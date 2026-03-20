메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

대전충청

26.03.20 13:55최종 업데이트 26.03.20 13:55

한기남 예비후보 "서산 경제 책임 물을 때, 인물 교체 필요"

민주당 서산시장 예비후보, 공약발표회서 인물교체론 제기

원고료로 응원하기
20일 기자의 질문에 답변하고 있는 한기남 예비후보.
20일 기자의 질문에 답변하고 있는 한기남 예비후보. ⓒ 방관식

더불어민주당 한기남 서산시장 예비후보가 지난 10여 년간 지역 정치를 이끌어온 이완섭 시장과 성일종 국회의원을 겨냥해 "이제 시민들이 책임을 물어야 한다"고 주장했다.

한 예비후보는 20일 서산시청 브리핑룸에서 공약 발표 기자회견을 열고 "지난 10년 동안 이완섭 시장과 성일종 의원이 서산 경제를 근본적으로 바꾸지 못했다"며 인물 교체론을 내세웠다.

그는 성일종 의원을 향해 "대산 LH 아파트 문제는 국회에서 풀어야 할 사안임에도 언제까지 외면할 것인가"라며 "시민 앞에 책임 있는 답변을 내놓아야 한다"고 요구했다. 또한 '윤석열 내란 사태'와 관련해서는 "침묵은 곧 동조라는 시민들의 분노를 알고 있는가"라며 명확한 입장 표명과 내란 옹호 출마자 문제에 대한 견해 표명을 촉구했다.

AD
이완섭 시장에게는 "시민들은 현장에서 위기를 느끼고 있는데, 시장은 여전히 '서산에 위기가 없다'고 생각하는가"라며 일감 몰아주기 의혹 관련 보도 등에 대한 해명을 요구했다.

한기남 예비후보는 "이미 10년을 맡겨봤지만 결과는 지금과 같다. 이제는 새로운 선택이 필요한 시점이라고 강조한 후 "말이 아닌 결과로 증명하겠다. 먹고사는 문제부터 해결하고 서산 경제를 반드시 살려내겠다"고 약속했다.

한기남 예비후보, 이완섭·성일종 향해 “지난 10년 책임 물어야” 20일 서산시청 브리핑룸에서 공약발표 기자회견을 개최한 한기남 예비후보는 "지난 10년 동안 이완섭 시장과 성일종 의원이 서산 경제를 근본적으로 바꾸지 못했다"며 인물 교체론을 내세웠다. 방간식


덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#서산시장선거#한기남예비후보#성일종의원#이완섭시장

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

추천 영상뉴스

영상뉴스 전체보기
10만인클럽
10만인클럽 회원
방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

이 기자의 최신기사'빅픽처' 구상하는 신인 정치인 "챗GPT 같은 서산시의원 되겠다"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기