한기남 예비후보 "서산 경제 책임 물을 때, 인물 교체 필요"

큰사진보기 ▲20일 기자의 질문에 답변하고 있는 한기남 예비후보. ⓒ 방관식 관련사진보기

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▲한기남 예비후보, 이완섭·성일종 향해 “지난 10년 책임 물어야” 20일 서산시청 브리핑룸에서 공약발표 기자회견을 개최한 한기남 예비후보는 "지난 10년 동안 이완섭 시장과 성일종 의원이 서산 경제를 근본적으로 바꾸지 못했다"며 인물 교체론을 내세웠다. 방간식 관련영상보기

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더불어민주당 한기남 서산시장 예비후보가 지난 10여 년간 지역 정치를 이끌어온 이완섭 시장과 성일종 국회의원을 겨냥해 "이제 시민들이 책임을 물어야 한다"고 주장했다.한 예비후보는 20일 서산시청 브리핑룸에서 공약 발표 기자회견을 열고 "지난 10년 동안 이완섭 시장과 성일종 의원이 서산 경제를 근본적으로 바꾸지 못했다"며 인물 교체론을 내세웠다.그는 성일종 의원을 향해 "대산 LH 아파트 문제는 국회에서 풀어야 할 사안임에도 언제까지 외면할 것인가"라며 "시민 앞에 책임 있는 답변을 내놓아야 한다"고 요구했다. 또한 '윤석열 내란 사태'와 관련해서는 "침묵은 곧 동조라는 시민들의 분노를 알고 있는가"라며 명확한 입장 표명과 내란 옹호 출마자 문제에 대한 견해 표명을 촉구했다.이완섭 시장에게는 "시민들은 현장에서 위기를 느끼고 있는데, 시장은 여전히 '서산에 위기가 없다'고 생각하는가"라며 일감 몰아주기 의혹 관련 보도 등에 대한 해명을 요구했다.한기남 예비후보는 "이미 10년을 맡겨봤지만 결과는 지금과 같다. 이제는 새로운 선택이 필요한 시점이라고 강조한 후 "말이 아닌 결과로 증명하겠다. 먹고사는 문제부터 해결하고 서산 경제를 반드시 살려내겠다"고 약속했다.