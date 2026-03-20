광명시, 미국-이란 발 고물가 우려 '착한가격'으로 안정

큰사진보기 ▲착한가격업소에서 광명 사랑 화폐로 결제하면 5% 환급 ⓒ 광명시 관련사진보기

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경기도 광명시가 미국-이란 발 고물가 우려에 대응해 '착한가격'으로 지역 물가 안정에 나섰다.광명시는 20일부터 관내 착한가격업소 48곳에서 광명사랑화폐로 결제하면 결제 금액의 5%를 환급하는 '착한가격업소 광명사랑화폐 캐시백' 사업을 전격 추진한다. 결제액(인센티브 제외)의 5%를 1인당 최대 1만 원까지 광명사랑화폐로 즉시 환급받을 수 있다.이번 사업은 국제 유가 상승과 생활물가 불안 등 대외 변수로 인한 가계 부담을 완화하기 위해 마련한 선제적 민생안정 대책이라는 게 20일 광명시 관계자 설명이다.'착한가격업소'는 인건비와 재료비 상승에도 불구하고 저렴한 가격과 양질의 서비스를 제공해 시에서 지정한 물가 안정 모범업소다. 광명시는 외식업, 세탁업 등 총 50개소를 착안가격업소로 지정했다. 저렴한 가격과 양질의 서비스를 유지해 온 '착한가격업소' 이용을 활성화해 지역 물가의 심리적·실질적 방어선을 구축하는 게 광명시 계획이다.착한가격업소 현황은 착한가격업소 누리집(goodprice.go.kr)에서 확인할 수 있다. 캐시백 대상 업체는 누리집 '착한가격업소 찾기' 게시판에서 지역을 '광명시', 편의시설을 '지역화폐'로 선택하면 조회할 수 있다.광명시는 미국-이란 긴장 상황에 따른 민생 영향을 최소화하기 위해 '민생안정 대응 정책전담팀(TF)'을 구성해 운영 중이다. 정책전담팀(TF)은 소상공인, 기업, 에너지, 소비자, 복지 등 6개 분야를 중심으로 대응 과제를 지속 점검하고 있다.특히 소비자 분야에서는 물가 모니터링 요원을 통해 주요 생필품과 개인서비스 요금 등을 상시 점검하는 등 물가 관리 체계를 강화해 민생경제 안정을 도모하고 있다.박승원 광명시장은 "미국-이란 전쟁으로 인한 국제적 불안이 시민들의 장바구니 물가와 일상에 직접적인 타격을 주고 있다"며 "광명시는 가용한 모든 행정 역량과 자원을 총동원해 민생 안정을 지키는 데 총력을 다하겠다"고 밝혔다.