 일부 농민은 댐 건설로 인한 기후변화를 우려하며 사태를 예의 주시하고 있다. 포도 농사를 짓고 있는 '50대 젊은 농민' A씨는 "지금도 청양은 일조량의 차이가 크다. 여기에 댐을 건설해 안개가 발생하면 농작물 피해가 클 수밖에 없다. 댐이 건설될 경우, 땅을 팔고 다른 곳으로 농장을 이전하는 것을 심각하게 고민해 봐야 하는 상황"이라고 토로했다.
공론화위원회 문제와 관련해 주민 김아무개씨는 "댐 건설 문제가 공론화위원회로 넘어간 뒤로 일단 댐 건설 찬반 갈등도 수면으로 내려가 조용한 상황이다. 물론 공론화위원회의 결정이 어떻게 나오느냐에 따라서 또다시 찬반 갈등으로 시끄러워질 수도 있어 보인다. 우리 마을의 경우, 지난해 마을 대동회 이후 지천댐 관련 찬반 갈등이 겨우 봉합됐다"라고 전했다.
그러면서 "댐 건설을 찬성하는 마을 주민들은 댐이 건설될 것이라고 믿고 있다. 반면 반대하는 주민들은 댐이 취소될 것이라고 생각하고 있다. 마을 공동체를 위해서라도 하루빨리 이 문제가 해결되어야 한다"라고 말했다.
청양군 장평면의 한 마을에서 만난 한 주민도 "정권이 바뀌면 댐 건설이 곧바로 취소될 줄 알았다"라며 "어쨌든 지금은 지천댐 건설이 취소될 것이라고 믿고 평소처럼 농사일을 하고 있다"라고 말했다.
"동네 사람들끼리도 찬반 갈등 심각한 상황"
지천댐 건설 문제가 좀처럼 결론이 안 나고 지지부진한 가운데, 최근 김돈곤 청양군수가 지천댐 건설을 반대하는 군의원들에게 욕설을 한 내용이 담긴 녹취록이 공개돼 논란이 되고 있다. 댐 건설을 반대하는 주민들의 불만도 커지고 있다.
주민 B씨는 "우리 마을은 댐을 막는 바로 옆이다. 지천댐을 건설할 경우 주민들의 입장에서는 이익이 될 것이 전혀 없다. 여름 장마철 폭우가 내릴 경우 대청댐의 수문이 개방되고, 동시에 지천댐의 수문이 개방될 경우 마을이 침수될 우려가 있다"라며 "지천댐은 다목적댐이다. 평소에도 (용수공급 목적을 위해) 60% 정도의 수위를 유지해야 하는 것으로 알고 있다. (홍수 예방을 위해 댐을 비워놓을 수 없어) 홍수 조절용으로 보기도 어렵다"고 지적했다.
군수의 욕설 녹취가 나온 것에 대해 B씨는 "주민들의 갈등을 조정해야 할 군수가 지천댐 건설을 반대하는 군의원들에게 욕설을 한 것은 상당히 유감스럽다"라며 "지천댐 찬반 주민들의 갈등만 더욱 깊어지고 있다. 동네 사람들끼리도 찬반 갈등이 심각한 상황이다"라고 전했다.
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한편, 앞서 2월 5일 기후에너지환경부가 주관한 지천댐 관련 공론화위원회는 반대측 위원이 섭외되지 못한 데다, 주민들의 반발까지 겹치면서 열리지 못하고 무산됐다. 이후, 공론화위원회 개최 일정은 여전히 확정되지 않고 있다.
기후환경에너지환경부 수자원개발과 관계자는 "(지천댐의 경우) 공론화위원회에 참여할 위원을 구성하는데도 어려움을 겪고 있다"라며 "지속적으로 (지천댐) 반대 측 전문가를 섭외하려고 하고 있다. 반대 측 주민들에게도 전문가를 추전해 줄 것을 요청하고 있다"고 말했다.
그러면서 "(공론화위원회를 통해) 지천댐을 포함한 댐이 필요한 것인지, 혹은 다른 대안이 있는지, 또는 백지화 문제까지도 종합적으로 전문가 의견을 듣고 결정할 계획이다"라고 말했다.